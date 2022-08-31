يوفر 305 وحدات "تاون هاوس"

أبوظبي: كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن بدء الأعمال الإنشائية بمشروعها الجديد "ڨيردانا"، الواقع بالقرب من جرين كوميونيتي، دبي.

ويتألف مشروع "ڨيردانا" من 305 وحدات تاون هاوس، مؤلفة من 4 غرف وغرفة خادمة، وسكاي روف، بمساحات تتراوح بين 2772 و3394 قدما مربعة، حيث يوفرالمشروع وحدات تاون هاوس مزودة بمصعد خاص، وذلك للمره الأولى في الإمارات.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية أن بدء الأعمال الإنشائية بمشروع "ڨيردانا"، يعكس التزام "ريبورتاج" بمواصلة تنفيذ مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، وتسليمها في المواعيد المعلنة، ما يعزز ثقة المستثمرين في مشاريع الشركة، وفي السوق العقاري بالإمارات.

وأشار إلى الإقبال الكبير على مشروع "ڨيردانا" منذ طرحه للبيع قبل نحو 3 أشهر، لما يوفره المشروع من مزايا متنوعة وخدمات فائقة الجودة، موضحا أن السوق العقاري بالإمارات يشهد نشاطا ملحوظا لاسيما على المشاريع النوعية التي تلبي متطلبات المشترين والمستثمرين بالإمارات.

وأوضح سليمان أن الطلب المرتفع على شراء الوحدات السكنية بمشروع "ڨيردانا" أسهم في تعزيز مبيعات الشركة خلال الأشهر الأخيرة.

وحققت ريبورتاج العقارية، مبيعات بقيمة 1,2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 704 ملايين درهم خلال بالنصف الأول من العام 2021، بنمو 70%.

ويمتد مشروع "ڨيردانا" على مساحة 500 ألف قدم مربعة، ويضم العديد من المرافق والخدمات مثل حمامات سباحة وصالة ألعاب رياضية، ومواقف خاصة لكل وحدة، ومساحات خضراء متنوعة.

كما تتميز الوحدات بمواصفات فريدة، وتضم شرفات خاصة حسب مخطط الوحدة، وخزائن مدمجة في غرف النوم، وغرفة غسيل، وغرفة خادمة، وغرفة معيشة مزدوجة الارتفاع، وموقف سيارات خاص ومدخل، وخزائن بالمطبخ، ومناطق جلوس مظللة، كما زودت جميع غرف النوم بحمام خاص.

وتضم محفظة "ريبورتاج العقارية" بالإمارات 14 مشروعا، توفر أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

وتباشر "ريبورتاج" تطوير 8 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي، بمناطق شاطئ الراحة، ومدينة مصدر، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، بالإضافة إلى مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر، فيما تباشر تطوير 5 مشاريع قيد الإنشاء في دبي.

وفي مصر، أطلقت "ريبورتاج العقارية" العام الماضي مشروع "مونتي نابوليوني"، والذي سيقام ويقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

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