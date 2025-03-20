حصلت رابطة الإمارات للفرانشايز على الاعتراف الرسمي من المجلس العالمي للفرانشايز (WFC) لتكون الرابطة المعتمدة للفرانشايز في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعد هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تفعيل دورها وتعزيز علاقاتها مع جمعيات الفرانشايز على المستوى العالمي.

جاء هذا الإنجاز عقب مشاركة الرابطة في الاجتماع الدوري للمجلس العالمي للفرانشايز، والذي انعقد في مدينة ميريدا في المكسيك، ويهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الهام. وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن 25 دولة حول العالم، من كبار الشخصيات والمسؤولين والمعنيين في مجال الامتياز التجاري.

وبهذا الصدد، قالت سعادة نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي ورئيسة مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز: "يجسد هذا الاعتراف من المجلس العالمي للفرانشايز التزام الرابطة بالإسهام الفعّال في تطوير قطاع الامتياز محلياً وعالمياً، كما يعكس حرص الرابطة على تعزيز الوعي بالإمكانات المبتكرة والمستدامة لهذا القطاع، إلى جانب فتح آفاق جديدة لرواد الأعمال في دولة الإمارات والمستثمرين الشباب لاستكشاف مشاريع جديدة واعدة."

وأكدت سعادة نور التميمي أن رسالة الرابطة تنسجم مع الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم نمو منظومة الأعمال المحلية وتوسعها عالمياً، مشددة على دور الرابطة في توفير خدمات مخصصة تشمل الاستشارات والتوجيه الاستراتيجي لكل من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين في قطاع الفرانشايز.

كما تسعى الرابطة إلى تبني أفضل الممارسات داخل مجتمع الأعمال المحلي وتعزيز دورها كحلقة وصل بين مانحي حق الامتياز والحاصلين على حق الامتياز، وبالتالي تشجيع العلامات التجارية المحلية على توسعها محلياً وعالمياً، مع التركيز على دفع عجلة الابتكار والتميز والمساهمة في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

ويضم مجلس إدارة الرابطة المكوّن من أعضاء يشكلون جميع الإمارات السبع، كل من: سعادة نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي ورئيسة مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز، سعادة ماهر العليلي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان نائب رئيس الرابطة، وسعادة محمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعضو مجلس إدارة الرابطة، وسعادة عمار العليلي مدير عام غرفة أم القيوين وعضو مجلس إدارة الرابطة، وسعادة عارف المزكي عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة وعضو مجلس إدارة الرابطة، وسعادة سلطان الهنداسي مدير عام غرفة الفجيرة وعضو مجلس إدارة الرابطة، والسيد صالح عبدالله لوتاه المدير العام - شركة الإسلامي للأغذية وعضو مجلس إدارة الرابطة ورئيس اللجنة التنفيذية للرابطة.

وتعد الرابطة التي أسستها غرفة أبوظبي في عام 2014 مؤسسة مستقلة، حققت منذ تأسيسها العديد من الإنجازات، وشاركت في مؤتمرات ومعارض محلية ودولية، ونظمت منتديات وورش عمل تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بقطاع الامتياز، وقدمت استشارات للمشاريع الناشئة وأصحاب الأعمال، وعززت من روابط التعاون مع مؤسسات الفرانشايز العالمية، مما ساعد في نقل المعرفة وتوسيع آفاق الأعمال التجارية في الدولة.

وكانت رابطة الإمارات للفرانشايز قد انضمت إلى المجلس العالمي للفرانشايز في عام 2017 لتصبح أول رابطة فرانشايز في منطقة الخليج التي تحقق هذا الإنجاز. ومنذ ذلك الحين، تواصل الرابطة بلعب دورها كداعم حيوي لرواد الأعمال والمستثمرين المحليين، حيث تعمل على تشجيعهم للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتسهيل دخولهم إلى الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن المجلس العالمي للفرانشايز هو منظمة عالمية متخصصة لدعم وحماية قطاع الفرانشايز، ويعمل على تعزيز ممارسات الفرانشايز العادلة والأخلاقية في جميع أنحاء العالم من خلال التعاون بين جمعيات الفرانشايز الوطنية وتعزيز فرص الاستثمار بين الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، ويجمع تحت عضويته أكثر من 40 دولة.

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