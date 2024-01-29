الإمارات العربية المتحدة، دبي: مجموعة سي أف أي المالية، هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يسعدها أن تُعلن عن شراكتها مع نادي باريس سان جيرمان التي من المقرر أن تستمر حتى العام 2026. ويمثل هذا التحالف نقطة تحول في استراتيجية التوسع العالمي لسي أف أي، خاصةً أنّه يجمع بين قيم التميز والأداء والابتكار من ناحية، وبين عالم التداول وكرة القدم من ناحية أخرى، بطريقة فريدة غير مسبوقة.

وبفضل سجلها الحافل بالتميز وتاريخها الذي يمتد لأكثر من ربع قرن من الخبرة في أسواق المال العالمية، نجحت سي أف أي في تحقيق مكانة بارزة باعتبارها شركة رائدة في تقديم خدمات التداول عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضم المجموعة المالية أكثر من 12 كيانًا حائزًا على ترخيص من جهات رقابية عالمية عبر خمس قارات، ولدى الشركة قاعدة عملاء واسعة النطاق منتشرة في أكثر من 100 دولة. كذلك، تقدّم المجموعة لعملائها فرص ومزايا التداول بشروط أكثر تنافسية، بالإضافة إلى تزويدهم بالعديد من الأدوات المبتكرة ومنصات التداول المتطورة. وتعكس التطورات الأخيرة التي شهدتها سي أف أي، بما في ذلك تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي، التزامها التام بتزويد عملائها حول العالم بمزايا الابتكار والتقنيات الحديثة. كما أنّ شراكتها الاستراتيجية مع نادي باريس سان جيرمان ليست مجرد تعاون عادي، بل هو احتفال حقيقي بنجاح التحالف الاستراتيجي بين عالم كرة القدم وأسواق المال العالمية، حيث يلتقي الإبداع في عالم التداول مع رياضة النخبة. وتُسلط هذه الشراكة الضوء على روح باريس الفريدة، المدينة النابضة بالحياة التي تتميز بشغفها وتفردها، حيث تجسد بكل فخر الروح الحقيقية للابتكار. أيضًا، تعكس تلك الشراكة والقيم المشتركة للإبداع والابتكار بين سي أف أي ونادي باريس سان جيرمان، مدى التزام سي أف أي بتقديم تجربة تداول استثنائية للمتداولين والمستثمرين.

وفي تعقيب له على تلك الشراكة الاستراتيجية، صرح هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة سي أف أي المالية، قائلاً:" نحن متحمسون جدًا لإطلاق شراكتنا الاستراتيجية مع نادي باريس سان جيرمان، الذي يُعتبر مثالًا حيًا للطموح والشغف، بالإضافة إلى هويته المتميّزة. ولا سيما أنّ تلك الشراكة تعكس الانسجام التام بين القيم التي يتميّز بها النادي الفرنسي العريق وبين التزامنا بالابتكار والتطوير. وباعتبارنا الوسيط الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نقدم خدمات تداول استثنائية وشروطاً غير مسبوقة، مما يعزز مكانتنا كشريك موثوق ومبتكر". وتابع:" نتطلّع بشغف للانتقال إلى المستوى التالي من التميز، ونسعى إلى تحقيق ذلك من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع نادي باريس سان جيرمان".

ومن جانبه أضاف مارك أرمسترونج، مدير الإيرادات في باريس سان جيرمان، قائلاً:" نحن سعداء جدًا بشراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة سي أف أي العالمية ونرحب بها ضمن شركائنا الدوليين الحصريين". وتابع:" بالتأكيد، لدينا طموحات مشتركة وشغف غير مسبوق يدفعنا لتقديم تجربة استثنائية مبتكرة تتجاوز توقعات مشجعي باريس سان جيرمان وعملاء سي أف أي حول العالم. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى ترسيخ التواجد العالمي لسي أف أي وتعزيز ريادتها، والاستفادة من التأثير العالمي لباريس سان جيرمان وشعبيته الجارفة لدى مشجعيه. ومن المتوقع أن تفتح تلك الشراكة الاستراتيجية آفاقًا جديدة وفرصًا واعدة لعملاء سي أف أي ومشجعي باريس سان جيرمان على حد سواء، من خلال تقديم عروضًا ترويجية مُصممة خصيصًا لعملاء سي أف أي ومشجعي نادي باريس سان جرمان".

وبفضل مكانته العالمية وتاريخه الحافل بالبطولات وقاعدته الجماهيرية حول العالم، يُعد باريس سان جيرمان أحد الشركاء الرئيسيين لوسيط التداول العالمي سي أف أي. وتعزز تلك الشراكة الجديدة بين سي أف أي ونادي باريس سان جيرمان التوجه العالمي لمجموعة سي أف أي، وتضيف إلى قائمة شراكاتها مع أندية رياضية كبيرة مثل نادي ايه سي ميلان، شيفيلد يونايتد لكرة القدم، والاتحاد الأردني لكرة القدم، والاتحاد اللبناني لكرة السلة. ومن المقرر أن تشكل تلك الشراكة حجر الزاوية في استراتيجية سي أف أي وخططها التوسعية الطموحة خلال المرحلة المقبلة. وباعتبارها شريكًا رسميًا لباريس سان جيرمان، تتطلّع سي أف أي إلى صياغة فصل جديد من التوسع العالمي الاستراتيجي غير المسبوق.

