أبوظبي - أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في الشرق الأوسط أفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن شراكة استراتيجية مع أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش، بهدف تعزيز وتطوير المواهب المحلية في قطاع الضيافة المتنامي في دولة الإمارات.

وفي خطوة تعكس التزامها بتطوير الكوادر المحلية فى مجال الضيافة، استقبلت الأكاديمية دفعتها الأولى من الطلاب في 16 سبتمبر، إيذانًا ببداية مشوار تعليمي مميز للجيل القادم من المهنيين في مجال الضيافة. وتأتي هذه الشراكة في ظل النمو السريع الذي يشهده قطاع السياحة والضيافة في الدولة، والذي يتطلب إعداد وتأهيل كوادر محترفة ذات كفاءة عالية لسد الفجوات المتزايدة في هذا القطاع.

وأكدت شيخة النويس، نائب الرئيس لإدارة علاقات المُلّاك في روتانا، وعضو مجلس إدارة الأكاديمية، أن الشراكة تعزز جهود روتانا في تمكين المواهب الإماراتية وتطويرها، قائلة: "يسعدنا التعاون مع أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش في إطار رؤيتنا المشتركة لإعداد قادة المستقبل في قطاع الضيافة. هذه المبادرة تساهم بشكل مباشر في استدامة نموهذا القطاع وتلبية احتياجاته المتزايدة."

وكجانب من هذا التعاون، ستتيح روتانا للطلاب فرصاً تعليمية وتدريبية متقدمة من خلال برامج توجيهية، وورش عمل، وتدريبات عملية في فنادقها الرائدة داخل الإمارات. كما ستوفر الأكاديمية برامج تعليمية متطورة مستندة إلى تجارب حقيقية في سوق العمل، مما يسهم في إعداد الطلاب للعمل في بيئة ضيافة سريعة النمو.

ومن جانبها، قالت جورجيت ديفي، المدير العام للأكاديمية: "إن شراكتنا مع روتانا تمثل خطوة محورية في تعزيز مناهجنا التعليمية وتزويد طلابنا بالخبرات العملية المطلوبة في سوق العمل. حيث نهدف سويا إلى تمكين وتزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة والثقة التي يحتاجونها للنجاح في قطاع الضيافة".

وتشمل الشراكة أيضًا "منحة روتانا"، التي توفر تغطية كاملة للرسوم الدراسية للطالبة الأكثر تميزًا. وفى هذا العام تم اختيارالطالبة فاطمة إبراهيم لاستكمال درجة البكالوريوس في إدارة الضيافة العالمية لمدة أربع سنوات، تتضمن أيضا تدريباً عملياً في أحد فنادق روتانا مع فرصة عمل داخل المجموعة بعد التخرج.

هذا وتعتزم روتانا والأكاديمية إطلاق سلسلة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى إشراك الطلاب ودعمهم في مسيرتهم المهنية، مع الاحتفاء بالمواهب المحلية الواعدة في مجال الضيافة حيث تلتزم روتانا وأكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش بتشكيل مستقبل قطاع الضيافة في الإمارات.

نبذة عن روتانا:

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

نبذة عن لي روش

وتقدم أكاديمية لي روش تجربة فريدة من نوعها لتعليم وتمكبن قادة الغد في مجال الضيافة. تأسست الاكاديمية في عام 1954 في سويسرا،حيث تقوم بتقديم برامج البكالوريوس والدراسات العليا وبرامج التنفيذ في إدارة الفخامة والضيافة والسياحة.

وتمتلك الأكاديمية العديد من الفروعً في سويسرا وإسبانيا والإمارات والصين، وكذلك فرع بالقرب من نيودلهي. وتصنف لي روش كواحدة من ضمن أفضل 5 مؤسسات تعليم عالي في العالم في فن إدارة الضيافة و الترفيه حسب التصنيف العالمى للجامعات "كيو اس" حسب التخصص.

. باعتبارها جزء مؤسسة سومية للتعليم و مقرها لوزان بسويسرا، والرائدة عالميًا في تعليم الضيافة، لي روش معتمدة من قبل لجنة التعليم العالي في نيو إنجلاند. (NECHE).

ولمزيد من المعلومات حول أكاديمية أبوظبي للضيافة - ليس روش وبرنامج البكالوريوس في إدارة الضيافة العالمية، يرجى زيارة: https://lesroches.edu/campuses/abu-dhabi

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