المنامة ـ جامعة الخليج العربي: استقبل معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فيهد رئيس المكتب الثقافي الكويتي بسفارة دولة الكويت الشقيقة الأستاذ الدكتور محمد الدغيم لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والسعي المستمر لتطوير التعليم العالي والتعليم الطبي بالجامعة.

وخلال اللقاء، أثنى الدكتور سعد بن سعود آل فيهد على دور دولة الكويت في دعم جامعة الخليج العربي منذ تأسيسها، موضحاً أن العلاقة التي تربط الجامعة بدولة الكويت علاقة عريقة تعود إلى الوقت الذي تبنت فيه الكويت فكرة إنشاء جامعة خليجية مشتركة قبل العام 1980، والدعم اللامحدود لمسيرة الجامعة ومشاريعها التعليمية والعلمية.

وثمن كل الاسهامات الكويتية الداعمة للجامعة، معرباً عن اعتزازه بما حققه الكرسي الأكاديمي لصاحب السمو المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في مجال الميكروبيولوجيا الاكلينيكية والمناعة من إنجازات علمية مشهودة منذ العام 2006.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بثقة دولة الكويت بجامعة الخليج العربي التي تبتعث أبناءها لدراسة الطب والعلوم الطبية، إلى جانب ابتعاث الطلبة للتخصص في مختلف التخصصات التربوية والطبية والتقنية والبيئية وإدارة الاعمال على مستوى الدراسات العليا، مشيداً بحرص الملحقيات والمكاتب الثقافية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مقدمتها المكتب الثقافي الكويتي على متابعة شئون طلبتها منذ يومهم الأول وطوال سنوات دراستهم بالجامعة.

وخلال الاجتماع، تحدث الدكتور آل فهيد عن أهم البرامج الاكاديمية ذات الطابع الابتكاري والابداعي التي طرحتها الجامعة حديثاً، مؤكداً حرص الجامعة على استقطاب الطلبة من أبناء دول مجلس التعاون للاستفادة من البرامج العلمية التي تطرحها الجامعة كبرنامج الماجستير والدكتورة في إدارة الابتكار والتقنية، وماجستير العلوم في حوسبة الجيل القادم، والدكتوراه في فلسفة الطب الجزيئي، ودبلوم وماجستير الطب التجديدي، والطب الشخصي ودبلوم الأبحاث السريرية والدبلوم المهني في إدارة المخلفات وغيرها من التخصصات المبتكرة. مؤكداً أن الجامعة تسخر كل امكانياتها وخبراتها لتخريج كوادر بشرية ذات كفاءة عالية لخدمة أهداف التنمية المستدامة في دول الخليج، ليتسمر دورها الاستراتيجي والمحوري كمنظومة تعليمية تلم شمل أبناء الخليج تحت قبة واحدة.

ومن جانبه، أكد رئيس المكتب الثقافي الكويتي بسفارة دولة الكويت الشقيقة الأستاذ الدكتور محمد الدغيم أن جامعة الخليج العربي اكتسبت على مدى أكثر من 40 عاماً سمعة علمية واكاديمية ذات ثقة عالية في دول الخليج؛ لما تتميز به من معايير أكاديمية تتسم بالجودة والتطوير المستمر إذ تعتمد كلية الطب نهجاً مبتكراً وتعليماً قائماً على حل المعضلات الطبية، فيما تمضي كلية الدراسات العليا والمعهد العربي الفرنسي في طرح التخصصات الاكاديمية المبتكرة والنادرة التي يحتاجها سوق العمل الخليجي، معزياً السمعة الاكاديمية الايجابية المترسخة للجامعة إلى تطور الرؤية الاستراتيجية التي بناها فريق عمل جماعي لترسيخ الجامعة كمؤسسة أكاديمية قائمة على الابتكار، مؤكداً في الوقت ذاته على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة بين جامعة الخليج العربي ودولة الكويت الشقيقة.

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