أعلنت رولز رويس اليوم عن برنامج رائد جديد لاستخدام الهيدروجين وقدمت معلومات إضافية عن أبحاثها في مجال الطاقة الكهربائية الهجينة في خضم استمرارها في ريادة أشكال جديدة في مجال استدامة الطيران.

فجنبًا إلى جنب مع التزامنا بالتحسين المستمر لكفاءة التوربينات الغازية وإثبات التوافق مع وقود الطيران المستدام، يضمن هذا العمل أننا سنستمر في لعب دور رائد في قيادة قطاع الطيران نحو صافي انبعاثات كربون صفرية.

وتخطط رولز رويس لتنفيذ سلسلة شاملة من اختبارات الهياكل والمحركات لإثبات أن هذا الوقود يمكنه توفير الطاقة بأمان وكفاءة للطائرات الصغيرة والمتوسطة الحجم من منتصف عام 2030 فصاعدًا. ولدينا طموحات أخرى لنقل هذا المشروع إلى مرحلة اختبارات الطيران كجزء من البرنامج على المدى الطويل.

وقد تم التخطيط لإجراء اختبارين أرضيين، على محرك أيه إي2100 (AE2100) في المملكة المتحدة هذا العام والمحرك النفاث رولز رويس بيرل 15 (Rolls-Royce Pearl 15) في المستقبل - حيث يتم تقييم مجموعة من خيارات المواقع لذلك الغرض بما في ذلك منشأة اختبار رولز رويس في ميسيسيبي، الولايات المتحدة الأمريكية . وسيعتمد هذا الموعد على اختبارات احتراق الهيدروجين الجارية بالفعل بالشراكة مع جامعة لاوبورو ومعهد الأبحاث الألماني دي إل آر DLR))، مع مساهمة من جامعة كرانفيلد في إدارة نظام الوقود.

ويتبع البرنامج أبحاث السوق التي أجراها فريق فلاي زيرو (Fly Zero) التابع لمعهد تكنولوجيا الفضاء في المملكة المتحدة ومشروع نابكين (NAPKIN) "شبكة المعرفة والابتكار في مجال دفع الطيران الجديد"، وكلاهما لديهما تمثيل من شركة رولز رويس، وخلص كلاهما إلى وجود إمكانات سوقية لاستخدام الطائرات التي تعمل بالهيدروجين. كما يكمل البرنامج بحثًا أوسع في مجال البنية التحتية للهيدروجين والنقل الذي تقوم به رولز رويس بالفعل بالتعاون مع إيزي جيت (easyJet). وتعد أنظمة الطاقة الهجينة والطاقة الهيدروجينية أيضًا جزءًا من مشروع أبحاث إقليمي للطائرات قيد التنفيذ مع ويدروي (WiderØe) وإمبراير (Embraer).

وقد تم إجراء أبحاث رولز رويس للكهرباء الهجينة على نموذج نظام توليد الطاقة 1 التجريبي - المكون من محرك أيه إي2100 (AE2100) مع أدوات تحكم متخصصة وأنظمة إدارة حرارية.

وقد اختتمت الاختبارات في بريستول بالمملكة المتحدة وتروندهايم بالنرويج مؤخرًا، وأكدت الآن توفير النظام أكثر من 1.5 ميجاواط من الطاقة - وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق ذلك الرقم في قطاع الطيران.

وتأخذ رولز رويس الآن هذا القدر الضخم من المعرفة وتقوم بمزيد من العمل لفهم كيفية بناء نسخة إنتاجية من نظام توليد الطاقة 1 (PGS1) ومناقشة ماهية المتطلبات المستقبلية لشركات الطيران.

وقال كريس شولرتون، رئيس قسم الطيران المدني، لدى رولز رويس: "نحن رواد في مجال الطاقة وهذا البرنامج يضعنا في موقع بارز لتمهيد الطريق لجعل أنظمة الهيدروجين والكهرباء الهجينة حقيقة واقعة. وإلى جانب عملنا على وقود الطيران المستدام وتوفير المزيد من كفاءة التوربينات الغازية، فإننا نحرز تقدمًا حقيقيًا في المجالات الصعبة للبحث والتطوير فيما يتعلق بجعل قطاع الطيران بصافي انبعاثات كربون صفرية حقيقة على أرض الواقع. "

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نبذة عن رولز رويس القابضة

1. تعدّ رولز رويس شركة رائدة في مجال الطاقة التي تهم الأطراف المستفيدة لتحقيق الترابط وتوفير الطاقة وحماية المجتمع. لقد تعهدنا بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من الغازات الدفيئة في عملياتنا بحلول عام 2030 (باستثناء اختبارات المنتجات) وانضممنا إلى حملة سباق الأمم المتحدة إلى الصفر في عام 2020، مؤكدين على طموحنا للعب دور أساسي في تمكين القطاعات التي نعمل فيها من تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

2. وتمتلك رولز رويس عملاء في أكثر من 150 دولة، بما في ذلك أكثر من 400 شركة طيران وشركة تأجير، و 160 من القوات المسلحة، والقوى البحرية، وأكثر من 5000 شركة من مؤسسات الطاقة والكهرباء.

3. وقد حققت الشركة إيرادات سنوية بلغت 10.95 مليار جنيه استرليني في عام 2021، مع أرباح تشغيلية بلغت 414 مليون جنيه، واستثمرنا 1.25 مليار جنيه إسترليني في البحث والتطوير. ونحن ندعم أيضًا شبكة عالمية تضم 28 مركزًا جامعيًا للتكنولوجيا، مما يضع مهندسي رولز رويس في طليعة مسيرة البحث العلمي.

4. شركة رولز رويس القابضة بي إل سي هي شركة مساهمة عامة (مدرجة في بورصة لندن (LSE: RR ، ADR: RYCEY ، LEI: 213800EC7997ZBLZJH69)

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

بيل أوسوليفان

مدير الاتصال - قطاع الطيران المدني

رولز رويس بي إل سي

هاتف 172 767 7968(0)44+

bill.osullivan@rolls-royce.com