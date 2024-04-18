رولز- رويس تقوم بتوريد مجموعات المولدات الغازية إم تي يو لموقع إنتاج نفط وغاز في سلطنة عمان

زودت رولز-رويس ثمانية مجموعات مولدات غازية إم تي يو (mtu) داخل حاويات وأربعة محركات إضافية من طراز إم تي يو20 فولط 4000 إل64 إف إن إي آر (20V 4000 L64 FNER) لمحطة توليد كهرباء تعمل بالغاز وتخدم موقعًا كبيرًا لإنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان. ومع تركيب 12 مجموعة مولدات، تنتج كل منها 2 ميغاواط من الطاقة، تضمن المحطة الجديدة إمدادات طاقة فعالة دون انقطاع لتلبية متطلبات المنشأة.

وقد عملت رولز-رويس بشكل وثيق في المشروع مع شركة الفارس لتأجير المعدات، وهي شركة تقدم خدمات تأجير المعدات الثقيلة والنقل وحلول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشرفت شركة الفارس على تركيب محطة توليد الكهرباء الجديدة التي تقع في عمق الصحراء بالمنطقة الغربية من سلطنة عمان. وتعمل المحطة بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وفقاً لالتزامها بمصادر الطاقة الصديقة للبيئة حيث ينتج الغاز الطبيعي انبعاثات أقل من جميع أنواع ملوثات الهواء وثاني أكسيد الكربون من حرق الفحم أو المنتجات النفطية لإنتاج كمية متساوية من الطاقة.

و استنادًا على مجموعة المولدات الغازية من سلسلة إم تي يو 4000 L64 FNER، توفر أعلى كثافة طاقة في فئتها وتحقق كفاءات تصل إلى 44.4%، مما يوفر تحسينًا كبيرًا في استخدام الوقود/الطاقة في درجات الحرارة المرتفعة مقارنة بسابقتها. وقد تم تحسينها لتحقيق أقصى قدر من الأداء والانبعاثات المنخفضة، مما يوفر مصدر طاقة اقتصادي وموثوق.

وقال توبياس أوسترماير، رئيس حلول الطاقة الثابتة في شركة رولز-رويس: "تعتمد تلبية المتطلبات الصعبة لمشروع كبير في مكان بعيد على توفير طاقة موثوقة، مع أخذ العوامل البيئية في الاعتبار أيضًا. ومن خلال العمل مع فريق الفارس، تمكنّا من توفير طاقة يمكن الاعتماد عليها عبر حل إم تي يو المستمر الذي يعمل بالغاز الطبيعي والذي يوفر خفضاً بالانبعاثات وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة ووقت التشغيل بلا انقطاع".

وتعد شركة الفارس مزوداً عريقاً منذ زمن طويل في مجال خدمات الطاقة. ويمثل مشروع عمان أول تعاون بين شركة الفارس ورولز رويس في مجال توصيل أنظمة الغاز.

وقال سفين سونينبرغ، مدير عام حلول رولز-رويس في الشرق الأوسط: "نأمل أن يساعد نجاح هذا المشروع في توفير المزيد من الفرص لتعزيز أنظمة الغاز الخاصة بنا وغيرها من الحلول المستدامة لدعم المزيد من العملاء في المنطقة".

وتعدّ مجموعات المولدات الغازية إم تي يو من رولز-رويس رائدة في خلق حلول الطاقة الفعالة والمستدامة لصناعة النفط والغاز، ويمكن تشغيلها بمزيج من الغاز الطبيعي والهيدروجين، كما أنها مدمجة وموثوقة وقوية - مما يقلل بشكل كبير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع توفير خدمة مستمرة، وطاقة إنتاجية 100%. وهي حل ممتاز للعملاء الذين يتطلعون للاستعداد للمستقبل دون التضحية بالأداء.

نبذة عن رولز-رويس القابضة

1. تقوم شركة رولز-رويس بتطوير وتقديم حلول طاقة ودفع معقدة لتطبيقات السلامة الحرجة في الجو والبحر والأرض. وتمكّن منتجاتنا وباقات خدماتنا عملائنا من ربط الناس والمجتمعات والثقافات والاقتصادات مع بعضها البعض؛ وتلبي الحاجة المتزايدة لتوليد الطاقة عبر العديد من الصناعات؛ وتمكّن الحكومات من تجهيز قواتها المسلحة بالقدرات المطلوبة للحماية.

2. وتتمتع رولز-رويس بحضور واسع في 48 دولة ولديها عملاء في أكثر من 150 دولة، بما في ذلك أكثر من 250 عميلًا تجاريًا لمحركات الطائرات الكبيرة و160 من القوات المسلحة والبحرية وحوالي 40,000 عميل نشط لأنظمة الطاقة. ونحن ملتزمون بأن نصبح شركة ذات صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 ودعم عملائنا للقيام بالشيء ذاته.

3. وقد بلغت الإيرادات الأساسية السنوية 15.4 مليار جنيه إسترليني في عام 2023، مع أرباح تشغيلية بلغت 1.6 مليار جنيه إسترليني وتدفق نقدي حر بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني.

4. شركة رولز-رويس القابضة بي إل سي هي شركة مساهمة عامة (مدرجة في بورصة لندن (LSE: RR., ADR: RYCEY ، LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

5. يقع المقر الرئيسي لشركة رولز-رويس لنظم الطاقة في فريدريشهافين في جنوب ألمانيا ويعمل بها حوالي 10,500 شخص. وتشتمل مجموعة المنتجات على المحركات عالية السرعة وأنظمة الدفع التي تحمل علامة إم تي يو للسفن والمركبات الأرضية الثقيلة والسكك الحديدية والمركبات الدفاعية ولصناعة النفط والغاز. وتضم مجموعة المنتجات أيضاً أنظمة الديزل والغاز وحاويات البطاريات للمهام الحرجة والاحتياطية و الطاقة المستمرة، والتوليد المشترك للحرارة والطاقة، والشبكات الكهربائية الصغيرة. وبفضل تقنياتها الصديقة للمناخ، تساعد شركة رولز-رويس لأنظمة الطاقة في دفع عملية التحول في مجال الطاقة.

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