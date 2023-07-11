باريس، يونيو 2023 – وقعت كلًا من "رويال جت" و"سابورا ريسورسز بيرهاد" في 23 يونيو الماضي، البنود الرئيسية للاتفاقية المشروطة حول الاستحواذ المحتمل لشركة " SRB " للطيران في مطار سوبانغ الدولي.

حيث تسعى شركة رويال جت لتأكيد حضورها في مجال الطيران الخاص في جنوب شرق آسيا، من خلال تجهيز و تصميم مطار سوبانغ الدولي ليصبح مركزاً إقليمياً للطائرات الخاصة لا سيما في مجال صيانة واصلاح وتجديد الطائرات. حيث تُمثل هذه النقلة الاستراتيجية توسعًا جغرافيًا في سوق آسيا.

ومن جانبه، عبر محمد حسين أحمد الرئيس التنفيذي لرويال جت عن اهتمام الشركة وسعيها لتوسيع نشاطها بقارة آسيا ويرى أن المناقشات الجارية مع " SRB" هي بمثابة ركيزة أساسية لبناء حضور قوي في المنطقة، وأضاف قائلًا " أن المناقشات الجارية مع سابورا ريسورسز بيرهاد تتيح فرصًا واعدة ، وتؤكد رغبتنا وحرصنا على توسيع اعمالنا و نشاطتنا في قارة آسيا".

كما صرح داتو شاهريمان شمس الدين قائلًا "بفضل العلاقات الثنائية الممتازة في كلا الدولتين، نتطلع لمناقشات مثمرة مع رويال جت".

كما أكدت الشركتين على أن الاستحواذ المقترح على " SRB " من قبل رويال جت ، تتماشى مع الخطط الحالية لإعادة احياء قطاع الطيران الخاص، والتي ستعود بفائدة مباشرة على تطوير اقتصاد ولاية سلانغور المنطقة المحيطة لمطار سوبانغ الدولي.

وصرح المدير العام لمطارات ماليزيا "داتو إسكندر ميزال محمود” أن هذه الصفقة المحتملة بين "رويال جت" و"سابورا ريسورسز بيرهاد" تسعى للتأكيد على كل الجهود الحثيثة لإعادة احياء مطار سوبانغ، مضيفًا "تركيزنا يتجه إلى تمييز مطار سابونغ كمطار رائد في المدينة و المنطقة، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الطيران العام وطيران الأعمال في ماليزيا، حيث سيخلق حضور رويال جت في مطار سوبانغ أثراً ملحوظاً ودوراً في جذب العديد من الأطراف الدولية من قطاع الطيران الخاص للبيئة الحالية.".

كما صرحت نائبة المدير التنفيذي لشركة "ماتريد" بوان شاريمهتون مات صالح قائلة"إن النظام البيئي الرشيد في مطار سوبانغ معروف بالفعل كمركز إقليمي لعمليات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات. حيث يسعى حالياً العديد من الأطراف الدولية للاستفادة من مزايا توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات الصيانة الماليزية والتي ستعزز صادرات هذا النوع من الخدمات عالية الجودة في المنطقة".

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