المركز الجديد يلبي احتياجات العملاء المحتملين والمستثمرين البارزين ويزودهم بالمعلومات اللازمة حول المشاريع المرتقبة للشركة

دبي: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية (المدرجة في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز RAKPROP)، المطور العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة، عن افتتاح أول مركز مبيعات في دبي ضمن منطقة الخليج التجاري، وذلك في إطار رؤية الشركة التي تتمحور حول مفهوم اثراء الحياة والوجهات. ويسلط المركز الجديد الضوء على محفظة الشركة من المشاريع الفاخرة الواقعه على الواجهة البحرية، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية ومشاريع الضيافة، مما يتيح للمشترين فرصة الاطلاع عن كثب على المنهجية المبتكرة للشركة في توفير مشاريع لعملائها على مستوى منطقة الخليج العربي والعالم.

وتحرص رأس الخيمة العقارية على تطوير وجهات فاخرة ضمن نمط حياة عصري في ميناء العرب رأس الخيمة، وذلك من خلال إطلاق مشاريع حيوية مزودة بمختلف وسائل الراحة على الجزيرة.

وتعليقاً على افتتاح المركز، قال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: " نحرص على تعزيز حضورنا الاستراتيجي في دبي باعتبارها مركزاً عالمياً يحتضن مجتمعاً يضم أكثر من 200 جنسية .وتهدف الشركة إلى توفير بيئة جاذبة تلبي احتياجات المستثمرين من خلال محفظة مشاريعها العقارية الفاخرة. وسيلبي المركز بدوره الطلب المتزايد في الإمارة بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث متطلبات عملاء السوق العقاري".

وأضاف: "تلتزم الشركة بتوفير خدمات تتميز بأعلى المعايير صممت خصيصًا لتناسب احتياجات العملاء على المستوى الإقليمي والعالمي، مما يضمن مستويات رفيعة من الدعم والعناية تناسب احتياجاتهم وتلبيها ".

ويسلط المركز الضوء على التزام الشركة بالتميز ومراعاة أدق التفاصيل ضمن مختلف مشاريعها العقارية.

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لمحة حول رأس الخيمة العقارية

تأسست رأس الخيمة العقارية عام 2005 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة. وتلتزم الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بتوفير وجهات استثنائية ومستدامة. وتعمل على إرساء أنماط حياة غنية تواكب تطلعات المستقبل من خلال تطوير مشاريع تراعي أدق التفاصيل وتجمع بين التميز والتصميم العصري والابتكار والعناصر الطبيعية.

وتلعب شركة رأس الخيمة العقارية دوراً محورياً في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، وتركز على تقديم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بهدف تحسين جودة الحياة ومساحات العيش والعمل، والمساهمة في مسيرة ازدهار رأس الخيمة.