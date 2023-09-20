في حلقة نقاشية خلال منتدى إنتربرايز للتمويل...

القاهرة: شارك بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، في منتدى إنتربرايز للتمويل، والذي عُقدَ على مدار يومي 18 و19 سبتمبر الجاري في فندق سانت ريجيس القاهرة. إذ شاركت السيدة/ مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في أبوظبي الأول مصر في جلسة نقاشية بعنوان "العزوف عن العمل المصرفي"؛ حيثما طرحت رؤى قيِّمة حول طرق جذب وتطوير المواهب وبناء قدراتهم في القطاع المالي خلال مشهد دائم التطور.

وعرضت السمني رؤاها التحفيزية لمعالجة التحديات التي تواجه استقطاب المواهب والحفاظ عليها في ضوء التغيرات المتسارعة في السوقين العالمية والمحلية، مستفيدةً من خبرتها الطويلة ومعرفتها العميقة بمتطلبات الصناعة وتوجهاتها المستقبلية.

إذ أوضحت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في أبوظبي الأول مصر: "يشهد القطاع المالي تحولات كبرى في ظل التغيرات التي نشهدها عالميًا، الأمر الذي يخلق تحديات جديدة أمام الإبقاء على المواهب واستقطاب جيل جديد منها، خاصة مع دخول جيل الألفية إلى سوق العمل وسيطرته عليه بحلول عام 2025. وندرك في بنك أبوظبي الأول مصر المتطلبات المتغيرة باستمرار للكوادر ونسعى جاهدين لتقديم عروض قيمة ومميزة للموظفين تلبي الاحتياجات الفردية لكل موظف عبر ركائز متعددة، بما في ذلك الوعي المالي والصحة النفسية والصحة الجسدية والمرونة والتقدم الوظيفي."

وقد تناولت الجلسة النقاشية مواضيع متعددة منها تطوير المواهب، والإبقاء على الكفاءات، والديناميكية المتغيرة للقيادات في القطاع، وتأثير تمويل رأس المال الاستثماري، والأدوار المستقبلية للمصرفيين. وعلى ضوء ذلك، قدمت السمني لمحة عن التزام بنك أبوظبي الأول مصر وحرصه الراسخ على تعزيز الابتكار لقيادة القطاع المصرفي في مصر.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 62 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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