رأس الخيمة: اختتم وفد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة رامي جلاد، جولة ترويجية ناجحة في مدينة ميونيخ الألمانية، هدفت إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات، بما يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة استراتيجية للأعمال للشركات الأوروبية.

وسلطت الجولة الضوء على أوجه التكامل المتنامية بين القوة الصناعية الألمانية والبيئة الاستثمارية الحيوية في دولة الإمارات، مع التركيز على التعاون مع الشركات البافارية الرائدة في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية المتقدمة.

وخلال الزيارة، عقد وفد راكز سلسلة اجتماعات مع نخبة من المستثمرين وروّاد الصناعة والشركاء الاستراتيجيين في ميونيخ وعموم ولاية بافاريا، التي تُعد مركز القوة الصناعية والابتكار في ألمانيا. وتضمنت اللقاءات عرضاً مفصلاً للمزايا التنافسية التي توفرها راكز، مثل الأطر التنظيمية الداعمة للمستثمرين، والبنية التحتية الصناعية ذات التكلفة التشغيلية التنافسية، فضلاً عن إجراءات تأسيس مرنة وخدمات مخصّصة لكبار المستثمرين.

كما نظّمت راكز مأدبة عشاء حصرية ضمّت نخبة من روّاد الصناعة والمستثمرين، لتكون منصة مباشرة للحوار حول فرص التوسع عبر الحدود، وتعزيز تكامل سلاسل التوريد، والاستفادة من الوصول إلى أسواق جديدة انطلاقاً من رأس الخيمة بما يتيح دخولاً أسرع إلى الأسواق، وتيسير حركة التوزيع عبر الحدود، وتعزيز الكفاءة والتكلفة التشغيلية للشركات الصناعية والمصدّرين العاملين تحت مظلتها.

وأبرزت هذه اللقاءات الدور المتنامي للأطر التجارية الاستراتيجية، مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كبوابة محورية تربط أوروبا بالأسواق الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون والمنطقة العربية الأوسع.

وقال جلاد تعليقاً على الجولة: "تُعد ألمانيا موطناً لأكثر النظم الصناعية تطوراً على مستوى العالم، فيما تتمتع الشركات الألمانية من ولاية بافاريا تحديداً بإرث عريق في الابتكار والريادة التنافسية. وقد أكدت لقاءاتنا في ميونيخ تزايد اهتمام المستثمرين الألمان برأس الخيمة كنقطة انطلاق استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا. ومع منظومتنا الصديقة للأعمال، وخدماتنا المخصّصة، والبنية التحتية المتكاملة، تواصل راكز تعزيز قدرتها على تمكين توسّعهم طويل الأمد."

وتُمثل الجولة الاستثمارية في ميونيخ خطوة مهمة ضمن استراتيجية راكز الهادفة إلى فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية عالية القيمة في رأس الخيمة وتعزيز شراكاتها مع أبرز روّاد الصناعة في أوروبا.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 38 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

-انتهى-

#بياناتشركات