"حصّنتك" نظام ذكي ومتقدم يعزز مستوى كفاءة خدمات الاستجابة لحالات الحرائق الطارئة وأنظمة إنذارات السلامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت الهيئة العامة للدفاع المدني في دولة الإمارات عن ربط جميع المباني لتابعة لشركة أدنوك للتوزيع ، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة، بنظام "حصنتك"

للإنذار المبكر المدمج مع الهيئة، وبما يتماشى مع اتفاقية "إنجازات"، وهي شركة إماراتية رائدة في مجال التحول الرقمي.

يهدف تصميم نظام "حصنتك"، وهو المبادرة الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص ممثَّلين بوزارة الداخلية

الإماراتية و"إنجازات"، إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات المتعلقة بالاستجابة لحالات الحرائق الطارئة وأنظمة إنذارات السلامة

من خلال تطوير نظام ذكي ومتقدم يساهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستجابة ويعزز فعالية التعامل مع الحالات الطارئة في

جميع أنحاء الدولة، ما يقلل من حدوث الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وسيقوم نظام "حصنتك" في أدنوك للتوزيع بإرسال الإنذارات لمركز قيادة الدفاع المدني في الوقت الفعلي وذلك في حال حدوث

حريق أو تصاعد للدخان، حيث سيقوم مركز القيادة بالتواصل مع فريق إدارة المرافق في أدنوك للتوزيع للتأكد ما إذا كانت إشارات

الإنذار صحيحة أم خاطئة ليقوم فريق إدارة المرافق بدوره بالتأكد من صحة تلك الإشعارات وإصلاح أجهزة الإنذار في حال

خطئها، أما في حال وجود حريق في أحد المباني فسيقوم فريق الدفاع المدني بالاستجابة بشكل فوري.

وفي هذا السياق، أكّد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع على التزام الشركة بمعايير الأمان اللازمة

في الدولة، وسعيها الدائم إلى توفير بيئة عمل وجو إيجابي وفعال يساهم في تعزيز وضمان صحة وسلامة العاملين والعملاء،

إضافة إلى تحسين حفظ الموارد الطبيعية وإدارتها تماشياً مع سياسة أدنوك للحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة بنسبة

100

%.

بهذه المناسبة قال أيمن السبيعي مدير عام شركة حصنتك للمباني والمنشآت: "تعتبر مبادرة ’حصنتك‘ من أولى الخدمات الاتحادية

المتخصصة بالاستجابة للطوارئ والحرائق على مستوى العالم؛ حيث تم إعداد هذه المبادرة لحماية الأرواح والممتلكات، إلى

جانب دورها الحيوي في المباني والمنشآت الحيوية لضمان سلامة مبانيها ومرتاديها. ونحن من هذا المنطلق فخورون بالتعاون

مع شركة أدنوك للتوزيع وشبكة محطات خدمة أدنوك للتوزيع التي تعتمد نهجاً استباقياً على هذا الصعيد، والتي تشاطرنا الرؤية

التي تضع سلامة الأرواح والممتلكات والمنشآت الحيوية في المقام الأول. ولقد قامت شركة أدنوك للتوزيع بالمبادرة بالتسجيل

في نظام ’حصنتك‘ الأمر الذي سيساهم في ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة . وسيواصل نظام ’حصنتك‘ العمل على مدار الساعة لحماية

المباني المتصلة بمنظومته، بما يضمن سلامة مرتادي المباني من خلال توظيف أحدث الحلول التقنية المبتكرة".

يُذكر أن نظام "حصنتك" يربط أجهزة إنذارات الحريق من غرفة السيطرة المركزية على مدار

24

ساعة في المدارس والمستشفيات

والمباني السكنية والتجارية بالتنسيق مع مركز خدمات الدفاع المدني بهدف الاستجابة للحرائق بشكل سريع وفعال مما يساهم في

سرعة الاستجابة و تقليل أخطار الحريق. ويتميز النظام بمحركات متقدمة قائمة على الأنظمة الذكية قادرة على إصدار تقارير ذكية في العمليات والأعمال التجارية للدفاع المدني ووزارة الداخلية، كما تتميز لوحاته الإلكترونية بقدرتها على إرسال الرسائل الفورية التي تمكن مالكي المباني من الحفاظ على ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

-انتهى-

عن "أدنوك للتوزيع

"

أدنوك للتوزيع"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت

الرمز: (

ADNOCDIST

)، هي الشركة الرائدة على مستوى

دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. تدير أدنوك للتوزيع

464

محطة خدمة، و

350

متجر تجزئة، وذلك كما

في

31

مارس

2022

. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي

في دولة الإمارات، وهي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في إمارات الدولة السبع. كما توسّعت عمليات

الشركة دولياً في العام

2018

بافتتاحها محطتي خدمة في المملكة العربية السعودية، حيث تدير الشركة

55

محطة خدمة في

المملكة كما في

31

مارس

2022

. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني

www.adnocdistribution.ae

عن حصنتك

نظام "حصنتك" مبادرة بين وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني، وإنجازات لنظم البيانات. وقد تم تصميمها لدعم الرؤية

الاستراتيجية للوزارة في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم. "حصنتك" هو نظام متكامل

يوفر تحليلاً ذكياً لسلامة المباني على مدار الساعة، مما يضمن أعلى مستويات الحماية للأرواح والممتلكات في جميع أنحاء دولة

الإمارات العربية المتحدة.

إن تركيب نظام "حصنتك" شرط قانوني لجميع مالكي المباني الإماراتيين وأصحاب الرخص التجارية، بما في ذلك الفنادق،

المناطق السكنية والأبراج، الممتلكات التجارية، المؤسسات التعليمية، مراكز التسوق، المستودعات، المتاجر، المكاتب، البنوك،

المستشفيات / العيادات، المنشآت الصناعية والمباني الحكومية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم

24

لسنة

2012

والقرار الوزاري رقم

505

لسنة

2012

.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة:

https://hassantuk.moi.gov.ae/