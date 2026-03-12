المنامة، مملكة البحرين: أكدت منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين "EO Bahrain" دعمها الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، مشيدةً بالجاهزية العالية التي تبديها مؤسسات الدولة في التعامل مع مختلف المستجدات.

وأعربت المنظمة عن تقديرها العميق للجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني وكافة الأجهزة المعنية، وما تبديه من كفاءة عالية واستعداد دائم لحماية الوطن وصون مكتسباته، بما يعكس المستوى المتقدم من التنسيق المؤسسي والعمل المشترك بين مختلف الجهات الرسمية.

وثمنت المنظمة التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والدور القيادي الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في قيادة الجهود الوطنية وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها في مختلف الظروف.

وبهذه المناسبة، صرح السيد فريد بدر، رئيس منظمة رواد الأعمال في البحرين، قائلاً: "تعكس الجهود الوطنية المتكاملة التي نشهدها اليوم قوة مؤسسات الدولة وتماسك المجتمع البحريني، كما تؤكد قدرة مملكة البحرين على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واقتدار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف: "إن مجتمع رواد الأعمال في البحرين يدرك تماماً أهمية الاستقرار والأمن باعتبارهما الركيزة الأساسية لازدهار الاقتصاد واستدامة الأعمال، ولذلك فإننا في منظمة رواد الأعمال نؤكد وقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة، ودعمنا الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها".

وأشار بدر إلى أن رواد الأعمال في البحرين يشكلون جزءاً أصيلاً من النسيج الاقتصادي والوطني للمملكة، مؤكداً التزام أعضاء المنظمة بمواصلة أداء دورهم في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استمرارية أعمالهم بما يسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاقتصادية في المملكة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على اعتزاز منظمة رواد الأعمال في البحرين بالانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، مجدداً دعم المنظمة لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، ومثمناً روح التكاتف والتضامن التي يتميز بها المجتمع البحريني في مثل هذه الظروف.

وجدير بالذكر أن منظمة رواد الأعمال في البحرين تعتبر فرعاً من الشبكة العالمية "EO" التي تضم أكثر من 18,000 رائد أعمال في 220 فرعاً موزعة على أكثر من 75 دولة. ويبلغ عدد أعضاء فرع البحرين 37 رائد أعمال بحرينياً يديرون شركات يتجاوز حجم أعمالها 120 مليون دولار، ويوفرون نحو 3,900 فرصة عمل. ويقود المنظمة مجلس إدارة يضم 15 رائد أعمال برئاسة رجل الأعمال السيد فريد بدر، وتهدف المنظمة إلى تمكين أعضائها من النمو وتبادل الخبرات في بيئة محفزة وداعمة، وبما يسهم في ربط مملكة البحرين بمنظومة ريادة الأعمال العالمية.

