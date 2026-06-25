​​​​​​دبي - أكدت رابطة المحترفين الإماراتية وشركة النابودة للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة فولكس واجن في دولة الإمارات، استمرار الشراكة والتعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال لقاء جمع مسؤولي الطرفين اليوم الأربعاء في مقر الشركة بدبي.

ويأتي ذلك امتداداً للعلاقة التي تجمع رابطة المحترفين الإماراتية والنابودة للسيارات، وتجسيداً للحرص المشترك على مواصلة التعاون بما يسهم في تعزيز قيم التميز والجودة والابتكار.

وقال السيد مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية: «نفخر باستمرار الشراكة مع النابودة للسيارات، التي تعد إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة، ونعتز بالعلاقة التي تجمعنا، والتي تقوم على رؤية مشتركة تسعى إلى تحقيق التميز وتقديم قيمة مضافة تخدم أهداف الطرفين».

وأضاف: «تحرص رابطة المحترفين الإماراتية على بناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تكامل الأدوار في دعم مسيرة التطور التي تشهدها كرة القدم الإماراتية، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك مع النابودة للسيارات بما يعزز النجاحات المشتركة، ويواكب تطلعاتنا نحو المزيد من التميز والاستدامة».

وقال مازن النشار، المدير العام لفولكس واجن النابودة للسيارات: «تعود علاقتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية إلى عام 2009، وقد نمت لتصبح واحدة من الشراكات التي نعتز بها أكثر من غيرها. لقد دعمنا منظومة الرياضة وكرة القدم في هذا البلد، التي نضجت وتطورت موسماً بعد آخر، حتى أصبحت نموذجاً تنظر إليه المنطقة بأسرها.

تتمثل رسالة فولكس واجن في تحريك الناس إلى الأمام، وهو ما يعني بالنسبة لنا دفع مسيرة اللعبة قدماً من خلال دعم الأندية والمجتمعات واللاعبين الشباب الذين سيقودون كرة القدم الإماراتية في مرحلتها المقبلة.

ويمثل هذا الأسطول من المركبات التزاماً حقيقياً بهذا المستقبل، وبشراكة نعتزم مواصلة بنائها وتعزيزها خلال السنوات القادمة».

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية والتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من النجاحات المشتركة، ويعكس متانة العلاقة والشراكة التي تجمع بين رابطة المحترفين الإماراتية والنابودة للسيارات، والحرص المتبادل على تحقيق الأهداف المشتركة.

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