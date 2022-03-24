نيويورك: أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة محمد العارضي قرع جرس افتتاح التداول في البورصة اليوم احتفالاً بالإدراج العام لانفستكورب الأوروبية للاستحواذ I (رمزها في بورصة ناسداك: IVCB)، وهي شركة استحواذ لأغراض خاصة، التي أكملت طرحها العام الأولي في 17 ديسمبر 2021.

في المناسبة قال السيد العارضي: "يمثل هذا الاحتفال يومًا مهمًا بالنسبة لنا ويشير إلى المدى الذي طورنا فيه منصة انفستكورب منذ تأسيسها عام 1982. وتجسد انفستكورب الأوروبية للاستحواذ I دخولنا إلى سوق شركات الاستحواذ لأغراض خاصة. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون وسيلة استثمارية جديدة بالنسبة لنا ، فإن الاستراتيجية الشاملة تناسب تماماً تاريخنا في عقد الصفقات. منذ تأسيسنا ، مارسنا الإشراف على رأس المال الخاص بعملائنا مع التركيز على الشركات الخاصة وتحديد الشركات والشراكة معها وتنميتها".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 40.4 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 460 موظفاً من 46 جنسية في مكاتبها.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.investcorp.com أو متابعتنا على قنوات

التواصل الاجتماعي @Investcorp في كل من LinkedIn Twitter Instagram.

نبذة عن شركة انفستكورب الأوروبية للاستحواذ I

شركة انفستكورب الأوروبية للاستحواذ I هي شركة استحواذ لأغراض خاصة أُسست حديثًا كشركة مسجلة في جزر كايمان معفاة لغرض تنفيذ الاندماج أو تبادل الأسهم أو الاستحواذ على الأصول أو شراء الأسهم أو إعادة التنظيم أو مجموعة أعمال مماثلة مع شركة أو أكثر وكذلك مع أًصول في شركات.

للاستفسارات الإعلامية الرجاء الاتصال بـ

انفستكورب

ندى عبدالغني

17515467 973+

nabdulghani@investcorp.com