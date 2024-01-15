رأس الخيمة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: RAKPROP)، عن تعيين شركة بي اتش ام كابيتال، إحدى الشركات الرائدة في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كموفر السيولة على أسهم الشركة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سيولة التداول ورفع كفاءة المعاملات لأسهم شركة رأس الخيمة العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "إن تعيين شركة بي اتش ام كابيتال كموفر جديد للسيولة يؤكد التزامنا بتوفير أساس استثماري موثوق لمستثمرينا، بما يسهم في إرساء منظومة تتسم بأعلى مستويات الثقة والضمان في السوق، فضلاً عن توفير فرص نمو طويلة الأمد. وتتيح هذه الشراكة تداول أسهمنا بسهولة أمام المستثمرين المحليين والعالميين، وبالتالي تنويع قاعدتنا من المستثمرين وترسيخ حضورنا في السوق. وتتمتع شركة بي اتش ام كابيتال بخبرة واسعة مدعومة بالتزامٍ راسخ، ونتطلع إلى إرساء شراكة طويلة الأمد لرفد جهود تطوير وتعزيز الممارسات المعتمدة في سوق رأس المال".

وبموجب هذه الاتفاقية، تضمن بي اتش ام كابيتال توفير السيولة لأسهم شركة رأس الخيمة العقارية، وذلك من خلال المشاركة النشطة في نظام تداول السوق، بما يتناسب مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن والصادرة من قبل سوق أبو ظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي اتش ام كابيتال": "من خلال تعييننا موفراً للسيولة على أسهم شركة رأس الخيمة العقارية، نتطلّع إلى المساهمة بتوفير قدر أكبر من استقرار الأسعار، وجذب شرائح أوسع من المستثمرين لتداول أسهم الشركة وزيادة معدل دورانها، بما يعزز قيمتها السوقية، من خلال ضخ استثمارات جديدة، كما تسهم هذه الخطوة في تنشيط أسواق المال وزيادة جاذبية الشركات المدرجة فيها".

وثمّن السعدي ثقة سعادة عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، وسامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، وأعضاء مجلس الإدارة، على اختيارهم لشركة "بي اتش ام كابيتال" موفراً للسيولة، بما يحقق أداءً أفضل لسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن بي اتش ام كابيتال هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم الشركة حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية للمستثمرين الأفراد والشركات. وستسهم الشراكة مع بي اتش ام كابيتال في ترسيخ حضور شركة رأس الخيمة العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فضلاً عن تعزيز مستويات الثقة لدى المستثمرين من خلال إتاحة آليات تداول تتسم بالفعالية والشفافية.

لمحة حول رأس الخيمة العقارية

تأسست رأس الخيمة العقارية عام 2005 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة. وتلتزم الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بتوفير وجهات استثنائية ومستدامة. وتعمل على إرساء أنماط حياة غنية تواكب تطلعات المستقبل من خلال تطوير مشاريع تراعي أدق التفاصيل وتجمع بين التميز والتصميم العصري والابتكار والعناصر الطبيعية.

وحصلت الشركة على العديد من الجوائز بفضل رؤيتها المستقبلية ونجاحها ومستويات التميز التي حققتها، بما في ذلك جائزة "أفضل مطور عقاري للعام 2023" التي تقدمها كونستركشن ويك الشرق الأوسط. كما حاز باي فيوز ريزيدنسز جائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، وذلك لكونه أحد أبرز مشاريع التصميم والعمارة في المنطقة.

وتلعب شركة رأس الخيمة العقارية دوراً محورياً في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، وتركز على تقديم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بهدف تحسين جودة الحياة ومساحات العيش والعمل، والمساهمة في مسيرة ازدهار رأس الخيمة.

نبذة عن بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال “هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

"بي اتش ام كابيتال “هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات إثمار الدولية القابضة.

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