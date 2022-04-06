القاهرة : في إطار حرص الشركة على ضمان تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير، أعلنت ريدكون للمراكز التجارية والإدارية-رووك، التعاقد مع شركة هيل إنترناشيونال- إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المشروعات الكبرى- بهدف توفير حلول إدارة المشروعات وخدمات الاستشارات وإدارة المنشآت للمباني الخضراء و بمفهوم الإستدامة في مشروع جولدن جيت، وهو من أكبر مشروع متعدد الأنشطة في شرق القاهرة باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه.

وجاء اختيار هيل إنترناشيونال لتتولى أعمال أدارة المنشأت للمباني الخضراء في مشروع جولدن جيت،من مرحلة التصميم إلي تسليم المشروع، نظرًا لما تتميز به من خبرات ضخمة في إدارة كبرى المشروعات القومية مثل المتحف المصري الكبير وقطاري مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، بما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا لأحدث المعايير العالمية وتماشيًا مع توجهات "رووك" في تطبيق معايير المباني الخضراء والاستدامة بالمشروع بهدف تخفيض استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، وتعظيم القيمة الإيجارية للمباني، وفي ضوء توجهات الدولة لدعم المشروعات صديقة البيئة.

قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية ، إن الجمع بين الخبرات الضخمة التي تتمتع بها شركة هيل إنترناشيونال في إدارة المشروعات الكبرى، بالأضافة إلى خبرات وقدرات شركة ريدكون في مجال البناء والتشييد يسهم في تنفيذ مشروع جولدن جيت وفقًا لأعلى معايير الجودة في كافة مراحله بدايةً من التصميم مرورًا بالتنفيذ، وإدارة المرافق والخدمات، مما يتفق مع رؤيتنا في تقديم مشروع جولدن جيت ليصبح نموذجًا يحتذى به للمشروعات متعددة الاستخدامات و المتوافق مع معايير العمارة الخضراء ة الإستدامة و لتحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري، وللمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.



وفي نفس السياق قال المهندس هشام موسى، العضو المنتدب لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية ، إنه تم اختيار شركة هيل إنترناشيونال من بين العديد من العروض المقدمة للشركة لتقديم تصميم وخدمات الإدارة للمباني الخضراء في مشروع جولدن جيت، وذلك نظرًا لخبرات "هيل إنترناشيونال" في تنفيذ مشروعات داخل وخارج مصر تطبق معايير الاستدامة والمباني الخضراء، والتي تسعى المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للاستثمار بمثل هذه المشروعات، أو الحصول على مقرات إدارية بها، مما يتماشى مع توجهات "رووك" في زيادة حصة مصر من التصدير العقاري.



من جانبه قال مهندس وليد عبد الفتاح، المدير الإقليمى لـ"هيل إنترناشيونال" بمنطقة إفريقيا :"من دواعي سرورنا أن نعلن عن تعاقدنا مع شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (رووك) في مشروعها الجديد جولدن جيت، حيث يعد مشروع جولدن جيت واحد من أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات في مصر، علي مساحة بنائية فوق الأرض إجمالية تتخطي 200 ألف متر مربع، و جراج ضخم الأول من نوعه بمسطح 240 الف متر علي دورين تحت الأرض يسع حوالي 8000 سيارة و بإجمالبي استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه، حيث يقدم المشروع مكاتب ادارية، و مساحات تجارية و ترفيهية وخدمات تعتمد علي الإستدامة و العمارة الخضراء.”



وأضاف عبد الفتاح "يعد جولدن جيت مركزًا اقتصاديًا ووجهه عالمية،و سيعمل على تحسين الاستثمار من خلال إنشاء و تقديم مشروع يتبني مفهوم المباني الخضراء التي تتوافر بها معايير الاستدامة في موقع متميز علي شارع التسعين الجنوبي أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة ".



ويتميز مشروع جولدن جيت، بموقع مميز بقلب مدينة القاهرة الجديدة وبأكبر واجهة لمشروع تطل على شارع التسعين الجنوبي بطول أكثر من كيلو متر أمام الجامعة الأمريكية، ويقع المشروع بين محطتين للمونوريل، مما يسهل الوصول إليه من أي منطقة في القاهرة، ويقدم المشروع تجربة فريدة للتسوق والترفيه من خلال مفهوم التسوق المفتوح Life Style Street Retail، حيث من المتوقع أن يحتوي المشروع على علامات تجارية متميزة ومتنوعة تناسب جميع الفئات العمرية وسينما، وهايبر ماركت، و مطاعم و كافيهات وأماكن للترفيه، كما يضم مباني و مساحات إدارية متنوعة تناسب الشركات و الأفراد الراغبين في مقرات إدارية في أفضل موقع علي الإطلاق و في إطار معايير العمارة الخضراء و الإستدامة التي تضيف قيمة مضافة تعظم قيمة إستثماراتهم.

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