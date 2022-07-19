معرض فارنبورو للطيران، المملكة المتحدة- أعلنت رولز رويس ومجموعة هيونداي موتور اليوم عن خططهما للتعاون في طرح تكنولوجيا الدفع الكهربائي بالكامل وخلايا وقود الهيدروجين في سوق التنقل الجوي المتقدم (AAM). وستستفيد الشراكة من قدرات رولز رويس في مجال الطيران وقدرات الاعتماد الخاصة بها وتقنيات خلايا الوقود الهيدروجينية وقدرات التصنيع لدى مجموعة هيونداي موتور. وتشترك الشركتان في رؤية ريادة سوق التنقل الجوي المتقدم لتقديم حلول كهربائية للبطاريات وخلايا الوقود لأسواق التنقل الجوي الحضري (UAM) والتنقل الجوي الإقليمي (RAM) وتعزيز الطيران المستدام.

وتتضمن مذكرة التفاهم بين رولز رويس ومجموعة هيونداي موتور خمسة أهداف إستراتيجية:

التعاون على تطوير التكنولوجيا ومتطلبات أنظمة الطاقة والدفع لقسم التنقل الجوي المتقدم بهيونداي.

التعاون في تصنيع أنظمة رولز رويس للطاقة والدفع لسوق النقل الجوي المتقدم.

تطوير أنظمة دفع كهربائية تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين كمصدر للطاقة لمنصات التنقل الجوي الإقليمي (RAM) الخاصة بهيونداي.

· التعاون لطرح نظام دفع كهربائي مشترك بخلايا وقود في سوق التنقل الجوي المتقدم (AAM) الأوسع.

تقديم نموذج توضيحي مشترك لخلايا الوقود الكهربائية للطائرات بحلول عام 2025.

وقال جايون شين، رئيس قسم التنقل الجوي المتقدم في مجموعة هيونداي موتور: يسعدنا التشارك مع رولز رويس للاستفادة من خبرتهم في مجال الطيران والاعتماد الجوي لتسريع تطوير أنظمة الدفع التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين. لقد نجحت هيونداي في تزويد أنظمة خلايا وقود الهيدروجين إلى سوق السيارات العالمي، وهي الآن تستكشف جدوى تقنيات الدفع الكهربائي والهيدروجين لاستخدامات الطيران. ونعتقد أن هذه هي التكنولوجيا الرئيسية القادرة على دعم هدف صناعة الطيران العالمية المتمثل في الطيران بصافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050."

من جهته، قال روب واتسون، رئيس شركة رولز رويس للمحركات الكهربائية: "يسعدنا التعاون مع مجموعة هيونداي موتور مما يوفر فرصة ثمينة للاستفادة والبناء على القدرات التي توفرها كلتا الشركتين في قطاعي الطيران والسيارات. يوفر سوق التنقل الجوي المتقدم إمكانات تجارية كبيرة، ويدعم هذا التعاون طموحاتنا المشتركة لريادة سوق التنقل الجوي المتقدم. كما يمثّل هذا التعاون دليلاً آخر على دور رولز رويس في تقديم الحلول التي ستمكن الركاب من السفر بشكل مستدام والمساعدة في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. "

وتتمثل فوائد استخدام نظام خلايا وقود الهيدروجين في نظام دفع كهربائي بالكامل للطائرات في أنه مصدر طاقة خالٍ من الانبعاثات على متن الطائرة، بالإضافة إلى أنه مصدر صامت وموثوق به، مما يتيح قابلية التوسع في إمكانات الطاقة بالإضافة إلى زيادة نطاق الطيران لمسافات طويلة. وستعمل هيونداي مع رولز رويس على تزويد خلايا وقود الهيدروجين وأنظمة التخزين والبنية التحتية لأسواق الطيران، وتطوير هذه التكنولوجيا في مركبات التنقل الجوي الإقليمي التابعة لهيونداي وأنظمة الدفع الكهربائية بالكامل والهجينة من إنتاج رولز رويس.

وفي العام الماضي، أعلنت شركة رولز رويس عن خارطة طريق نحو صافي انبعاثات كربون صفرية، وتعد تقنيتها الكهربائية إحدى الطرق التي تساعد بها الشركة في التخلص من انبعاثات الكربون ضمن أجزاء مهمة من الاقتصاد العالمي. وتلتزم رولز رويس بضمان توافق منتجاتها الجديدة مع صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2030 وأن جميع منتجاتها ستكون متوافقة مع ذلك الهدف بحلول عام 2050.

وأعلنت مجموعة هيونداي موتور في وقت سابق من هذا العام عن خارطة طريق لأعمالها في مجال التنقل الجوي المتقدم، والتي تشمل قطاعي التنقل الجوي الحضري (UAM) والتنقل الجوي الإقليمي (RAM) لتقديم حلول تنقل جوي صديقة للبيئة للأشخاص داخل المدن وفيما بينها. وتهدف وحدة سوبرنال (Supernal) التابعة لمجموعة هيونداي موتور ومقرها الولايات المتحدة إلى بدء الخدمات التجارية لأعمال التنقل الجوي الحضري في الولايات المتحدة في عام 2028 بينما تخطط مجموعة هيونداي موتور لإطلاق خدمات التنقل الجوي الإقليمي في 2030.

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نبذة عن رولز رويس القابضة

1. تعدّ رولز رويس شركة رائدة في مجال الطاقة التي تهم الأطراف المستفيدة لتحقيق الترابط وتوفير الطاقة وحماية المجتمع. لقد تعهدنا بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من الغازات الدفيئة في عملياتنا بحلول عام 2030 (باستثناء اختبارات المنتجات) وانضممنا إلى حملة سباق الأمم المتحدة إلى الصفر في عام 2020، مؤكدين على طموحنا للعب دور أساسي في تمكين القطاعات التي نعمل فيها من تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

2. وتمتلك رولز رويس عملاء في أكثر من 150 دولة، بما في ذلك أكثر من 400 شركة طيران وشركة تأجير، و 160 من القوات المسلحة، والقوى البحرية، وأكثر من 5000 شركة من مؤسسات الطاقة والكهرباء.

3. وقد حققت الشركة إيرادات سنوية بلغت 10.95 مليار جنيه استرليني في عام 2021، مع أرباح تشغيلية بلغت 414 مليون جنيه، واستثمرنا 1.25 مليار جنيه إسترليني في البحث والتطوير. ونحن ندعم أيضًا شبكة عالمية تضم 28 مركزًا جامعيًا للتكنولوجيا، مما يضع مهندسي رولز رويس في طليعة مسيرة البحث العلمي.

4. شركة رولز رويس القابضة بي إل سي هي شركة مساهمة عامة (مدرجة في بورصة لندن (LSE: RR ، ADR: RYCEY ، LEI: 213800EC7997ZBLZJH69)

نبذة عن مجموعة هيونداي موتور

مجموعة هيونداي موتور هي شركة عالمية أنشأت سلسلة قيمة تعتمد على التنقل، والصلب، والإنشاءات، فضلاً عن الخدمات اللوجستية، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات.

ويعمل في الشركة نحو 250,000 موظف حول العالم، وتشمل العلامات التجارية للتنقل التابعة للمجموعة هيونداي، وكيا، وجينيسيس.

وتتسلح شركتنا بالتفكير الإبداعي، والاتصال التعاوني، والإرادة الثابتة لمواجهة أي تحديات، ونسعى جاهدين لخلق مستقبل أفضل للجميع.