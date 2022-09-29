دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحبت شركة "راك سبيس للتكنولوجيا" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: RXT)، الشركة الرائدة في مجال الحلول التقنية الشاملة القائمة على السحابات المتعددة، بإطلاق المنطقة الجديدة لخدمات "أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط" (الإمارات)، في خطوة ستسهم في دعم الابتكار وتسريع خطى التحوّل الرقمي في دولة الإمارات. تتألف منطقة "أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط" (لإمارات) من ثلاثة "مواقع لتوافر الخدمات" لتصبح ثاني منطقة في الشرق الأوسط بعد المنطقة التي أطلقتها في مملكة البحرين عام 2019. وتقدم المنطقة الجديدة للشركات خيارات أوسع لتشغيل تطبيقاتهم وتقديم خدمات مبتكرة للمستخدمين النهائيين بالاعتماد على مراكز البيانات الكائنة في دولة الإمارات، وذلك بتوظيف التقنيات المتقدمة التي توفرها "أمازون ويب سيرفيسز" لدفع وتسريع عجلة الابتكار.

تعدّ "راك سبيس للتكنولوجيا" شريكاً استشارياً رئيسياً لـ"أمازون ويب سيرفيسز" ولديها أكثر من 1800 شهادة سحابية معتمدة من "أمازون ويب سيرفيسز" على صعيد العالم. وتؤمن الشركة لـ"أمازون ويب سيرفيسز" حضوراً قوياً في منطقة الشرق الأوسط بفضل مجموعة مميزة من العملاء، بما في ذلك "مجموعة بي. إف. سي القابضة"، المزود الرائد لخدمات تحويل الأموال والعملات في مملكة البحرين، وذلك بعد أن وفّرت الدعم للمجموعة عبر نقل تطبيقها الأساسي وأنظمتها الداعمة إلى سحابة "أمازون ويب سيرفيسز" العامة، وقامت بالتزامن مع ذلك بتقديم خدمات إدارية واستشارية بشكل متواصل.

وبهذه المناسبة، قال جورج باوليشين، مدير عام شركة "راك سبيس للتكنولوجيا" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "بصفتنا شريكاً استشارياً رئيسياً، نفخر بدعم إطلاق ’أمازون ويب سيرفيسز‘ لمنطقتها الثانية في الشرق الأوسط. إننا نشهد نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط وإطلاق هذه المنطقة يمثّل خطوة مهمة بالنسبة لنا في تمكين عملائنا من تحقيق النجاح والتقدّم مع توافر هذا الخيار الجدي والهام".

تتألف مناطق "أمازون ويب سيرفيسز" من "مواقع لتوافر الخدمات" تضع البنية التحتية في أماكن جغرافية منفصلة ومميزة. وتبعد مناطق التوافر هذه عن بعضها البعض إلى حدٍ كافٍ بما يخوّل دعم استمرارية الأعمال لدى العملاء، ولكنها قريبة من بعضها بما يكفي لتوفير زمن استجابة منخفض للتطبيقات التي تحتاج إلى مستوى عالٍ من التوافر وتستخدم مناطق متعددة لتوافر الخدمات. تتمتع كل منطقة لتوافر الخدمات باستقلاليتها من حيث مصادر الطاقة والتبريد والحماية المطلوبة للمعدات والأجهزة، وهي متصلة مع بعضها البعض عبر شبكات بديلة بزمن استجابة منخفض للغاية. ويمكن لعملاء "أمازون ويب سيرفيسز"، الذين يحتاجون في عملياتهم إلى مستوى عالٍ من التوافر، تصميم تطبيقاتهم ليتم تشغيلها في مناطق متعددة لتوافر الخدمات بما يضمن لهم أعلى درجة ممكنة من تدارك الأخطاء. وسيكون لإطلاق منطقة "أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط" (الإمارات) دور محوري في تمكين العملاء المحليين الذين لديهم متطلبات متعلقة باستضافة وتوطين البيانات من تخزين بياناتهم بشكل آمن في دولة الإمارات، إلى جانب تزويد عملائهم بزمن استجابة أكثر انخفاضاً في جميع أنحاء الدولة.

#بياناتشركات

- انتهى -