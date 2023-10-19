تستعرض محفظة مشاريعها بأبوظبي ودبي والقاهرة وأسطنبول

أبوظبي: كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر، الذي يعقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023.

وتستعرض "ريبورتاج العقارية" خلال المعرض محفظة مشاريعها في أبوظبي ودبي والقاهرة وأسطنبول.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية اهتمام "ريبورتاج" بالمشاركة في مختلف الفعاليات والمعارض العقارية، والعمل على توفير المزيد من العروض الخاصة والجاذبة للمشترين من كافة الجنسيات.

وتضم محفظة "ريبورتاج العقارية" 28 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وأوضح سليمان أن معرض سيتي سكيب قطر يشكل منصة هامة للتواصل مع الشركاء والعملاء، والإطلاع على تطلعات المستثمرين والمشترين، ما يعزز من ثقة العملاء في مشاريع "ريبورتاج".

وحققت ريبورتاج العقارية، مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم خلال عام 2022، مقابل مبيعات بقيمة 1,6 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2021، أي بنمو يصل إلى 45%.

وأوضح سليمان أن استمرار الشركة في تحقيق مبيعات قوية بكافة مشاريعها يعزز من خططها للتوسع، وإطلاق المزيد من المشاريع الجديدة.

وأوضخ سليمان أن الأشهر الأخيرة شهدت إطلاق الشركة للعديد من المشاريع الجديدة تلبية لتطلعات عملاء "ريبورتاج"، حيث تم خلال الربع الأول من العام الحالي إطلاق مشروع "بيانكا" في دبي، والذي يضم 653 تاون هاوس.

وخلال العام الماضي أطلقت ريبورتاج العقارية مشروع «فيردانا»، الواقع ضمن مجمع دبي للاستثمار، والذي يتألف من 305 وحدات «تاون هاوس»، كما أطلقت بأبوظبي، مشروع "بلازا" في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 348 وحدة سكنية، ومشروع "بيرلا 1" في جزيرة ياس، والذي يضم 190 وحدة سكنية، بالإضافة إلى «بيرلا 2»، ويضيف 115 وحدة سكنية جديدة.

كما أطلقت الشركة خلال عام 2022 مشروع «سيلفانا» في منطقة باشاك شهير بأسطنبول في تركيا، والذي يوفر 232 تاون هاوس، وذلك بعد إطلاقها العام 2021 لمشروع «مونتي نابوليوني» في «مستقبل سيتي» في القاهرة الجديدة بمصر، والذي توفر المرحلة الأولى منه 1309 شقق وتاونهاوس.

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