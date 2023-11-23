بمناسبة عودة الرحلات الجوية المباشرة بين المدينتين، أطلقت آوتليت سيتي متسنغن في ألمانيا، باقات تسوق عائلية حصرية للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وباقات تسوق "VIP" لكبار الشخصيات، وبطاقات تسوق "VIP Pass" للأفراد والوفود والشركات والشخصيات المهمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – بمناسبة عودة الرحلات الجوية المباشرة بين دبي وشتوتغارت، أعلنت آوتليت سيتي متسنغن Outletcity Metzingen؛ أكبر منفذ للتسوق الفاخر والبيع بالتجزئة في أوروبا، إطلاق باقات تسوق جديدة وحصرية "VIP" لكبار الشخصيات، وباقات تسوق خاصة بالشخصيات البارزة “VIP Pass" تم تصميمها لتأسر قلوب وعقول المتعاملين من دول مجلس التعاون الخليجي؛ سواء أكانوا أفراداً أو وفود أو مجموعات شركات أو شخصيات مهمة.

وبعد غياب دام سبع سنوات، ستوفر الرحلتان الأسبوعيتان من دبي إلى شتوتغارت للمسافرين، تواصلاً مريحاً، ذهاباً وإياباً، حيث يقدم المطار للمسافرين الربط المباشر بآوتليت-سيتي متسنغن عبر رحلة برية قصيرة ومريحة مدتها 30 دقيقة؛ قادرة على إبهار الزوار بالمناظر الطبيعية البديعة على امتداد الطريق من شتوتغارت إلى متسنغن.

وسيتم تشغيل الرحلات الجوية، التي تديرها شركة يورو وينجز للطيران، كل أربعاء وسبت من مطار دبي الدولي، وكل خميس وأحد من مطار شتوتغارت، في حين تنطلق حافلات التسوق من شتوتغارت إلى آوتليت سيتي متسنغن وتعود، كل اثنين وخميس وجمعة وسبت، كما تتوافر أيضاً القطارات والسيارات المستأجرة بشكل مريح.

تقع آوتليت سيتي متسنغن في مدينة ميتسينجن الألمانية، وتتميز بواجهات عرض تزخر بآخر صيحات الموضة وأقوى التخفيضات ومختلف البضائع الفاخرة التي تجتذب أصحاب الذوق الرفيع وعشاق التسوق وصائدي الصفقات.

تتميز وجهة التسوق هذه ذات الشهرة العالمية بموظفيها الودودين ذوي الخبرة، وخيارات متنوعة لتناول الطعام والإقامة، ومجموعة لا حصر لها من التشكيلات والأسعار المخفضة لأكثر من 170 علامة تجارية فاخرة. وليصبح التسوق الفاخر أكثر فائدة وجاذبية، تُباع هنا معظم منتجات المصممين الخاصة، بأسعار مخفّضة تصل إلى 70%* على مدار العام.

تم تصميم باقات التسوق الحصرية لكبار الشخصيات"VIP"، وتذاكر الشخصيات البارزة VIP Pass"" خصيصاً للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، سواء أكانوا مسافرين كأفراد أو في مجموعات كبيرة، وهي متوفرة الآن في العديد من وكالات السفر، ومكاتب منظمي الرحلات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

توفر باقات التسوق الجديدة متنفساً شتوياً مثالياً للزوار من الخليج، حيث تقدم خصماً إضافياً بنسبة 10% واستقبالاً خاصاً، ومشروبات ترحيبية، وقسائم مجانية للأطعمة والمشروبات، وهدايا، ورحلات حصرية لكبار الشخصيات يتم الترتيب لها مسبقًا.

لسنوات عديدة، ظلّت آوتليت سيتي متسنغن منطقة جذب شهيرة لمحبي الأزياء الراقية وتجارب الذواقة بمنافذها وتصاميمها الحائزة على جوائز عالمية. كما وتعدّ مدينة متسنغن الخلابة، التي تقع جنوب غرب ألمانيا، خياراً مثالياً لرحلة ليوم واحد أو أكثر تنطلق من وإلى بعض المدن مثل شتوتغارت، وبادن ــــ بادن، وميونيخ، وفرانكفورت، وزيورخ، سواء للتسوق، أو الترفيه، أو السياحة الثقافية أو الطبية.

تستضيف آوتليت سيتي متسنغن مجموعة واسعة من المطاعم التي تقدم خيارات متنوعة من الأطباق النباتية الأوروبية والآسيوية، وتشمل الخدمات مركزاً لاسترداد الضرائب، وحفظ الأمتعة، وغرفاً للصلاة، وخدمة واي فاي مجانية، وفندقاً داخل الموقع من المقرر افتتاحه في يناير 2024. ولاكتمال تجربة التسوق العصري، تمّ تجهيز وإطلاق مركز ترحيب بالزوار إلى جانب صالة لكبار الزوار؛ يتواصل فريقها مع الضيوف بالعديد من اللغات العالمية.

اختتمت آوتليت سيتي متسنغن مؤخراً حملة ترويجية ناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي استمرت خمسة أيام، شملت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة، وتم تنظيمها تحت إشراف المجلس الوطني الألماني للسياحة، بهدف توطيد العلاقات مع اللاعبين الإقليميين في صناعة السفر، واكتساب رؤى جديدة عن جميع الأسواق عبر التواصل المباشر مع محترفي السياحة المحليين والشركاء والإعلاميين في الخليج العربي.

وقالت آنجيلا ريجر، مديرة الشراكة الدولية في آوتليت سيتي متسنغن: "يسعدنا أن نرحب بالرحلات الجوية المباشرة والجديدة من دبي، وبعملائنا الأعزاء القادمين على متنها. نحتفل بهذه المناسبة ليس فقط عبر تقديم باقات تسوق وخصومات كبيرة على علاماتنا التجارية البالغ عددها 170، بل وأيضاً عبر إطلاق خدمات كبار الشخصيات التي تقدم للعملاء من الخليج العربي وخارجه تجربة تسوق لا تُضاهى. لقد اختتمنا مؤخراً وبنجاح كبير جولةً ترويجية استمرت خمسة أيام في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن فخورون بأن آوتليت سيتي متسنغن تحظى بالتقدير والإشادة بين صنّاع السفر في الخليج العربي، وكذلك بين عشاق التسوق والمسافرين من هذه المنطقة."

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