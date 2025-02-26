رأس الخيمة: نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) حلقة نقاشية ملهمة تحت عنوان "أقصى استفادة من تأثير التسويق بأقل تكلفة" وذلك في مركز كومباس للأعمال، حيث جمعت الفعالية روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الراغبين في تعزيز رقعة انتشار علاماتهم التجارية دون الحاجة إلى إنفاق ميزانيات ضخمة.

واستضافت الفعالية كريس ريدموند، الرئيس التنفيذي لشركة ريد هولت والذي استعرض تجربته في تنمية وكالته بميزانية تسويقية محدودة، حيث أشار إلى إمكانية تفوق الإبداع والتفكير الاستراتيجي على الميزانيات الكبيرة. كما قدم أنس المري، مؤسس شركة سوشال ستيشن مجموعة أدوات واستراتيجيات تسويقية فعالة تساعد الشركات على زيادة الظهور والتفاعل بأقل التكاليف.

وجرى أثناء الحلقة النقاشية تناول معلومات على قدر بالغ من الأهمية تطرقت إلى الاستفادة من القنوات التسويقية المجانية والفعالة من حيث التكلفة بالإضافة إلى وسائل بناء شبكة علاقات قوية مع الشركاء المناسبين وتعزيز الحضور الرقمي لضمان النجاح في السوق. كما تم استعراض أهمية تحديد هدف واضح للأعمال والتوسع الاستراتيجي ضمن شبكات التواصل والاستثمار في الأصول الرقمية الأساسية مثل المواقع الإلكترونية والظهور على محركات البحث.

وفي هذا السياق، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "ترسخ مثل هذه المبادرات المهمة التزامنا بتمكين مجتمع أعمالنا عن طريق تزويد أعضائه بالمهارات والأدوات اللازمة لشق الطريق نحو النجاح، حيث لا تقتصر فعالية التسويق على مقدار الميزانية المُنفقة، بل تتجاوزها وفقاً للتنفيذ الذكي والهادف. كما نعمل على دعم روّاد الأعمال بتبني استراتيجيات عملية تحقق نتائج ملموسة عبر استضافة قادة في المجال لاستعراض خبراتهم".

تواصل راكز دعم مجتمع أعمالها بتنظيم مبادارات مماثلة بشكل دوري وتزويد أعضائه برؤى عملية وأدوات فعالة لتعزيز النجاح المستدام.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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