"الممر العالمي للذكاء الاصطناعي" يساعد في تنمية الكفاءات السعودية وتسويق الملكية الفكرية عالية التأثير

المتحدثون:

رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر

كبير الإداريين الرقميين في أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل النعيم

نائب الرئيس لتقنية المعلومات في أرامكو السعودية، الأستاذ يوسف العليان

· الحدث: القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

· الزمان: 13-15 سبتمبر 2022

· المكان: فندق الريتز كارلتون، الرياض

الرياض - تُعقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تحت رعاية ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

ستساعد هذه القمة في إعادة رسم صورة الذكاء الاصطناعي بصفته قوة فاعلة لتحقيق الخير والارتقاء بالإنسانية، وتمثّل القمة بداية حوار عالمي يسعى لمد الجسور بين التقنية والطاقات البشرية والتصميمات المواكبة لاحتياجات البشر وصنع السياسات.

وتشهد القمة إطلاق "الممر العالمي للذكاء الاصطناعي" الذي يضم عدة عناصر من بينها مركز تميّز لحلول الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية. وسيدعم المركز التعاون بين أرامكو السعودية والشركاء الرئيسيين الآخرين في الذكاء الاصطناعي، مثل معهد كاليفورنيا للتقنية وشركة بيوند ليميتس، لتسهيل عملية الابتكار في المملكة وعلى مستوى العالم.

يقول رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر :"نعتز بالمشاركة في هذا المؤتمر العالمي الرائد الذي ينطلق في الرياض، وأن نكون أحد الداعمين الرئيسيين له، كما نفخر اليوم في أرامكو السعودية بالإعلان عن مشروع إستراتيجي جديد نطلق عليه (الممر العالمي للذكاء الاصطناعي). هذا المشروع الطموح يسير حاليًا في خطواته الأولى ويشمل تصميمه عدة عناصر ليقوم بأربعة أدوار رئيسة، هي: تأسيس مركز تميّز لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لأرامكو السعودية والجهات المهتمة في المملكة بهذه التقنية ذات الآفاق الهائلة، وتعزيز جهود تطوير منظومة الملكية الفكرية عالية التأثير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتسويق منتجات الملكية الفكرية تجاريًا، وتدريب الكفاءات السعودية الشابة وتطويرها في مجالات الذكاء الاصطناعي، ودعم جيل جديد من الشركات السعودية الناشئة المعتمدة في نشاطها على الذكاء الاصطناعي. وقد أطلقنا عليه تسمية ممر عالمي لأنه يساعد في جهود نقل المعرفة وتبادل الأفكار وتقديم الحلول بين المملكة ودول العالم، وأرامكو السعودية لا شك عنصر محفز لدعم مثل هذا النشاط المهم".

وتركز القمة على ثلاثة محاور هي "الذكاء الاصطناعي الآن" و"الذكاء الاصطناعي مستقبلًا" و"الذكاء الاصطناعي مطلقًا"، وستبحث تأثير الذكاء الاصطناعي على بعض المواضيع المهمة، مثل: الحركة الاقتصادية، والرعاية الصحية، وتطوير الكفاءات البشرية، والمدن الذكية.

الذكاء الاصطناعي الآن – يركز هذا المحور على إعطاء الحضور أدوات عملية من خلال إلقاء الكلمات، وورش العمل، وحلقات النقاش، واستعراض التقنيات التي سترسم لهم خارطة الطريق.

الذكاء الاصطناعي مستقبلًا – يُعنى هذا المحور بصناع التغيير والروّاد الذين يمهدون الطريق أمام الذكاء الاصطناعي لحل بعض أهم التحديات في العالم.

الذكاء الاصطناعي مطلقًا – يحث هذا المحور الحضور والمتحدثين للمشاركة في مناقشات حول الأخلاقيات، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي عبر عدد من المجالات والمواضيع.

الأهداف:

إنشاء منصة عالمية حديثة تجمع قادة الذكاء الاصطناعي ورواده من جميع أنحاء العالم بهدف التواصل والتعاون فيما بينهم.

إحداث حركة عالمية وتحفيزها لنحول الأفكار إلى أفعال، وحتى تصبح الأفكار حقيقية وسريعة.

وتجمع القمة العالمية للذكاء الاصطناعي أبرز صانعي السياسات وكبار المستثمرين في العالم وقادة الفكر السياسي والمبتكرين الذين يعملون على نشر الذكاء الاصطناعي من خلال دراسة وضع الذكاء الاصطناعي، وحالات الاستثمار، والالتزامات، والحوكمة، لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي.

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عن أرامكو السعودية

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .