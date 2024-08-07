دبي- كشفت ريبل، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول البلوك تشين والعملات الرقمية للمؤسسات، عن خططها للتعاون مع "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، بهدف تعزيز الابتكارات في مجال البلوك تشين والأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الشراكة الجديدة لربط الجيل القادم من المطورين بمركز "إنوفيشن هب"، وهو مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة ويضم أكثر من 1,000 شركة تكنولوجية ناشئة، بالإضافة إلى شركات متخصصة في مجال الابتكار ومختبرات رقمية وشركات رأس المال الاستثماري وجهات تنظيمية وتعليمية.

وستسهم الشراكة ما بين "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي وريبل بدفع جهود اعتماد تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية لدى الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو، وكذلك تشجيع اعتماد هذه التقنية لدى المؤسسات الاستراتيجية الكبيرة التقليدية في مختلف حالات الاستخدام.

وتعليقاً على الموضوع، قال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم من حيث الوضوح في اللوائح التنظيمية للشركات المرخصة من أجل توفير خدمات الأصول الرقمية، مما يوفر بيئة داعمة لازدهار الجيل الجديد من الابتكار المالي. ونلتزم من خلال شراكتنا مع ’ إنوفيشن هب‘ التابع لمركز دبي المالي العالمي بتعزيز اعتماد تقنية البلوك تشين في المنطقة، حيث يحافظ سجل Xrp على دوره الريادي كخيار للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو في المنطقة لبناء حالات استخدام واقعية".

وأعلنت شركة ريبل عن تقديم مليار Xrp لتسريع جهود التطوير واستحداث حالات استخدام عالمية جديدة على سجلXrp (xrp Ledger)، وهو عبارة عن سلسلة بلوك تشين لامركزية من الطبقة الأولى. ومن خلال هذا الالتزام، ستقدم ريبل الدعم المالي والتقني للمطورين. ومنذ الإعلان عن صندوق المليار Xrp في أواخر عام 2021، قامت شركة ريبل بتمويل أكثر من 160 فريقاً يعملون على تطوير Xrpl الذي وصل لأكثر من 45 دولة حتى الآن، وذلك ضمن مجموعة واسعة من حالات الاستخدام التي تشتمل على التمويل اللامركزي والأصول الحقيقية وغيرها من الحلول الجديدة الرائدة.

وبدوره قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا الإعلان عن هذا التعاون مع ريبل والذي يأتي في إطار حرصنا على دعم مجتمع المطورين لدينا، ويؤكد التزامنا بتعزيز التقدم التكنولوجي. إذ ستشكل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة مركز دبي المالي العالمي نحو تحقيق المزيد من التميز في مجالات الأعمال والخدمات المالية. كما يرسخ هذا التعاون مكانة مركز دبي المالي العالمي بوصفه مركزاً عالمياً رائداً للمواهب والتكنولوجيا والابتكار. وسنواصل العمل على رسم ملامح مستقبل القطاع المالي في المنطقة والعالم عبر الارتقاء بمنظومتنا التمكينية الرائدة المدعومة بأطر تنظيمية عالمية المستوى".

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي المكتب الإقليمي لشركة ريبل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي نوفمبر 2023، تمت الموافقة على استخدام عملة Xrp ضمن المركز. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح بإمكان شركات الأصول الافتراضية المرخصة في المركز استخدام Xrp في خدمات الأصول الافتراضية الخاصة بها. ويضيف هذا الإنجاز قيمة اقتصادية جديدة من خلال تعزيز الابتكار في مجال تقنية البلوك تشين في دبي.

من جانبه، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: “يسعدنا انضمام شركة ريبل إلى منظومتنا الابتكارية المتميزة في ‘إنوفيشن هب’ بما يعزز تواجدها ضمن مجتمعنا المتنامي من شركات التكنولوجيا المالية والابتكار وذلك في إطار مواصلة تسريع وتيرة النمو في هذا القطاع الحيوي. وستضمن الشراكة أيضًا تمكين الجهود التطويرية المبتكرة الحاصلة في قطاعي البلوك تشين والعملات المشفرة من الحصول على التمويل والدعم اللازمين بما يُسهم في تسخير الإمكانيات لتحويل الأفكار الجديدة والخلاقة إلى واقع ملموس”.

