دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركتَي "باراماونت" و"آرتشر" لتطبيق حلّ متطوّر لإطار الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC). تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز إطار إدارة المخاطر والامتثال المعتمد في "راك بنك"، بما يدعم رؤية البنك الساعية إلى تحقيق المرونة التشغيلية والتميّز في الأداء.

ستُساهم هذه الشراكة في تقديم حل لإدارة المخاطر المتكاملة (IRM)، تمّ إعداده خصيصًا للقطاع المالي، ممّا سيسمح لـ"راك بنك" بتبسيط وظائف إدارة المخاطر وتوحيدها. تشمل هذه الوظائف المخاطر التشغيلية، ومخاطر تكنولوجيا المعلومات، ومخاطر الأطراف الثالثة، وإدارة الامتثال، واستمرارية الأعمال، وكل ذلك مدمج في منصة واحدة. سيُوفّر مركز الحوكمة والمخاطر والامتثال المركزي لفريق القيادة في "راك بنك" معلومات فورية من خلال لوحة تحكّم موحّدة، ممّا يُعزّز عملية اتّخاذ القرار ويُشجّع على اتباع نهج استباقي في الحوكمة والامتثال.

في هذا الصدد، قال فرحان محمود، الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر في "راك بنك": "تُعدّ شراكتنا مع شركة ’آرشر‘ وشركة ’باراماونت‘ خطوة مهمّة في إطار جهودنا المستمرّة لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر من خلال نظام الحوكمة والمخاطر والامتثال الجديد. يساعدنا هذا الحل على مواكبة التغيّرات التنظيمية، ممّا يتيح لنا التركيز على ما يهم فعلًا، ألا وهو تقديم حلول مبتكرة ومخصّصة تُلبّي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا الكرام."

بدوره، أكّد بريمشاند كوروب، الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "تتحوّل منطقة الشرق الأوسط إلى محرّك للنمو العالمي، وتلعب البنوك الرائدة مثل ’راك بنك‘ دورًا أساسيًا في تعزيز هذا الزخم. تُعتبر حلول الحوكمة والمخاطر والامتثال حواجز حماية أساسية لضمان النمو، إذ تُسهم في إدارة المخاطر بفعالية مع الحفاظ على مرونة الأعمال. نحن متحمّسون لمساعدة راك بنك على تبسيط عملياته، وتعزيز الكفاءة، والتركيز على ما يهم حقًا – ألا وهو تحقيق نتائج ملموسة."

وأضاف نيتين راجوتيا، نائب رئيس قسم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وخصوصية البيانات في باراماونت: "يشتهر راك بنك باستخدام التكنولوجيا لتعزيز عملياته، ونحن متحمّسون لدعم رؤيته من خلال أتمتة عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال عبر حلول ’آرتشر‘. ستعمل هذه الشراكة على تعزيز الحوكمة ورفع قدرة البنك على تقديم خدمة محسّنة للعملاء، مع الحفاظ على ركيزة متينة لإدارة المخاطر."

نبذة عن شركة "باراماونت"

تُعدّ باراماونت إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط، وتركّز على مساعدة الشركات على تحويل تحديات الامتثال إلى فرص للنمو. تجمع باراماونت بين التكنولوجيا المتقدّمة والخبرة المحلية لتُمكّن المؤسّسات من تبسيط عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وتقليل وقت الامتثال، وتعزيز القدرة على تحقيق مرونة تشغيلية مستدامة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني Paramountassure.com.

نبذة عن شركة "آرتشر"

تملك شركة "آترشر" خبرةً تزيد عن 20 عامًا، تمكّن المؤسسات من إدارة المخاطر بفعالية في العصر الرقمي، من خلال مواءمة أصحاب المصلحة ودمج التقنيات المتقدّمة. حازت "آرتشر" على تقدير شركة "جارتنر" كرائدة في مجال إدارة المخاطر المتكاملة، حيث تدعم أكثر من 1,000 عميل، بما في ذلك أكثر من 50% من الشركات المدرجة على قائمة "فورتشن 500"، في 48 دولة.

نبذة عن شركة "راك بنك"

يعد بنك رأس الخيمة الوطني أحد أقدم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها ديناميكية. منذ عام 1976، أصبح بنك رأس الخيمة الوطني رائداً في السوق، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

نحن شركة مساهمة عامة مقرها في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، ويقع مكتبنا الرئيسي في مبنى راك بنك على طريق الشيخ محمد بن زايد. تمتلك حكومة رأس الخيمة أغلبية أسهمنا والتي يتم تداولها علناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز راك بنك بابتكاراته والتزامه الثابت بتقديم تجارب رائعة للعملاء. تهدف رحلتنا الرقمية التحويلية إلى أن تكون "بنكًا رقميًا بلمسة إنسانية"، يرافقك خلال اللحظات المهمة.

من خلال 21 فرعًا وحلولًا مصرفية رقمية متقدمة، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والجملة والأعمال المصرفية. من خلال وحدتنا المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، نقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لجعل تجربتك المصرفية سلسة، سواء قمت بزيارتنا شخصيًا أو عبر الإنترنت.

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