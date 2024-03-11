ارتفع مؤشر سوق العراق للأوراق المالية في الشهرين الأولين من عام 2024 بنسبة 8.1٪ بالدولار الأمريكي والدينار العراقي، ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في أسعار أسهم البنك الوطني العراقي، الفلوجة للمواد الانشائية، المصرف التجاري العراقي، وآسياسيل. كما سجلت أسعار أسهم 8 من أصل 10 شركات ارتفاعاً في الشهر الثاني من العام الجاري وفق مؤشر شركة الربيع للوساطة المالية.

واتخذت شركة الربيع للوساطة المالية قراراً استراتيجياً بتقديم مؤشر عائد إجمالي منفصل لتلبية احتياجات السوق بشكل أفضل وأطلقت المؤشر الجديد في الأول من فبراير 2024. وقالت أيسيجول أوزجي أوزجور، رئيس قسم الأبحاث في شركة الربيع للوساطة المالية: "هذا المؤشر الجديد، المسمى "الربيع للعائد الإجمالي" (RSISXTR) يشتمل على تغيرات الأسعار وإيرادات الأرباح، ويقدم هذا المؤشر للمستثمرين رؤية شاملة لإجمالي العوائد ويميزه عن مؤشر الربيع الحالي (RSISX)، والذي يعكس فقط تغيرات الأسعار، بدءاً من حسابه في عام 2021، ويكمل المؤشر الجديد مؤشر عائد الأسعار طويل الأمد، المؤشر الحالي، الذي تم حسابه منذ عام 2007.

ولفتت إلى أن جميع الأساليب والافتراضات الحسابية الأخرى تظل متسقة عبر كلا المؤشرين. وعند مقارنة أداء المؤشرين في أول شهرين من عام 2024، ارتفع مؤشر الربيع بنسبة 8.1% بينما ارتفع مؤشر الربيع الجديد للعائد الإجمالي بنسبة 8.9% لأن شركتين قررتا توزيع أرباح خلال الشهرين الأولين من عام 2024؛ هما العراقية لإنتاج البذور (عائد الأرباح: 8.7%) والعراقية لتسويق المنتجات الزراعية واللحوم (عائد الأرباح: 1.0%).

وانخفض إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 36% خلال الشهر الثاني من عام 2024 مقارنة بالشهر الثاني من العام الماضي ليصل إلى 102.2 مليون دولار أمريكي، وباستثناء المعاملات المتبادلة، تضاعف إجمالي حجم التداول تقريباً في الشهرين الأولين، بزيادة قدرها 94% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 55.1 مليون دولار. وحصل قطاع البنوك على الحصة الأكبر من حجم التداول بنسبة 79.4%، يليه قطاع الصناعة (حصة 11.1%)، قطاع الاتصالات (حصة 4.5%)، قطاع الخدمات (حصة 2.2%)، وقطاع الفنادق والسياحة (حصة 2.0%).

وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة خلال النصف الثاني من 2024، حيث ارتفعت 34 شركة منها بنسبة 5.0% وأكثر، في حين ارتفعت 22 شركة بأكثر من 10.0%، وكان سهم "الخازر لمواد البناء" الأكثر ارتفاعاً، بنسبة 86.9% خلال النصف الثاني من 2024، يليه فندق عاشور بنسبة زيادة 84.9%.

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-انتهى-