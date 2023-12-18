أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كانت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" محوراً للقمة العالمية لكرة القدم الآسيوية التي نُظمت مؤخراً، وذلك في حلقة نقاشية بعنوان "التحول في الدوري الإيطالي: العولمة والابتكار الإعلامي وحملة صُنع في إيطاليا". وقاد الحلقة الحوارية كلارنس سيدورف لاعب خط الوسط الشهير وسفير رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بمشاركة میكیلي شیكاریزي، مدیر التجارة والتسویق في رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستقطبت القمة العالمية لكرة القدم الآسيوية التي نُظمت في جدة يومي 12 و13 ديسمبر، أكثر من 1,000 شخص من قادة وخبراء كرة القدم في 70 دولة. كما شارك في القمة مجموعة من كبار الشخصيات والمتحدثين، منهم أضواء العريفي مساعدة الوزير لشؤون الرياضة في المملكة العربية السعودية، والأستاذ محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، وداتوك سيري ويندسور باول جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتعليقاً على مشاركة الرابطة في القمة، قال میكیلي شیكاریزي، مدیر التجارة والتسویق في رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم: "كانت القمة العالمية لكرة القدم الآسيوية في جدة منصة مهمة للقاء الشخصيات الرائدة وقادة القطاع الرياضي. وحققت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم توسعاً كبيراً على مدار العام الماضي على المستوى الدولي، حيث أطلقت العديد من المبادرات بالتعاون مع أندية الدوري وأسست مكاتب إقليمية في نيويورك وأبوظبي. وتعكس مشاركتنا في هذه القمة في المملكة العربية السعودية المكانة الرائدة للمنطقة في عالم كرة القدم وتعتبر خطوة مهمة لتعزيز نمو علامتنا التجارية".

وأضاف شیكاریزي: "استعرضنا خلال القمة حملة "صُنع في إيطاليا"، أحدث مبادراتنا التي يشارك فيها كبار لاعبي كرة القدم من أندية الدوري الإيطالي العشرين بالإضافة إلى المدن والمقاطعات الإيطالية التي تتواجد فيها هذه الأندية. ويعكس الاهتمام الكبير بحملتنا قوة علامتنا التجارية والحضور القوي لأنديتنا على المستوى العالمي، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات مع جمهورنا في جميع أنحاء العالم، لا سيما عشاق كرة القدم من الجيل زد".

ومن جانبه قال ألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كانت مشاركتنا في القمة العالمية لكرة القدم الآسيوية مهمة جداً، حيث سلطنا الضوء على جهودنا لتعزيز مكانة رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم على مستوى العالم ودورها في بناء مستقبل كرة القدم. كما تعكس مشاركتنا التزامنا بتعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز العلاقات مع جمهور كرة القدم، بالتركيز على الشباب من الجيل زد. ونتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات مع المؤسسات والجهات التي تشاركنا قيمنا وتحفز نمو الرياضة في المنطقة".

وشهدت القمة العالمية لكرة القدم الآسيوية مشاركة عمر الحكيم، رئيس تطوير الأعمال وشراكات العلامات التجارية في رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حلقة نقاشية بعنوان "تحقيق الأحلام إلى حقيقة: رؤية استراتيجية لاستقطاب كبار نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي". كما شارك في الحلقة النقاشية كل من كارلو نُهرا الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين، ومحمد أوليا المدير العام للتخطيط الاستراتيجي في وزارة الرياضة السعودية، وروميو جوزاك المدير الفني لبرنامج صقور المستقبل، وأندي جاكسون نائب الرئيس للشراكات العالمية في شركة فوتبولكو.

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