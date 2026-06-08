المنامة، مملكة البحرين - وقعت منظمة رواد الأعمال في البحرين "EO Bahrain" وثيقة الولاء والتأييد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وذلك تأكيداً لما يكنه مجتمع رواد الأعمال من اعتزاز وولاء للقيادة الحكيمة لجلالته، ودعماً لمسيرة التنمية الشاملة والنهضة المتواصلة التي تشهدها مملكة البحرين.

وجاءت هذه المبادرة الوطنية خلال فعالية خاصة أقامتها المنظمة بمشاركة واسعة من أعضائها، الذين حرصوا بكل فخر واعتزاز على تدوين توقيعاتهم على الوثيقة تعبيراً عن اعتزازهم بالمنجزات الوطنية التي تحققت في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، وما تشهده المملكة من تقدم مستمر على مختلف الأصعدة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بما عزز مكانتها كنموذج رائد للاستقرار والانفتاح والتنمية المستدامة.

وأكدت منظمة رواد الأعمال في البحرين أن هذه المشاركة تعكس ما يتمتع به المجتمع البحريني من تلاحم وطني راسخ والتفاف حول قيادته الحكيمة، كما تجسد حرص أعضاء المنظمة ورواد الأعمال على الإسهام في دعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المملكة، وترسيخ المكتسبات الوطنية التي تحققت على مدار السنوات الماضية.

كما أشادت المنظمة بالرؤى السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، والدور المحوري الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في مواصلة دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الداعمة للأعمال والاستثمار والابتكار، بما أسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي جاذب لريادة الأعمال والاستثمارات النوعية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد فريد بدر، رئيس منظمة رواد الأعمال في البحرين، قائلاً: "إن توقيع وثيقة الولاء والتأييد لجلالة الملك المعظم يمثل تعبيراً صادقاً عن مشاعر الوفاء والانتماء الراسخة التي يكنها أعضاء منظمة رواد الأعمال في البحرين لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، ويجسد اعتزازنا بما حققته المملكة من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز مسيرتها التنموية وترسيخ مكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف: "لقد وفرت الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، الأسس المتينة لبناء اقتصاد وطني متطور وبيئة أعمال تنافسية تحتضن الابتكار وتدعم نمو القطاع الخاص، الأمر الذي أتاح لرواد الأعمال فرصاً واسعة للإسهام في التنمية الاقتصادية والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمملكة".

واختتم تصريحه قائلاً: "نجدد بهذه المناسبة ولاءنا واعتزازنا بقيادتنا الرشيدة، ونؤكد التزام مجتمع رواد الأعمال في البحرين بمواصلة أداء دوره الوطني والاقتصادي، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، بما يحقق تطلعاتها نحو المزيد من التقدم والازدهار".

وجدير بالذكر أن منظمة رواد الأعمال في البحرين تعتبر فرعاً من الشبكة العالمية "EO" التي تضم أكثر من 18,000 رائد أعمال في 220 فرعاً موزعة على أكثر من 75 دولة. ويبلغ عدد أعضاء فرع البحرين 37 رائد أعمال بحرينياً يديرون شركات يتجاوز حجم أعمالها 120 مليون دولار، ويوفرون نحو 3,900 فرصة عمل. ويقود المنظمة مجلس إدارة يضم 15 رائد أعمال برئاسة رجل الأعمال السيد فريد بدر، وتهدف المنظمة إلى تمكين أعضائها من النمو وتبادل الخبرات في بيئة محفزة وداعمة، وبما يسهم في ربط مملكة البحرين بمنظومة ريادة الأعمال العالمية.

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