يتضمن خصومات بنسبة 10% على مشاريع محددة

أبوظبي : تنظم ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، يوما خاصا للمبيعات، في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش، يوم الأحد المقبل، الموافق 31 يوليو الحالي.

ويتضمن الحدث عرضا خاصا على بعض مشاريع الشركة في أبوظبي ودبي، يشمل خصما بقيمة 10%، مع سداد 10% دفعة مقدمة، و1% شهريا حتى التسليم.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية اهتمام ريبورتاج بمواصلة تنظيم الفعاليات الخاصة بالمبيعات والتي تتضمن عروضا خاصة تلبي متطلبات المشترين من كافة الشرائح، وهو ما ينعكس على مواصلة الشركة تحقيق مبيعات قوية بكافة المشاريع.

وحققت ريبورتاج العقارية، مبيعات بقيمة 1,2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 704 ملايين درهم خلال بالنصف الأول من العام 2021، بنمو 70%.

ونظمت "ريبورتاج" خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 4 فعاليات ناجحة للمبيعات، حيث تمكن فريق المبيعات خلالها من بيع 197 وحدة سكنية، بقيمة 179 مليون درهم.

وأكد سليمان أن تحقيق الشركة مبيعات قوية خلال خلال النصف الأول من العام الحالي، يؤكد تحسن النشاط بالسوق العقاري بالإمارات، وقدرته على تجاوز التحديات، متوقعا مواصلة "ريبورتاج" تحقيق أداءها القوي خلال النصف الثاني من العام 2022.

وأوضح أن السوق العقاري بالإمارات يشهد نشاطا ملحوظ خلال الفترة الحالية، مع توالي الكشف عن العديد من المبادرات الحكومية الهادفة لتعزيز النشاط الاقتصادي.

وتضم محفظة "ريبورتاج العقارية" بالإمارات 14 مشروعا، توفر أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

وتباشر "ريبورتاج" تطوير 8 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي، بمناطق شاطئ الراحة، ومدينة مصدر، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، بالإضافة إلى مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر، فيما تباشر تطوير 5 مشاريع قيد الإنشاء في دبي.

وفي مصر، أطلقت "ريبورتاج العقارية" العام الماضي مشروع "مونتي نابوليوني"، والذي سيقام ويقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

وتضم قائمة مشاريع "ريبورتاح العقارية" في أبوظبي، مشروع "الراحة لوفتس 1"، ويوفر 164 وحدة سكنية، و"الراحة لوفتس 2"، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع "الواحة رزيدنس 1" ويوفر 612 شقة، و"الواحة رزيدنس 2" ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلا عن مشروع "ذا جيت" ويضيف 463 شقة سكنية، فضلا عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية تباشر "ريبورتاج" تطوير مشروع "المارية فيستا"، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب "المارية فيستا 2"، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة، وفي جزيرة ياس يجري تطوير مشروع "ديفا" في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وتضم قائمة مشاريع "ريبورتاج العقارية" في دبي، مشروع "أليكسيس تاور" بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج "ركان"، في منطقة "دبي لاند"، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار"، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و"ركان لوفتس 1" ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و"ركان لوفتس 2" ويوفر نحو 755 فيلا، بالإضافة إلى مشروع "ڨيردانا"، الواقع ضمن مجمع دبي للاستثمار، ويوفر 305 وحدات تاون هاوس.

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