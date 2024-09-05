المملكة العربية السعودية، جدة: وقعت شركة روتانا للخدمات الإعلانية، إحدى شركات مجموعة روتانا الإعلامية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كوانتم السعودية الناشئة، الرائدة في مجال تقنية وحلول الإعلانات والبيانات، تهدف إلى تغيير طرق الإعلانات التقليدية إلى طرق متعددة القنوات التسويقية لجعلها أكثر كفاءة لمساعدة العلامات التجارية على الوصول لعملائها بدقة.

وستسهم الاتفاقية بتمكين أصحاب العلامات التجارية من ربط حملاتهم الإعلانية بعدة قنوات وتسخير البيانات لتحقيق نتائج أفضل، حيث ستسمح بربط الحملات الإعلانية وإطلاقها داخل التطبيقات الإلكترونية وخارجها آليًا، وهو ما سيساهم بدوره كذلك بوصول إعلانات تلائم الجمهور بدقة.

وعقب رئيس مجلس إدارة روتانا للخدمات الإعلانية، الدكتور وليد عرب هاشم، على الاتفاقية بقوله: "واثقون أن تعزيز الشراكات مع الشركات السعودية المحلية، كشركة كوانتم، خطوة مهمة لمواكبة الابتكار ومواصلة تطوير القطاع". وأضاف بقوله: "فخور اليوم بتواجد فريق سعودي متمرس في التقنية وبالخصوص تقنية الإعلانات، فمن خلال الشراكة نتطلع لرفع سقف الابتكارات المبنية على التقنية".

ستُمكن استراتيجية القنوات المتعددة التي تتبناها روتانا وكوانتم الشركات من تقديم تجارب مخصصة وذات صلة سياقية للشريحة المستهدفة في كل نقطة تواصل، وذلك من خلال استخدام التحليلات البيانية المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي التي ستعمل على تقسيم الجمهور واستهدافه بدقة، مما يضمن أن تصل الإعلانات إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، ويتيح للعلامات التجارية لاحقًا إعادة استهدافهم.

وعبّر عمر ملائكة، الرئيس التنفيذي لكوانتم، عن سعادته بالشراكة بقوله: "ستؤدي شراكتنا إلى نقلة نوعية في تجربة العملاء والمتسوقين من خلال تعزيز وربط استراتيجيات القنوات المتعددة لتقديم حلول إعلانية مبتكرة تعتمد على البيانات. مثالًا على ذلك؛ تمكين العملاء من إطلاق حملة معينة وربط المحتوى أونلاين مثل المتاجر الالكترونية وأيضًا أوفلاين كالشاشات المؤتمتة. هذه الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتنا في تطوير قطاع البيانات والإعلانات في السعودية".

ستحدث الشراكة نقلة في مجال الإعلانات الخارجية من خلال دمج البيانات واستراتيجيات القنوات المتعددة في حملات اللوحات الإعلانية والشاشات الخارجية، ليتمكن المعلنون من تقديم محتوى ديناميكي ومستهدف للجماهير، مما يخلق تجربة إعلانية أكثر تفاعلية وتأثيرًا.

عن روتانا للخدمات الإعلانية:

إحدى شركات مجموعة روتانا الإعلامية، واحدة من أكبر شركات الإعلام في العالم العربي والتي تقدم خدمات إعلامية مرئية ومسموعة شاملة عبر التلفزيون والراديو والإنترنت.

عن كوانتم:

شركة سعودية رائدة في مجال التقنيات الإعلانية وتحليل البيانات، تأسست في عام 2017 وساهمت بمساعدة آلاف العلامات التجارية على تسخير قوة البيانات للوصول للعملاء بدقة وكفاءة أكبر عبر جميع القنوات المتاحة.

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