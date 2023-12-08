الإعلان عن طرح الأداة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 28" في دبي

تمكّن هذه الأداة المبتكرة البنوك من إعطاء العملاء معلومات حول بصمتهم الكربونية والأثر البيئي لإنفاقهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن "رو بنك" (Rawbank) بأنه سيكون أول بنك في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعتمد حاسبة الكربون من ماستركارد، بهدف تشجيع المستهلكين على اتباع عادات أكثر مراعاة للبيئة. جرى تطوير هذه الأداة المبتكرة بالتعاون مع الشركة السويدية للتكنولوجيا المالية "دوكونومي"، لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات إنفاق مدروسة وتشجيعهم على الشراء بطريقة أكثر مراعاة للبيئة. وجرى الإعلان عن هذه الخطوة المهمة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف (COPO28) المنعقد في دبي، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من ماستركارد و"رو بنك".

تعطي "حاسبة الكربون" التي طورتها ماستركارد المستهلكين لمحة عن انبعاثات الكربون التي يتم إطلاقها من مشترياتهم عبر مختلف الفئات، ويمكن للمصارف والمؤسسات المالية، اعتماد هذه الميزة، وتخصيصها للمستهلكين المهتمين بالبيئة بكل سهولة ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في حماية الكوكب، وذلك من خلال دمج "حاسبة الكربون" في تطبيقات هواتفهم المحمولة، عبر واجهات برمجة التطبيقات الجديدة، والمتوفرة على منصة "ماستركارد ديفيلوبرز".

وتقدم "حاسبة الكربون" تقديرات حول الأثر البيئي لكل عملية شراء عن طريق عملية حسابية ترجيحية، تأخذ في الاعتبار حجم الإنفاق وفئة المشتريات. يتم حساب انبعاثات الكربون، من خلال مؤشر Åland المستقل التابع لشركة "دوكونومي"، وتوفر الأداة معطيات واضحة مثل، عدد الأشجار اللازمة لامتصاص نفس الكمية من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية اتباع أنماط حياة أكثر استدامة.

وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن حريصون على توظيف التقنيات المبتكرة من أجل بناء عالم أكثر استدامة للجميع. ونرحب بانضمام بنك ’رو‘ إلى مجموعة الشركات التي تستخدم حاسبة الكربون، لتشجيع العملاء على اتباع عادات تسوق أكبر مراعاة للبيئة والمناخ، بما يعود بالخير على الإنسان والكوكب".

من جانبه، قال مصطفى راوجي الرئيس التنفيذي لبنك "رو": "فخورون بأن نكون أول مؤسسة في الكونغو تتخذ هذه الخطوة المهمة، التي تأتي في سياق مساعينا المستمرة لرد العطاء للمجتمعات التي نعمل بها من خلال دعم المشاريع التي تترك أثرًا ملموسًا على المجتمع والبيئة. نحن نعطي الأولوية للمساهمة في تحقيق ستة من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ومن بينها العمل المناخي. ونتطلع لإطلاق أداة حاسبة الكربون من ماستركارد، التي ستتيح لنا استخدام قنواتنا الرقمية لتعريف العملاء بالأثر البيئي لإنفاقهم".

وتعزز حاسبة الكربون جهود التحالف من أجل كوكبنا الثمين المدعومة من شركاء التحالف المنظمة الدولية للمحافظة على البيئة ومعهد الموارد العالمية. وكانت ماستركارد قد أطلقت التحالف بهدف توحيد الجهود العالمية من أجل إعادة زراعة 100 مليون شجرة حول العالم ومكافحة تغير المناخ.

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