رأس الخيمة: أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة إم إتش سي كونسالتينغ لإطلاق خدمات نمو الأعمال والتي تُعد مبادرة مبتكرة ترمي إلى دعم الشركات بمختلف فئاتها لتحقيق الازدهار. وتهدف الخدمة كذلك إلى تمكين روّاد الأعمال والشركات العاملة ضمن مجتمع أعمال راكز من خلال توفير خبراء يقدمون مجموعة من الاستراتيجيات لتعزيز النمو وزيادة الربحية وتطوير المهارات القيادية.

سيتم إطلاق البرنامج الجديد عبر سلسلة من الفعاليات المتخصصة التي ستُقام في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز. وتهدف هذه الفعاليات إلى تمكين أصحاب الأعمال من اكتساب رؤى عملية وأدوات فعّالة تساعدهم على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء وتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل. ومن خلال هذا التعاون، ستتولى شركة إم إتش سي كونسالتينغ تقديم إرشادات واضحة وخطوات ممنهجة تُبسط استراتيجيات النمو، مما يتيح للشركات التركيز على تحقيق أهدافها وإطلاق إمكاناتها الكاملة.

ومثّل راكز في توقيع اتفاقية الشراكة قتيبة العيسى، مدير إدارة خدمات القيمة المضافة وعن جانب شركة إم إتش سي كونسالتينغ مايك هوف، الشريك المؤسس للشركة.

وفي هذا السياق، قال هوف: "يسعدنا التعاون مع راكز لإطلاق خدمات نمو الأعمال، حيث تركز جهودنا على تقديم استراتيجيات وأدوات فعالة تمكّن الشركات من تحقيق نمو مستدام في سوق تنافسي. ونسعى من خلال هذه المبادرة لدعم الشركات في اكتشاف إمكانياتها الخفية وتعزيز تميزها القيادي. كما تمثل هذه الشراكة دليلاً ملموساً على التزامنا بدعم نمو الشركات ضمن مجتمع أعمال راكز ونجاحها".

ومن جانبه، قال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة تعكس التزامنا بتوفير بيئة عمل متكاملة تتيح للشركات تحقيق النجاح. ونهدف من خلال تعاوننا مع إم إتش سي كونسالتينغ إلى تقديم حلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لتعزيز القدرات القيادية وتحقيق نمو مستدام لشركائنا. سيتمكن مجتمعنا أعمالنا من الوصول إلى حلول مصممة خصيصاً لتطوير المهارات القيادية وبحث فرص نمو مستدامة".

تتمتع شركة إم إتش سي كونسالتينغ بخبرة واسعة في دعم الشركات لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، مما يجعلها شريكاً مثالياً لهذه المبادرة. ويركز البرنامج على تمكين رواد الأعمال من جذب العملاء تعزيز ولائهم وزيادة الربحية، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها المؤسسون وقادة الأعمال لتحفيز فرق العمل وتعزيز الابتكار.

وتأتي مبادرة خدمات نمو الأعمال كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها راكز لدعم مجتمع أعمالها من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتهدف هذه المبادرة إلى مواجهة التحديات وتحقيق فرص النمو المستدام عبر دمج الخبرات الاستراتيجية مع نهج عملي يركز على تحقيق الأهداف.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن شركة إم إتش سي كونسالتينغ م ح ذ م م

تُعد شركة إم إتش سي كونسالتينغ م ح ذ م م شركة استشارية رائدة تكرس جهودها لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تزويدها بحلول النمو الاستراتيجي. وتأسست الشركة بمشاركة خبراء في الصناعة، حيث تمتلك الشركة خبرة التنفيذية في تقديم الإرشادات والنصائح تمتد لأكثر من 30 عاماً في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا. ويجمع نهج الشركة الفريد بين أدوات متطورة مثل برنامج تسريع الأرباح وتطوير القيادة العملي على الوجه الذي يضمن لعملائها تحقيق عائد مضمون بنسبة 200% على الاستثمار.

وتفخر شركة إم إتش سي كونسالتينغ بقدرتها على اكتشاف الأرباح المخفية وتقديم إرشادات مفصلة ومصممة لتلبية متطلبات الأعمال على حِدة. وتشمل خدماتها المصممة لتعزيز النمو المستدام والربحية ورش عمل التخطيط الاستراتيجي ودعم التنفيذ لمدة 12 شهر وتدريب المهارات القيادية.

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