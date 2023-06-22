المشروع الفريد على واجهة الشاطئ هو الأول من نوعه لشركة إلينغتون العقارية على جزيرة الحياة في إمارة رأس الخيمة.

سيعزز المشروع مكانة ميناء العرب كواجهة شاطئية رئيسية ووجهة ترفيهية.

سيحظى السكان بطرازات إلينغتون العقارية ذات التصاميم عالية الجودة والتي توفر نمط حياة وتجارب فاخرة.

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري الرائد في رأس الخيمة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالاشتراك مع شركة إلينغتون العقارية، شركة التطوير العقاري الحاصلة على العديد من الجوائز، عن توقيعهما اتفاقية لتطوير مشروع سكني على الواجهة البحرية لجزيرة الحياة في ميناء العرب، المنطقة السكنية المميزة في رأس الخيمة.

تمثل هذه الشراكة دخول إلينغتون العقارية إلى إمارة رأس الخيمة بمشروع سكني حصري يمنح منظورًا جديدًا للمعيشة الفاخرة ذات الإطلالة الشاطئية. ويتكون من شقق عائلية متعددة ستعكس نهج التصميم المميز لإلينغتون العقارية. كما سيتمتع المشروع بميزات استثنائية بما في ذلك المطاعم الراقية في الطابق الأرضي ووسائل الراحة مثل حمامات السباحة ومرافق اللياقة البدنية ذات المعايير العالمية.

تعد الشراكة مع شركة إلينغتون العقارية جزءًا مهماً من إستراتيجية شركة رأس الخيمة العقارية لتشكيل مشاريع مشتركة مع كبار المطورين المحليون والدوليون، حيث تسعى للاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة. ويأتي هذا المشروع المشترك لدعم رؤية إمارة رأس الخيمة وانعكاساً لأهدافها الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.

وفي هذا الصدد قال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "رأس الخيمة هي وجهة السياحة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تحظى باهتمام المستثمرون والسياح الدوليون والمحليون لما تقدمه من قيمة استثنائية وبيئة جاذبة. نقوم في ميناء العرب، بإنشاء وجهة استثنائية في قلب رأس الخيمة، ولإضفاء أفضل وسائل الراحة للجزيرة تتوافق شراكتنا مع إلينغتون بشكل طبيعي مع هذه الرؤية حيث نتطلع دائماً للتعاون مع أفضل المطورين لإنشاء منازل وتجارب من شأنها خلق أنماط حياة فاخرة في ميناء العرب، المنطقة السكنية الأكثر تميزًا في رأس الخيمة ".

ومن جهته، قال روبرت بوث، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة إلينغتون العقارية: "نتطلع قدماً للعمل مع شركة رأس الخيمة العقارية وتطوير أول مشروع لنا في رأس الخيمة، حيث يعد توسعنا في هذه الإمارة جزءاً من استراتيجيتنا كشركة تطوير عقاري تسعى لتلبية الطلب المتزايد على المشاريع المميزة وتوفير وجهات سكنية عالية الجودة للسكان. وسيساهم هذا المشروع بتوفير أنماط حياة متنوعة تضفي مزيداً من الرفاهية لما تقدمه جزيرة الحياة من تجارب معيشية مميزة لسكانها".

يشكل المشروع جزءًا من الخطة الرئيسية الأوسع لشركة رأس الخيمة العقارية في جزيرة الحياة، حيث يقدم مرافق التسوق والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة والترفيه الفاخرة إلى جانب "أنجل باي"، الوجهة الترفيهية الخارجية الفريدة من نوعها في رأس الخيمة. من المقرر أن يصبح "أنجل باي" أحد العناصر المميزة لجزيرة الحياة.

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حول رأس الخيمة العقارية

تأسست رأس الخيمة العقارية عام 2005 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، برأس مال يبلغ 2 مليار درهم إماراتي. ونجحت بتطوير أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية و372 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية و260 ألف قدم مربع من مشاريع تجارة التجزئة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

حليمة الظنحاني، رأس الخيمة العقارية

haleima@rakproperties.ae

عـُلا يحيى، هانوفر للعلاقات العامة

oyahya@hanovercomms.com

حول إلينغتون العقارية

تسعى شركة "إلينغتون العقارية"، التي تأسست عام 2014، إلى تطوير بيئات جميلة تتيح لقاطنيها أنماط حياة استثنائية وعالية الجودة. وتستوحي الوحدات السكنية التي تطوّرها "إلينغتون" إلهامها من عالم الفنون، كما تعكس تطلعات أصحابها، وتدمج بين الطابع الكلاسيكي والرؤية العصرية. وتشمل مشاريع الشركة الوحدات السكنية الفاخرة، والمباني الشاهقة والمجمّعات السكنية المناسبة للعائلات في "وسط مدينة دبي" و"مدينة محمد بن راشد" و"تلال الإمارات" و"نخلة جميرا"، ومشروعها الجديد في "دائرة قرية جميرا.