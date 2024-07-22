البرنامج يتيح لطلاب الجامعات والكليات الرائدة في دولة الإمارات فرصة مهمة لتلقي التدريب الميداني واكتساب الخبرات العملية في قطاع الطيران والدفاع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "ريثيون الإمارات"، التابعة لشركة "آر تي أكس"، برنامج التدريب الداخلي للعام 2024 في إطار التزامها المستمر بتطوير المواهب الإماراتية. وفي نسخة هذا العام من البرنامج، الذي يستمر طوال فصل الصيف، سيتلقى ستة طلاب إماراتيين التدريب الميداني والخبرات العملية في مختلف أقسام الشركة من خبراء متخصصين، بالإضافة إلى المشاركة في مجموعة من المشاريع في مجالي الدفاع والطيران.

ويشارك في البرنامج طلاب من تخصصات أكاديمية مختلفة ومؤسسات وجامعات رائدة في دولة الإمارات تشمل جامعة زايد، وجامعة خليفة، وكليات التقنية العليا. وسيلتحق الطلاب في أقسام إدارة المشاريع، والتكنولوجيا الرقمية، والموارد البشرية والعقود، وسلسلة التوريد.

تعليقاً على ذلك، قال فهد المهيري، المدير العام لشركة "ريثيون الإمارات"، التابعة لشركة "آر تي أكس": "نلتزم في آر تي أكس بالاستثمار في مستقبل دولة الإمارات، وخير دليل على ذلك برنامج التدريب الداخلي الذي يُتيح للطلاب المشاركين فيه فرصة فريدة لاكتساب خبرات عملية في الأقسام والإدارات الأساسية للشركة، فضلاً عن بناء قدرات المواهب الوطنية ورفدهم بالمهارات الضرورية لتحقيق تطلعاتهم في قطاع الطيران والدفاع. ولا تقتصر أهمية هذا البرنامج على صقل مهارات المتدربين فحسب، وإنما يساهم كذلك في إعداد الجيل القادم من قادة القطاع لتعزيز المنظومة الصناعية في دولة الإمارات."

يعكس برنامج التدريب الداخلي لشركة "ريثيون الإمارات" التابعة لـ"آر تي أكس" سعيها الحثيث لبناء كوادر وطنية عالية الكفاءة بما يدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتمكين الجيل القادم من المبتكرين في دولة الإمارات، دعمت شركة "آر تي أكس" على مدار العامين الماضيين مسابقة "بحوث وابتكارات طلبة الجامعات" التي تنظمها جامعة أبوظبي، وسترعى كذلك نسخة المسابقة لعام 2025.

حول شركة "آر تي أكس"

تعتبر "آر تي أكس" أكبر شركة طيران ودفاع في العالم. يعمل فريقنا العالمي المؤلف من 185 ألف موظف على توفير أحدث الحلول العلمية وتعزيز كيفية اتصالنا بعالمنا وحمايته. من خلال الشركات الرائدة في الصناعة - كولينز أيروسبيس، وبرات آند ويتني، وريثيون - نعمل على تطوير قطاع الطيران، وهندسة أنظمة الدفاع المتكاملة، وتطوير حلول التكنولوجيا والتصنيع من الجيل التالي لمساعدة العملاء العالميين على مواجهة أكبر التحديات. يقع المقر الرئيسي للشركة، التي بلغت مبيعاتها 68.9 مليار دولار في عام 2023، في أرلينغتون بولاية فيرجينيا.

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