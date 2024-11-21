رأس الخيمة: أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن مشاركتها في معرض لندن للمركبات الكهربائية والذي سيتم تنظيمه في مركز المعارض بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري. ويُعد المعرض منصة مثالية للشركات العالمية في مجال المركبات الكهربائية والشركات الناشئة لاستعراض أحدث ابتكاراتها في مجالات السيارات الكهربائية والشاحنات وبنية الشحن التحتية، إلى جانب التقنيات المتطورة مثل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي والقوارب الكهربائية.

تسعى راكز من خلال مشاركتها هذا العام إلى تسليط الضوء على حلولها المتكاملة لتأسيس الأعمال، المصممة خصيصاً لدعم المستثمرين في قطاع السيارات المستدامة. وتبدأ خدماتها بحزم تنافسية تبدأ من 2500 جنيه إسترليني فقط، وتشمل إصدار الرخص التجارية وتأشيرات الإقامة في الإمارات ومساحات العمل المشتركة إلى جانب العديد من الخدمات الداعمة الأخرى. تهدف هذه الحلول إلى جذب رواد الأعمال والمبتكرين العالميين، وتزويدهم بالأدوات والموارد التي تمكنهم من تحقيق النمو والنجاح في السوق المتنامية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات.

تأتي مشاركة راكز في المعرض انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات الطموحة نحو التنقل المستدام. إذ تسعى السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية إلى خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20%، وإنشاء شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية. كما يهدف مشروع "السوق العالمي للمركبات الكهربائية"، الذي أطلقته وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى أن تكون 50% من المركبات على الطرق الإماراتية كهربائية بحلول عام 2050، مما يعزز ريادة الدولة في هذا المجال.

وفي إطار دعم هذه الرؤية، أطلقت إمارة رأس الخيمة برنامج "المركبات الفعالة" ضمن استراتيجية الإمارة للطاقة وكفاءة الموارد المتجددة. يهدف البرنامج إلى تحقيق نسبة مبيعات 50% للمركبات الكهربائية والهجينة من إجمالي مبيعات المركبات بحلول عام 2040، تأكيداً على التزام الإمارة بتعزيز قطاع النقل المستدام.

وفي هذا الصدد، قال رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تُعد مشاركتنا في معرض لندن للمركبات الكهربائية فرصة هامة لتعزيز التزام راكز برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاستدامة والابتكار. نسعى من خلال هذه المشاركة إلى توفير بيئة عمل تشجع على النمو والتعاون في صناعة المركبات الكهربائية، ما يسهم في جذب المستثمرين وروّاد الأعمال الذين يدعمون توجه الدولة نحو مستقبل صديق للبيئة. كما نرحب بالشركات الأوروبية للاستفادة من الحلول الشاملة التي نقدمها، إلى جانب البنية التحتية القوية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة لدعم المشاريع المستدامة والمبتكرة."

تحتضن راكز عدداً من الشركات الرائدة في قطاع السيارات، بما في ذلك شركة ترايتون EV لتطوير المركبات الكهربائية التجارية، وبيستراك لحلول الشاحنات ذاتية القيادة، وجلوبال كونفرجنز المتخصصة في تخصيص المركبات، وكيرسوفت جلوبال التي تقدم خدمات الهندسة والقياس وتحسين التكلفة. وتهدف راكز من خلال مشاركتها في معرض لندن للمركبات الكهربائية إلى تعزيز التواصل مع قادة الصناعة العالميين والترويج لبيئة العمل الداعمة للنمو في إمارة رأس الخيمة، مما يعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر المتنامي في المنطقة. كما تسهم هذه الجهود في دعم الجهود المحلية والعالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التوجهات المستدامة لدولة الإمارات.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 25 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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