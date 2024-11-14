دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "روكستون"، الشركة الدولية المتخصصة في التأمين وإعادة التأمين، والتابعة لمجموعة "أفينتوم"، عن حصولها على الترخيص التنظيمي من سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي. ويتيح الترخيص لـ "روكستون" التوسع في خدماتها في المنطقة من خلال مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، بما يمثل خطوة مهمة نحو مُضيها قدماً في تحقيق طموحاتها للنمو الاستراتيجي.

وتعتزم "روكستون دبي" الاستفادة من الفرص الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير المتاحة في لندن، والتوسع في عروض "روكستون" لشركات النقل الإقليمية التي لا تستطيع الوصول إلى قنواتها وموزعيها في لندن.

وستركز الشركة في البداية على تقديم الحلول المتخصصة في المخاطر في مجال التأمين المباشر والاختياري على الممتلكات والبناء والطيران والشحن البحري والكفالات. ومن خلال الاستفادة من سرعة نمو سوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة، والرغبة الملموسة في إدخال المزيد من المجالات المتخصصة في مجال التأمين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، قد تتم إضافة منتجات أخرى من محفظة "روكستون" الحالية في المستقبل وفقاً لما يُمليه التوزيع المحلي وديناميكيات السوق. ويضم المكتب الجديد حالياً فريقاً مكوناً من سبعة أفراد مع خطط لزيادة عدد الموظفين بشكل كبير في الأشهر المقبلة. وتتمتع "روكستون دبي" بدعم مجموعة قوية من شركاء النقل من الفئة الأولى، وتتسم الشراكات بكونها طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، قال جيمس بوتر، الرئيس التنفيذي لشركة "روكستون": "نحن سعداء بإطلاق مكتبنا الجديد رسمياً في دبي، والتوسع في نموذجنا ’وكالة التأمين العام‘ ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تُعَد دبي ومركز دبي المالي العالمي مركزاً إقليمياً متنامياً ومزدهراً يفتح آفاقاً وقنوات جديدة للوصول إلى الأسواق الإقليمية، فضلاً عن وجود قاعدة متينة من المواهب ومركز نقل يتمتع بشبكة ربط جيدة للمنطقة. وبفضل سياستها الاقتصادية الحالية المواتية، وارتفاع مستوى الاستثمار، والطلب على الاكتتاب في إعادة التأمين عالي الجودة، فإن دبي بيئة مناسبة تماماً لاحتضان إحدى وكالات التأمين العام الراسخة التي تتسم بالمرونة والحيوية مثل ’روكستون‘. كما أن معرفتنا المُتخصصة، واستخدامنا للتكنولوجيا، ونهجنا المنضبط يعزز من قدراتنا ويعني أن لدينا الكثير لنقدمه لكل من الوسطاء وشركات النقل العاملة في المنطقة".

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "نرحب بانضمام شركة ’روكستون‘ إلى مركز دبي المالي العالمي، ونتطلع إلى مساعدتها على اغتنام الفرص المتاحة في المنطقة. تدعم وكالات التأمين العام نمو قطاع التأمين وإعادة التأمين، وتُسهم في ترسيخ مكانة المركز كمركز عالمي للقطاع. وتُمثل وكالات التأمين العام، بما فيها ’روكستون‘، داخل مركز دبي المالي العالمي الآن أكثر من 40% من القطاع، الذي ينمو ويزدهر نتيجة لما نوفره من إطار قانوني وتنظيمي عالمي، وثراء الشراكات المُحتملة، وسوق إقليمية سريعة النمو، وبيئة مخاطر متطورة".

وتعد "روكستون" واحدة من أكبر وكالات التأمين العام في العالم، ولديها مكاتب في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وهي شركة رائدة مُتخصصة في مجال إدارة الوكلاء العامين تخدم احتياجات وسطاء التأمين وإعادة التأمين الدوليين في مجال الأعمال التجارية المتخصصة وتقوم حالياً بالاكتتاب بأكثر من 1.1 مليار دولار في العديد من المجالات المُتخصصة بما في ذلك العقارات، وتوليد الطاقة، والشحن البحري، والطيران، والضمان، واتفاقية الائتمان والكفالة، والزراعة، والبناء والهندسة، والتأمين ضد الحوادث وعلى الصحة (A&H)، والطوارئ، والمسؤولية، والرياضة والترفيه.

نبذة عن شركة "روكستون لاكتتاب التأمين":

"روكستون" هي الشركة الدولية المتخصصة في التأمين وإعادة التأمين، والتابعة لمجموعة "أفينتوم"، التي تعد واحدة من مجموعات التأمين المتخصصة المستقلة الرائدة والأسرع نمواً في العالم، حيث تقوم بالتداول بأكثر من 1.86 مليار دولار أمريكي من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة سنوياً، ولديها 17 مكتباً حول العالم. ومن خلال ذراعها للوساطة في التأمين وإعادة التأمين الدولية "كونسيليوم"، وعملياتها العالمية لوكالة التأمين العام "روكستون"، تقدم للعملاء مجموعة من الحلول المتخصصة والمميزة في جميع مجالات التأمين على الممتلكات والحوادث وإعادة التأمين على مستوى العالم. www.rokstoneuw.com .

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 43.800 مهني لدى أكثر من 6,150 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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