

· صدّيق فريد: "دبي تمتلك أكثر أسواق العقارات مرونةً على مستوى العالم"

· البرنامج، الذي تقوده "سيكوند سنتشري فنتشرز" بالتعاون مع صندوق حي دبي للمستقبل، وبدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومركز واحة دبي للسيليكون للتكنولوجيا، يستهدف اختيار ما يصل إلى ثماني شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا العقارات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أطلقت "ريتش الشرق الأوسط"، إحدى أبرز برامج تسريع الشركات الناشئة في تكنولوجيا العقارات على مستوى العالم، الدورة الثانية من برنامجها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف دعم الشركات الناشئة الواعدة في قطاع التكنولوجيا العقارية والاستفادة من الفرص التي يوفرها خط المشاريع العقارية في منطقة الشرق الأوسط، والبالغة قيمته نحو 1.3 تريليون دولار أمريكي.

ويقدّم البرنامج للشركات المختارة تمويلاً، وإرشاداً متخصصاً من نخبة من رواد الأعمال والخبراء العالميين، إلى جانب فرص بناء شبكة علاقات محلية ودولية واسعة، والوصول إلى مجتمع المستثمرين، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع.

وبعد النجاح الذي حققته الدفعة الأولى من البرنامج، والتي شهدت إطلاق منتجات جديدة، واستقطاب جولات استثمارية ناجحة، وتحقيق نمو متسارع في قاعدة العملاء، تنطلق الدورة الثانية من "ريتش الشرق الأوسط" خلال الفترة من نوفمبر 2026 وحتى أغسطس 2027. وقد فُتح باب التقديم أمام الشركات المبتكرة التي تطور حلولاً عملية لتحديات القطاع العقاري، على أن يُغلق باب استقبال الطلبات في 30 أغسطس 2026.

متوافق مع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية

يركّز البرنامج على دعم المبادرات الوطنية والمحلية، بما يتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية "D33"، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

ويحظى البرنامج بدعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فيما تتولى سيكوند سنتشري فنتشرز، أكبر صندوق استثماري عالمي متخصص في تكنولوجيا العقارات، إدارة البرنامج. كما يواصل مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" توفير المساحات والدعم للشركات الناشئة المشاركة، في إطار التزامه بتعزيز منظومة الابتكار في دبي. ويشارك "صندوق حي دبي للمستقبل" في دعم البرنامج بما ينسجم مع أهدافه الرامية إلى تسريع نمو الابتكار في القطاع العقاري.

وقال صدّيق فريد، مدير عام "ريتش الشرق الأوسط": "يواصل سوق العقارات في المنطقة تجاوز التوقعات. ففي الوقت الذي شهدت فيه أسواق أخرى تباطؤاً، أثبتت الشركات والأفراد في المنطقة قدرتهم على التكيف والإصرار على تحقيق النمو. ورغم استمرار بعض التحديات، فإن الثقة تعود بوتيرة متسارعة، وهو ما يؤكد قناعتي بأن دبي تمتلك أكثر أسواق العقارات مرونةً على مستوى العالم.

واليوم، نتطلع إلى استقطاب الجيل الجديد من شركات التكنولوجيا العقارية، التي تقدم حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتسهم في دفع القطاع نحو مزيد من النمو والازدهار. ونتطلع لاستقبال مجموعة متميزة من الطلبات."

وضمت الدفعة الأولى من برنامج "ريتش الشرق الأوسط" سبع شركات ناشئة، ومن المقرر أن تتخرج من البرنامج خلال شهر أغسطس المقبل.

للمزيد من المعلومات حول الدفعة الثانية وآلية التقديم، يرجى زيارة https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/TvsbCmY06cVA5R4jUGfDcRyNP3?domain=nar-reach.com

نبذة عن "ريتش الشرق الأوسط"

برنامج "ريتش الشرق الأوسط" مُصمم لتسريع نمو الشركات الناشئة ذات النمو العالي في تكنولوجيا العقار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يستفيد من دعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب شبكة شركات سيكوند سنتشري فنتشرز، لمساعدة المؤسسين على توسيع نطاق حلولهم العقارية الجاهزة للسوق.

وينطلق البرنامج من فلسفة تضع المؤسس في المقام الأول، انطلاقاً من إيمانه بأن نجاح الشركات الناشئة هو نجاح البرنامج نفسه. ويوفر إطاراً متكاملاً يشمل استقطاب الشركات، والإرشاد المتخصص، وإتاحة الوصول إلى الأسواق، إضافة إلى دعم مستدام لخريجي البرنامج.

نبذة عن "سيكوند سنتشري فنتشرز"

سيكوند سنتشري فنتشرز هي الذراع الاستثمارية الاستراتيجية لـ الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، وتُعد أكبر صندوق استثماري عالمي متخصص في تكنولوجيا العقارات.

وتدير الشركة برنامج "ريتش" ، وهو البرنامج العالمي الرائد لتسريع الشركات الناشئة في التكنولوجيا العقارية، والذي يمتد إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وبفضل محفظة استثمارية تضم أكثر من 375 شركة وحضور في ثمانية أسواق عالمية، أسهمت سيكوند سنتشري فنتشرز وبرنامج "ريتش" في دعم وتسريع الابتكار في قطاع العقارات على مدى أكثر من عقد.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.scv.vc و www.nar-reach.com

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