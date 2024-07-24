المنامة، البحرين، أعلن راديو البحرين عن عقد شراكة جديدة مع تيكرز البحرين (Tekkers)، أكاديمية كرة القدم الرائدة في المملكة للأطفال والشباب. وباعتباره محطة إذاعية ناطقة باللغة الإنجليزية ومؤسسة إعلامية رائدة في المنطقة، لعب راديو البحرين على مر السنين دوراً مهماً في المجتمع بصفته داعماً للمبادرات التي تعزز النمو وتوفر الفرص.

وتمتد مشاركات راديو البحرين في المجتمع المحلي إلى ما هو أبعد من موجات الأثير، حيث يتواجد بدعمه المستمر في مختلف المبادرات والحملات الاعلانية والفعاليات والأنشطة المتعلقة بالرياضة واللياقة البدنية والحياة الصحية لجميع الفئات العمرية. وتمثل الشراكة الجديدة مع تيكرز البحرين شهادة جديدة على التزام راديو البحرين المستمر بدعم المبادرات المجتمعية وتفانيه في الترويج لنمط حياة صحي وحث جيل الشباب على السعي وراء شغفهم وتشجيع المواهب، من الشباب والشابات، ولا سيما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و16 عاماً.

وبهذه المناسبة، قال السيد عمر خليفة شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة راديو البحرين: "تعكس هذه الشراكة هدفاً مشتركاً وهو تشجيع الرياضة وتعزيز نمط حياة صحي. تكرّس أكاديمية تيكرز البحرين جهودها لتطوير عشاق كرة القدم من خلال تزويدهم بالتدريبات اللازمة ومنحهم فرص المنافسة على أعلى المستويات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومن خلال دعم الأكاديمية، يهدف راديو البحرين إلى إلهام جيل الشباب للحفاظ على نشاطهم، وتطوير مهاراتهم، وتنمية حبهم لهذه الرياضة. ونأمل أن تثمر شراكتنا هذه عن تشجيع المزيد من الشباب والأطفال في البحرين على اتباع نمط حياة صحي والتفوق في المجالات التي يختارونها".

هناك رابط واضح بين كرة القدم والموسيقى، فكلاهما يتمتع بالقدرة على توحيد وإلهام وتحفيز مشاركة جماهير متنوعة، مما يخلق مجتمعاً نابضاً بالحياة يستمتع بالأنشطة الثقافية والرياضية. وستعمل هذه الشراكة على الاستفادة من الانتشار الواسع لراديو البحرين وتأثيره على شريحة كبيرة من المستمعين في الترويج لمبادرات تيكرز البحرين، وإنشاء منصة تتلاقى فيها الرياضة والترفيه لإثراء حياة الأفراد في المجتمع البحريني.

من جانبه قال السيد ليام تريج، المدير الإداري لأكاديمية تيكرز البحرين: "إن شراكتنا مع راديو البحرين تمثل إنجازاً مهماً بالنسبة للأكاديمية. وبدعم من راديو البحرين، سنعمل على تعزيز برامجنا، والوصول إلى المزيد من الرياضيين الشباب، والارتقاء بالتجربة الرياضية في المملكة إلى مستويات جديدة. والموسم القادم للأكاديمية، والذي يمتد من شهر سبتمبر إلى يوليو، يعد بجدول حافل بالفعاليات والأنشطة. وبينما تبدأ تيكرز البحرين عاماً مشوقاً آخر، يسعدنا أن يكون راديو البحرين متواجداً معنا في كل خطوة على الطريق، بما يضمن بقاء مجتمعنا على اطلاع وتفاعل دائم مع تقدم الأكاديمية وإنجازاتها".

راديو البحرين هو محطة إذاعية ناطقة باللغة الإنجليزية ومؤسسة إعلامية رائدة في المملكة، أما تيكرز البحرين فهي أكاديمية كرة القدم الأولى للأطفال والشباب في المملكة. تشترك المؤسستان في الأهداف الأساسية المتمثلة في تعزيز روح القيادة والتميز والالتزام بتطوير المواهب. وبموجب هذه الشراكة، يصبح راديو البحرين الراعي الرئيسي لأكاديمية تيكرز البحرين، حيث يقدم دعماً مكثفاً للدوريات والبطولات والفعاليات الإقليمية والدولية للأكاديمية، بما في ذلك استضافة أكاديميات رفيعة المستوى لعمالقة كرة القدم العالميين مثل أكاديميات ساوثهامبتون وبرشلونة وإنتر ميلان وإيه سي ميلان. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم تجارب كروية رفيعة المستوى لشباب البحرين، وتعزيز ثقافة رياضية حيوية وديناميكية في المملكة.

عن راديو البحرين 96.5 (Radio Bahrain 96.5)

راديو البحرين 96.5 هو أول إذاعة بحرينية باللغة الإنجليزية تشغلها وتديرها شركة راديو البحرين المملوكة بالكامل لشركة ممتلكات القابضة "ممتلكات"، وهي صندوق الثروة السيادية لحكومة مملكة البحرين. انطلق راديو البحرين 96.5، وهو خدمة إذاعية مجتمعية موثوقة، في عام 1977، ويعمل على مدار الساعة ليقدم لمستمعيه من مختلف الثقافات والأعمار مزيجاً مختاراً من أحدث المحتوى الموسيقي والترفيهي، وآخر الأخبار المحلية والعالمية. ويعتبر "راديو البحرين 96.5" أشهر محطة إذاعية ناطقة باللغة الإنجليزية في البحرين والمنطقة الشرقية، حيث تصل خدمته إلى 6.5 مليون مستمع. ومن خلال تطبيق راديو البحرين المتاح للتنزيل من متجر تطبيقات آبل أو متجر جوجل، تبث الإذاعة كل برامجها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمستمعين في جميع أنحاء العالم. كما يمكن لمستخدمي التطبيق أيضاً استعراض البرامج وأوقاتها المحددة، والمشاركة في المسابقات سواء على الهواء مباشرة او عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا