دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "روزا للحلول الرقمية"، الشركة المتخصصة في التسويق الرقمي ومقرّها تورونتو ولها حضور إقليمي في دولة الإمارات، عن توسّع استراتيجي في محفظة حلولها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، استجابةً للطلب المتزايد على استراتيجيات رقمية ذكية قائمة على الأداء في أسواق المنطقة.

ويعكس هذا التوسع تحولاً جوهرياً في طريقة تعامل المؤسسات مع الظهور الرقمي في نتائج البحث، وتفاعل الجمهور، ومصداقية العلامة، في ظل التأثير المتنامي للذكاء الاصطناعي على سلوك البحث وآليات اكتشاف المحتوى واتخاذ القرار عبر المنصات الرقمية.

وقد صُمّمت الحزمة المعزّزة من حلول "روزا للحلول الرقمية" لتمكين المؤسسات من التكيّف مع منظومات رقمية يقودها الذكاء الاصطناعي، في وقت لم تعد فيه الأساليب التسويقية التقليدية كافية لتحقيق نمو مستدام أو نتائج طويلة الأمد. وتشمل القدرات الموسّعة للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي حلولاً متقدمة في تحسين محركات البحث (SEO)، ونمذجة الجمهور، والتحليلات التنبؤية، وتحسين أداء المحتوى، إضافةً إلى تقديم رؤى فورية قائمة على البيانات. ويُمكّن هذا التكامل العملاء من الانتقال من حملات رقمية تقليدية إلى منظومات رقمية ديناميكية تتعلّم باستمرار، وتتكيف مع المتغيرات، وتُحسّن الأداء بمرور الوقت.

ويأتي هذا التوسع امتداداً للأداء القوي الذي حققته الشركة في سوق دولة الإمارات. ففي عام 2025، صُنّفت "روزا للحلول الرقمية" ضمن أفضل 10 وكالات تسويق رقمي في دبي من قبل منصة SEMrush، تقديراً لنهجها القائم على البيانات في تحقيق نمو عضوي ونتائج رقمية قابلة للقياس.

ويمثل تعزيز حلول الذكاء الاصطناعي المرحلة التالية في مسيرة تطوّر الشركة، في وقت يتطلع فيه العملاء إلى شركاء قادرين على تحويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى أثر عملي ملموس يرتبط مباشرة بالأهداف التجارية ويعزز نمو الأعمال.

ومع تصاعد التحديات التي تواجهها المؤسسات في القطاعات الحكومية والشركات الكبرى والقطاعات سريعة النمو، بما في ذلك الخوارزميات المتغيرة، وتشتّت البيانات، واشتداد التنافس الرقمي على جذب الانتباه، رصدت "روزا للحلول الرقمية" حاجة متزايدة إلى أطر عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط بين الاستراتيجية والتنفيذ وقياس تحليلات الأداء ضمن منظومة متكاملة قائمة على النتائج.

وقال روبرت شاكر، كبير مستشاري التسويق في "روزا للحلول الرقمية": "لم يعد الذكاء الاصطناعي توجهاً ناشئاً، بل أصبح البيئة التشغيلية التي تُعيد تشكيل قواعد المنافسة الرقمية. لا تزال العديد من المؤسسات تعتمد أساليب تقليدية في منظومات أصبحت تكافئ الذكاء والملاءمة ومصداقية العلامة على نطاق واسع. وقد صُمّمت حزمة حلولنا الموسّعة لتمكين العملاء من المنافسة بفعالية في هذا الواقع الجديد، من خلال توظيف البيانات والأتمتة لتعزيز الظهور في نتائج البحث، ودعم اتخاذ قرارات أكثر دقة، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد".

وتدعم حلول "روزا للحلول الرقمية" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بالفعل عملاء في دبي وأبوظبي، لا سيما في القطاعات التي تمثّل فيها مصداقية العلامة في نتائج البحث وثقة الجمهور عوامل هامة لتحقيق نمو مستدام.

ويتسق هذا التوسع مع الأولويات لدى قطاعات الشركات على اختلاف أحجامها في مجالات التحول الرقمي والابتكار وتعزيز التنافسية العالمية، بما يعزز مكانة "روزا للحلول الرقمية" كشريك استراتيجي للمؤسسات الساعية إلى تحصين حضورها الرقمي وضمان جاهزيته للمستقبل في مشهد رقمي يتشكل بوتيرة متسارعة بفعل الذكاء الاصطناعي.

