يوفر 305 وحدات تاون هاوس

أبوظبي: كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن إطلاق عرض خاص على مشروعها الجديد "ڨيردانا"، الواقع ضمن مجمع دبي للاستثمار.

ويتضمن العرض خصما بنسبة 15%، وذلك عند سداد دفعة مقدمة بنسبة 30% من قيمة الوحدة، مع الالتزام بسداد 1% فقط شهريا، مع إمكانية الاستفادة من خصم بنسبة 10% عند سداد دفعة مقدمة بنسبة 20%، وسداد 1% شهريا، أو الحصول على خصم بنسبة 5% عند سداد دفعة مقدمة بنسبة 10%، مع سداد 1% فقط من قيمة الوحدة شهريا.

ويتألف مشروع "ڨيردانا" من 305 وحدات تاون هاوس، مؤلفة من 4 غرف وغرفة خادمة، بمساحات تتراوح بين 2772 و3394 قدما مربعة.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية أن طرح الشركة لمشروع "ڨيردانا" مؤخرا جاء بعد الإقبال الكبير على مشروع "ركان لوفتس"، والذي طرحته الشركة قبل نحو عامين بمنطقة دبي لاند، وشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب، مع تسجيل مبيعات قوية.

وأوضح أن الأداء القوي والمستقر لـ "ريبورتاج العقارية" يعزز خططها لطرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، وتوفر خيارات متنوعة أمام الراغبين في شراء العقارات بدبي، موضحا أن الشركة

سجلت طلبا مرتفعا من شرائح متنوعة من العملاء الراغبين في شراء وحدات بمشروع "ڨيردانا" فور طرحه للبيع مؤخرا.

وأكد سليمان أن السوق العقاري بالإمارات يشجع على طرح المشاريع الجديدة، في ظل الطلب القوي على المشاريع النوعية، مشيرا إلى وجود طلب قوي على الوحدات السكنية بدبي بالتزامن مع نجاح "إكسبو دبي 2020".

وأشار إلى أن مشروع "ڨيردانا" يمتد على مساحة 500 ألف قدم مربعة، ويضم العديد من المرافق والخدمات مثل حمامات سباحة وصالة ألعاب رياضية، ومواقف خاصة لكل وحدة، ومساحات خضراء متنوعة.

كما تتميز الوحدات بمواصفات فريدة، وتضم شرفات خاصة حسب مخطط الوحدة، وخزائن مدمجة في غرف النوم، وغرفة غسيل، وغرفة خادمة، وغرفة معيشة مزدوجة الارتفاع، وموقف سيارات خاص ومدخل، وخزائن بالمطبخ، ومناطق جلوس مظللة، كما زودت جميع غرف النوم بحمام خاص.

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