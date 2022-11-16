أعلنت شركة رويال وان للتطوير العقاري عن بدء تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والكهرباء بمشروعها الرئيسي "كابيتال برايم بيزنس بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يؤكد سرعة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.



قال ساهر مجدي، رئيس القطاع التجاري بشركة رويال وان للتطوير العقاري، إن هناك العديد من العوامل التي تدعم الإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروع الشركة "كابيتال برايم بيزنس بارك"، أبرزها التزام الشركة تجاه عملائها والحفاظ على مصداقيتها بالسوق، والتزامها بالجداول الزمنية المحددة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمعلنة للعملاء.



وأضاف أن هذه العوامل تتضمن ارتفاع حجم التنمية والتنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال الحكومة لمقراتها بالعاصمة الإدارية، بالإضاف إلى المتابعة الدورية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث تعمل الشركة بكامل طاقتها للاستفادة من الارتفاع التدريجي في نسبة الإشغالات بالعاصمة.

وأوضح أن مشروع “كابيتال برايم بيزنس بارك” عبارة عن مشروع تجاري إداري سكني فندقي طبي، ويضم جزءًا إداريًا بإجمالي 61 وحدة بمساحات تبدأ من 43 مترًا للوحدة، ويتولى مكتب رائف فهمي القيام بدور الاستشاري الهندسي للمشروع، مشيرا إلى أن المشروع يضم 45 وحدة بالجزء التجاري بمساحات تبدأ من 38 مترًا للوحدة كما يضم المشروع جزءًا طبيًا بإجمالي 21 وحدة بمساحات تبدأ من 22 م للوحدة.



ولفت إلى أن الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروع يرتبط بالحفاظ على أعلى معايير الجودة في التنفيذ، والخروج بالمشروع وفقا للتصميم المحدد والذي تم تسويقه للعملاء، حيث يتم مراعاة معايير الاستدامة في المشروع وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى تهيئة بيئة عمل ومعيشة مميزة للعملاء داخل المشروع، مؤكدا أن المشروع سيكون إضافة جديدة لخبرات الشركة التراكمية.

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