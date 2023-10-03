مسقط: في إطار مساعيها لتعزيز المجتمع، اتخذت شركة شل العُمانية للتسويق (شل عُمان) خطاها للأمام للمساهمة في خدمة الأفراد واحتياجاتهم للتنقل، حيث قامت بافتتاح محطتي خدمة جديدتين، مما رفع عدد مواقعها الاستراتيجية إلى 211 محطة في جميع أنحاء السلطنة. وتزامناً مع ذلك، تحتفل الشركة بافتتاح محلها الخمسين لشل سلكت، إشادةً لالتزامها بتقديم خدمات متميزة لقاعدة عملائها المتنامية من قائدي المركبات. وتشكل المحطات الجديدة، كمحطة خدمة شل معبيلة الصناعية ومحطة خدمة شل غلا الصناعية، مع توسعة شبكة محلات شل سلكت، لحظة محورية في مهمة شل عُمان لتوفير الوقود والأريحية للعملاء وكذلك لتلبية احتياجاتهم للتنقل في جميع أنحاء السلطنة.

ويعد هذا التوجه الجديد المتسق برسالة شل عُمان لتعزيز التنقل وتوفير أفضل الرحلات لعملائها توجهاً استراتيجيًا مثاليًا لتوفير الوقود في محطات خدمة شل. ومع هذه المحطات الجديدة، نجحت شل عُمان في إطلاق ستة مواقع جديدة في هذا العام. وتتميز محطات الخدمة بمنتجات الوقود، بما في ذلك وقود Shell V-Power عالي الأداء، المصنوع بتكنولوجيا DYNAFLEX الحديثة. وصمم هذا العرض الحصري للوقود من شل عُمان لتوفير أفضل أداء وكفاءة لسائقي المركبات، مكملًا لخيارات الوقود الأخرى مثل شل بنزين 95، وشل بنزين 91، وشل ديزل.

وعلق الفاضل محمود العبري، مدير العام – العلاقات المؤسسية في شل عُمان، قائلاً، " في شل عُمان، ندرك أن محطات الخدمة هي أكثر من مجرد أماكن لتعبئة الوقود؛ بل هي من أساسيات رحلة قائدو المركبات. كما أننا ملتزمون بتقديم تجربة فريدة من نوعها لعملائنا الكرام في محطات الخدمات التي من خلالها نزودهم بوقودنا العالي الجودة، ومكاناً للاسترخاء والانتعاش ، ومتجر سلكت الذي يوفر المشروبات والوجبات الخفيفة. ونود أن نؤكد أن محطاتنا بمواقعها الاستراتيجية جاهزة لتلبية متطلبات عملائنا المتجددة."

وقد أحرز شل سلكت إنجازاً تاريخياً حيث كان متجر شل سلكت أول متجر يعمل على مدار الساعة في السلطنة، وفتح أبوابه في الخوير في شهر سبتمبر من عام 1996. ومنذ ذلك الحين، اتسمت شل سلكت بمعايير الجودة العالية من حيث المتاجر وتسويق الوقود. و أصبحت تلك العلامة التجارية مترادفة مع أفضل الجودة، كما أنها توفر لعملائها بيئة ترحيبية وتجربة تسوق فريدة من نوعها.

وبالإضافة إلى هذه الإنجازات، أطلقت شل عُمان مؤخرًا تطبيق Shell Go+(شل آسيا) لعملائها المخلصين. ويتيح هذا التطبيق للعملاء القدرة على تجميع نقاط المكافآت مع كل زيارة إلى جميع محطات الخدمة ومرافقها، مما يزيد من القيمة المضافة لعملاء شل عُمان.

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نبذة عن شركة شل العُمانية للتسويق

تعد شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع أحد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وتعمل شل عُمان في قطاعات التجزئة، الوقود التجاري، الوقود البحري، وقود الطيران، القار (البيتومين) والزيوت. حيث تمتلك وتشغل مصنع مزج الزيوت الوحيد من نوعه في السلطنة والحاصل على شهادة ايسو في ميناء الفحل والذي يتم فيه إنتاج زيوت شل المصنوعة في عُمان لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. وتتميز شل عُمان بالتزامها نحو تطوير المواهب المحلية بنسبة تعمين تصل إلى 95.3% بما في ذلك الإدارة العليا. وتعمل الشركة من أجل تلبية احتياجات السلطنة المتزايدة للطاقة، والمساهمة في ازدهارها بطريقة مسؤولة اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا، من خلال العمل بشكل آمن ومشاركة الفوائد المستدامة مع المجتمع المحلي.