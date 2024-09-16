عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلن رويا، أول مصرف مجتمعي إسلامي يعتمد على التجربة الرقمية بشكل كامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مبادرته الخضراء "حماية الطبيعة"، بالشراكة مع "ساكريد جروفز"؛ الشركة العالمية الرائدة في مجال الاهتمام بالطبيعة وحمايتها. حيث سيوفر هذا التعاون للمتعاملين طريقة بسيطة جداً ولكنها مؤثرة وفعالة في نفس الوقت للمساهمة في جهود الحفاظ على البيئة.

ووفقاً لمبادرة "حماية الطبيعة" هذه، يتعهد رويا بحماية قدم مربع واحد من الغابات والغطاء الأخضر مقابل كل 1000 درهم يتم إيداعها في حساباته الجارية. ومن أهم المزايا الرئيسية لهذة المبادرة أيضاً هي توفير تجربة مستخدم رقمية متطوّرة، مما يتيح للمتعاميلن إمكانية تكوين صورة واضحة ومعرفة التأثير الملموس والفوري الذي تحدثه ودائعهم النقدية على البيئة. كما سيعرض تطبيق رويا رصيد المتعامل الذي حقّقه في الحفاظ على الغابات والغطاء الأخضر، بجوار رصيده المصرفي.

وبالتعاون مع "ساكريد جروفز" التي تتمتّع بخبرة كبيرة في مجال الحفاظ على الموائل الطبيعية، يضيف رويا مفهوماً جديداً للخدمات المصرفية الإسلامية المتوافقة مع القيم الأصيلة، مما يضمن أن تعود جهودنا بالنفع على الأفراد والمجتمع والبيئة. كما تجسّد هذه المبادرة القيم الأساسية لرويا، من خلال الجمع بين الحلول المصرفية المبتكرة والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وذلك بهدف إعادة صياغة وتعريف التجربة المصرفية التقليدية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف رويا: "من دواعي سرورنا وفخرنا أن نقدم مبادرة "حماية الطبيعة" لمتعاملينا الأعزاء، والتي توفّر لهم طريقة مفيدة ومميزة تمنحهم فرصة المساهمة في الحفاظ على الغابات والغطاء الأخضر. وباعتبارنا مصرفاً مجتمعياً إسلامياً يعتمد على التجربة الرقمية بالكامل، فإننا نؤمن بأهمية تمكين الأفراد لإحداث تأثير إيجابي على البيئة، وتعزيز التعاون لبناء عالم أكثر استدامة".

ومن جهته، أشاد فيكرام كريشنا، المؤسّس المشارك لشركة "ساكريد جروفز" بهذه الشراكة، وقال: "يسعدنا أن نتعاون ونترافق مع رويا في رحلته للحفاظ على البيئة. حيث يُعدّ ربط أرصدة الحسابات المصرفية بمبادرات حماية الغابات والموائل الطبيعية طريقة فريدة وفعالة للحفاظ على الطبيعة بأسلوب سهل وشفاف وجذاب. وتُعتبر هذه المبادرة المبتكرة والأولى من نوعها، معياراً جديداً للمؤسسات في جميع أنحاء العالم لتبنّي الأعمال الإنسانية وجهود الحفاظ على الطبيعة لبقائها نظيفة ومزدهرة".

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