حول سي أف أي

مجموعة سي أف أي المالية - شركة تداول رائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في المجال من خلال كيانات حائزة على ترخيص ومعتمدة في العديد من البلدان المختلفة حول العالم. كما تمتلك أكبر عدد من الكيانات المرخصة والمكاتب الإقليمية مقارنةً بأي مزود آخر في هذا القطاع. وتباشر سي أف أي العالمية أعمالها من خلال كيانات مختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لندن ولارنكا وبيروت وعمان ودبي والقاهرة وبورت لويس وغيرها. وتوفر سي أف أي شروط تداول تنافسية ومزايا التداول بفروقات أسعار تبدأ من الصفر، بدون أي عمولات وتنفيذ فائق السرعة. كما تقدم الشركة فرص التداول بدون حد أدنى للإيداع في أكثر من 26 سوقًا عالميًا؛ بما في ذلك مزايا التداول في الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها من منتجات التداول. وتفتخر سي أف أي العالمية بإقامة برامج رعاية لشراكات عالمية. كما أنّ التزام سي أف أي العالمية تجاه عملائها دفعها لأن تكون في طليعة الشركات التي تطبّق التكنولوجيا المبتكرة الرائدة عالميًا من خلال إطلاق العديد من أدوات التداول التي تهدف إلى تمكين المتداولين؛ بما في ذلك تطبيق CFI Trading App وFxblue وTipRanks وCapitalise.ai وغيرها من التطبيقات والأدوات المبتكرة. وتشتهر سي أف أي أيضًا بتزويد عملائها المتواجدين في أكثر من 100 دولة حول العالم، بخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وبتقديم تقارير فنية يومية، وندوات مجانية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى توفير مديري الحسابات المخصصين، مما يضمن لعملائها التداول في بيئة استثنائية غير مسبوقة.

حول نادي باريس سان جيرمان

تأسس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم في العام 1970، ومنذ استحواذ مؤسسة دوري نجوم قطر على النادي في عام 2011، شهد النادي الفرنسي العريق تحولاً ملحوظًا ليصبح أحد أبرز أندية كرة القدم والعلامات التجارية الرياضية العالمية. كما أنّ هناك ارتباط أسطوري بين نادي باريس سان جيرمان ومدينة باريس الساحرة. كلاهما يجسدان روح المدينة؛ حيث الأناقة، والحداثة، والشغف ويجمعهما فلسفة واحدة، وهي مدينة واحدة ونادي واحد. ومنذ عملية الاستحواذ، حقق النادي 29 كأسًا، ليصبح النادي الأكثر نجاحًا في تاريخ كرة القدم الفرنسية. وقد أضاف هذه الألقاب إلى تاريخه الرياضي الحافل، الذي يضم 47 لقبًا. كما نجح نادي باريس سان جيرمان في ضم العديد من أساطير كرة القدم؛ بما في ذلك رونالدينيو وبيكهام وإبراهيموفيتش، وحالياً نيمار جونيور ومبابي وميسي، الثلاثة مصنفون من أفضل اللاعبين في العالم. وأهم ما يميّز النادي العملاق هو أنّ شعبيته الجارفة في ازدياد مستمر ولا تتوقف أبدًا. وفي الوقت الحالي، يعتبر باريس سان جيرمان واحدًا من الأندية الأكثر متابعة في العالم، حيث نجح في بناء مجتمع يضم أكثر من 170 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة لا تتجاوز 11 عامًا. ولتعزيز تواجده العالمي، قام النادي بافتتاح مكاتب دولية في الدوحة وسنغافورة، بالإضافة إلى وجوده القوي في الصين واليابان. وفي العام 2016، قام نادي باريس سان جيرمان، بإضافة تنوع رائع إلى مجموعة ألعابه، ليضم الآن كرة القدم للرجال وكرة القدم للسيدات وكرة اليد والجودو الرياضات الإلكترونية. ويُعتبر نادي باريس سان جيرمان أنّ رد الجميل للمجتمع لا يمثل التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، بل قد زاد بشكل كبير من قدرة مؤسسته على تطوير برامج مبتكرة تستهدف مساعدة الأطفال في المواقف الصعبة. ويُعَدّ مشروع المدرسة الحمراء والزرقاء، أحد المشاريع البارزة لمؤسسة باريس سان جيرمان التي تقدم خدماتها للشباب الطموحين الذين لم يحصلوا على فرص مناسبة.

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