ومن جانبه، قال ريس ميريك ، المدير الإداري لشركة ري بل في الشرق الأوسط وأفريقيا: "ت س هم منهجية دولة الإمارات التقدمية تج اه التكنولوجيا المالية وصندوق المليار Xrp بتوفير بيئة مناسبة للابتكار في الدولة. ويتيح تعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي للمواهب المحلية فرصة توفير جيل جديد من الحلول المالية باستخدام سجل Xrp، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا المالية".

وتتميز ريبل بكونها أول شركة تعمل على معالجة نقاط الضعف التي تقدر بمليارات الدولارات المرتبطة بالمدفوعات عبر الحدود، وذلك من خلال استخدام تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية على نطاق واسع. وشهدت البنية التحتية للمدفوعات والحيازة الخاصة بشركة ريبل نمواً عالمياً مستمراً، مع توفر حلول الدفع في أكثر من 80 سوقاً للصرف تمثل أكثر من 90% من سوق العملات الأجنبية العالمية، بالإضافة إلى عروض حيازة حية في 20 منطقة. كما أعلنت شركة ريبل مؤخراً عزمها إطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي لجلب المزيد من السيولة إلى سجل Xrp، ودعمت التحسينات على سجل Xrp، بما في ذلك التعديل الأخير لصانع السوق الآلي Amm.

لمحة عن ريبل:

ريبل هي شركة رائدة في مجال توفير حلول البلوك تشين والعملات الرقمية للمؤسسات، وتعمل على تغيير الطريقة التي يتعامل بها العالم مع القيمة ويديرها ويقوم بتحويلها وتخزينها. كما تتميز حلولها بأنها أسرع وأكثر شفافية وأقل تكلفة، مما يحل مشكلة عدم الكفاءة التي لطالما ميزت الوضع السائد. ويتم تحديد حالات الاستخدام بالتعاون مع الشركاء ومجتمع المطورين الأوسع، حيث تلهم تقنية العملات الرقمية نماذج أعمال جديدة وتوفر المزيد من الفرص المميزة. وتعمل الشركة عن طريق حلولها على إرساء اقتصاد عالمي صديق للبيئة وأكثر استدامة، وذلك من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى أنظمة مالية شاملة وقابلة للتطوير، مع الاستفادة من تقنية البلوك تشين الحيادية الكربون والأصول الرقمية الخضراء وعملة XRP، بما يتيح للشركة تحقيق رسالتها المتمثلة في بناء عالم يعتمد على العملات الرقمية المشفرة دون حدود اقتصادية.

لمحة عن سجل XRP

إنّ سجل XRP هو عبارة عن بلوك تشين لامركزية من الطبقة الأولى، ويشتهر بموثوقيته واستقراره لأكثر من عقد من الزمن في عملية تقييم وتحويل الأصول الرقمية الأصلية والأصول الواقعية. وتم تصميمه لدعم الشركات والمطورين، حيث يعمل عن طريق XRP، وهي عملة رقمية مصممة خصيصاً للمدفوعات. كما تستخدمه أكثر من 1,000 شركة ومطور رائد على مستوى العالم، ويوفر سجل XRP وظائف في المؤسسات وميزات مدمجة لتمكين الخدمات المالية وحالات الاستخدام الآمنة والفعالة والقابلة للتطوير. ويهدف السجل إلى تجاوز مفهوم البلوك تشين التقليدي، والوصول إلى مجتمع عالمي للمطورين مكرس لتطوير حلول الأعمال المستقبلية. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول سجل XRP من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: XRPL.org.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليونات دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 41.500 مهني لدى أكثر من 5,500 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.ae، أو متابعتنا على تويتر ولينكدان @DIFC.

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