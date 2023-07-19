الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: نفخر في أكوا باور بالثقة الكبيرة التي تضعها الحكومة المصرية في قدرتنا على تنفيذ عددٍ من المشروعات على نطاقٍ واسع ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون خلال الأعوام المقبلة

القاهرة – جمهورية مصر العربية: أشاد رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى كمال مدبولي، بإمكانات شركة أكوا باور، الرائدة في مجال تحول الطاقة؛ أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، مبدياً رغبة حكومته بتعزيز سبل التعاون مع الشركة في مجال تحلية المياه لدعم مصر في مواجهة التحديات التي تواجه مصر فيما يتعلق بنقص المياه. ونوه رئيس مجلس الوزراء المصري خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، السيد ماركو أرتشيلي، بمصداقية أكوا باور والتزامها بتنفيذ مشروعاتٍ ضخمة ذات أهمية استراتيجية كبيرة.

خلال اللقاء، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، السيد ماركو أرتشيلي، حرص الشركة على مواصلتها جهودها من أجل تقديم حلولٍ مبتكرة ومُستدامة في مجال تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال: "نفخر في أكوا باور بالثقة الكبيرة التي تضعها الحكومة المصرية في قدرتنا على تنفيذ عددٍ من المشروعات على نطاقٍ واسع. تشرفت بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، ونؤكد التزامنا في المضي قدماً بتزويد جمهورية مصر العربية بمتطلباتها من المياه المحلاة بشكلٍ مستدام وموثوق. نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الأعوام المقبلة، بما يسهم في تعزيز التنمية المُستدامة والمسؤولة للمجتمع المحلي، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة".

وتمتلك "أكوا باور" اليوم 16 محطة لتحلية المياه في أربع دول، من بينها 10 محطات تتواجد في المملكة. وبادرت أكوا باور في عام 2022 إلى تعزيز قدراتها المرتبطة بتحلية المياه عبر إنتاج 2.4 مليون متر مكعّب من المياه المحلّاة يومياً، من خلال أربع محطات لتحلية المياه موجودة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة. وتدير اليوم عمليات إنتاج تقدر بنحو 6.8 مليون متر مكعّب من المياه المحلّاة يومياً.

الجدير ذكره، أن شركة أكوا باور وقعت يوم أمس الاثنين، مذكرة تفاهم يتم بموجها تخصيص مساحة أرض لبدء تطوير مشروع طاقة الرياح بسعة 10 جيجاوات في منطقة غرب سوهاج بجمهورية مصر العربية.

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نبذة عن شركة "أكوا باور"

"أكوا باور" شركة سعودية مُدرجة، رائدة في مجال تحول الطاقة (الرمز في تداول 2082)؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد عن 4,000 موظف، وتتواجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، ووسط آسيا، وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشروعات "أكوا باور" 72 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ280.1 مليار ريال سعودي (74.8 مليار دولار أمريكي)، من خلال توليد 45.85 جيجاواط، وإدارة 6.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الطاقة والمياه المحلاة بشكلٍ مستدام وموثوق، وبأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى المساهمة بفعالية في مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

للتواصل الإعلامي:

يحيى حميدالدين - مدير عام تنفيذي – الاتصال المؤسسي

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محمد الحسـن - مدير الإعلام الإقليمي – الاتصال المؤسسي

Moalhasan@acwapower.com