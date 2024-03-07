عمّان: استقبل "مطار الملكة علياء الدولي" مساريْن مباشريْن جديديْن من المملكة المتحدة؛ إيذانًا بتوفير أربع رحلات أسبوعية من لندن ستانستيد بدءًا من يوم الأحد 3 آذار، وثلاث رحلات أسبوعية من مانشستر بدءًا من يوم الأربعاء 6 آذار، عبر الخطوط الملكية الأردنية. وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام "مجموعة المطار الدولي" بتوسيع شبكة وجهات المطار؛ بضم مسارات مباشرة إضافية إلى المدن العالمية الجاذبة للزوّار، فضلًا عن التزامها بتعزيز السياحة القادمة إلى الأردن، وتلبية احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والعمل على حدٍّ سواء.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يُسعدنا الإعلان عن أحدث مساريْن إلى لندن ستانستيد ومانشستر؛ تعزيزًا لشبكة وُجهاتنا وتزويد مسافرينا بخيارات سفر أوسع نطاقًا، لا سيما في ضوء نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد، الذي عزّز إمكانية سفر الأردنيين إلى المملكة المتحدة بأسعار معقولة. وبجهودٍ كبيرة يبذلها فريق عملنا في "مجموعة المطار الدولي" وبالاستفادة من شراكاتنا القيّمة، فإنّنا نعمل بجدّ للترويج للمملكة، بوصفها وُجهة سياحية رائدة وربط عمّان بالمراكز الإقليمية الرئيسية عبر مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم؛ حيث يُمكن لكل مسافر أن يستمتع بتجربة مُرحِّبة يشعر فيها كأنّه فيه بيته".

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-انتهى-

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات. عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لستة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى كانون الثاني 2025).

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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