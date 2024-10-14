التسهيلات ستركز على دعم مشاريع رئيسية تشمل الفنادق الفاخرة والمجمعات السكنية في مشروع ميناء العرب.

جزء من التمويل مخصص لتطوير المباني الصديقة للبيئة بهدف الحصول على شهادات بيئية عالمية.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة 2 مليار درهم اماراتي. هذه التسهيلات ستدعم نمو الشركة الطموح، بالإضافة إلى تعزيز تطوير المباني الخضراء المستدامة في ميناء العرب.

ستمكن هذه التسهيلات شركة رأس الخيمة العقارية من تسريع تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الفنادق الفاخرة والمشاريع السكنية، مما يوفر دعماً مالياً طويل الأجل يضمن استمرارية النمو المستدام للشركة.

كما تعكس هذه الاتفاقية انسجام بنك دبي التجاري مع رؤية شركة رأس الخيمة العقارية واستراتيجيتها، مما يعزز من مكانتها في سوق العقارات المتنامي في إمارة رأس الخيمة.

وأكد سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، على أهمية هذه الاتفاقية بقوله: "تعتبر هذه الشراكة مع بنك دبي التجاري خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتنا الطموحة لتحويل ميناء العرب إلى وجهة فاخرة للسكن والاستثمار. ستمنحنا هذه التسهيلات التمويلية الموارد اللازمة لتعزيز خططنا التوسعية وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة. ونحن ممتنون لعلاقة الشراكة القوية مع بنك دبي التجاري، الذي يعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً في مسيرتنا."

من جهته، أضاف راهول جوغاني، المدير المالي لشركة رأس الخيمة العقارية: "هذه التسهيلات توفر لنا القدرة على الحصول على تمويل طويل الأجل، مما يمنحنا مرونة مالية أكبر لتلبية متطلبات المشاريع المتنامية. كما يعزز ذلك من قدرتنا على تنفيذ مشاريع ضخمة في مشروع ميناء العرب، مع الحفاظ على استدامة نمو الشركة."

وعلق الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، على هذه الاتفاقية قائلاً: "باعتبارنا البنك الذي يدعم طموحات الدولة، فإنه يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة مع رأس الخيمة العقارية لدعم خططها التنموية الطموحة في ميناء العرب. تعكس هذه الاتفاقية التزام بنك دبي التجاري بتقديم الدعم للشركات الإماراتية وتعزيز المشاريع الحيوية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة. ونتطلع لمواصلة الاستثمار في هذا المشروع الكبير الذي يعد وجهة متميزة للسكن الفاخر والنمو المستدام."

شهد توقيع الاتفاقية حضور كبار المسؤولين من الجانبين، مؤكدين على أهمية التعاون المشترك لتحقيق النجاح المستقبلي للمشاريع التطويرية في ميناء العرب.

نبذة عن شركة رأس الخيمة العقارية

تأسست شركة رأس الخيمة العقارية عام 2005 تحت قيادة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة. تعد رأس الخيمة العقارية من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات، حيث تلتزم بإنتاج وجهات استثنائية ومستدامة. متخصصة في إنشاء مجتمعات عصرية ومُصممة بعناية، تدمج رأس الخيمة العقارية التميز والابتكار والطبيعة لخلق أساليب حياة ثرية تتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.

تتماشى شركة رأس الخيمة العقارية مع رؤية رأس الخيمة 2030، من خلال رفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف تحسين الحياة والأماكن، والمساهمة في زيادة ازدهار رأس الخيمة.

الجوائز وشهادات التقدير:

حازت الشركة على جائزة "أفضل مطور للعام" لعام 2023 من مجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط.

حاز مشروع "باي فيوز" بجائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، حيث تم تكريم المشروع بجائزة أفضل تصميم وهندسة معمارية في المنطقة.

حاز مشروع "كواترو ديل مار" على جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في حفل توزيع جوائز Pillars of Real Estate المرموقة لعام 2024.

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