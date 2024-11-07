تطوير مشاريع استراتيجية ونمو مستمر

ارتفاع الإيرادات خلال التسعة الأشهر الأولى من 2024 بنسبة 30% لتصل إلى 891 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 46% ليصل إلى 342 مليون درهم

ارتفاع الربح قبل الضريبة بنسبة 27% ليصل إلى 133 مليون درهم

شراكة مع بنك دبي التجاري لتأمين تسهيلات تمويلية بقيمة 2 مليار درهم لدعم خطط النمو الطموحة في مشروع ميناء العرب والتزام بتطوير المباني الخضراء

إطلاق المرحلة النهائية من مشروع كواترو ديل مار بعد إطلاق المشروع في 2024 والنفاذ السريع للوحدات المطروحة

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية (ADX: RAKPROP)، الشركة الرائدة في تطوير العقارات في رأس الخيمة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الموحدة لنهاية الربع الثالث من عام 2024، والتي أظهرت نمواً مالياً ثابتاً وتقدماً استراتيجياً.

سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في مختلف المؤشرات، بما في ذلك زيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 30% لتصل إلى 891 مليون درهم. يعكس هذا النمو نجاح تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للشركة لمشروع ميناء العرب، وتنوع محفظة مشاريعها في القطاع السكني والتجاري والضيافة، ما يواصل جذب اهتمام قوي من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

جاءت الزيادة في الربح قبل الضريبة والربح الإجمالي بنسبة 27% و46% على التوالي مقارنة بالعام الماضي، بفضل كفاءة العمليات التشغيلية للشركة، واستمرار التقدم في جميع المشاريع والاستثمار في الخطط التطويرية لتلبية الطلب المتزايد في سوق رأس الخيمة.

قال سعادة عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: "تُبرز نتائجنا للربع الثالث متانة نموذج أعمالنا وفاعلية رؤيتنا الاستراتيجية، ويسرّنا الحفاظ على هذا المسار التصاعدي للنمو، الذي يعكس التزام فريقنا المتواصل في تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية رائدة. إننا على ثقة تامة بقدرتنا على مواكبة التغيرات السوقية واستثمار الفرص الواعدة، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع حكومة رأس الخيمة لتعزيز جودة الحياة في الإمارة. نحن ممتنون لمساهمينا وشركائنا وعملائنا، ونعبر عن شكرنا العميق لثقتهم ودعمهم المستمر."

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يسعدنا أن نعلن عن تحقيق نمو في المؤشرات المالية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024. يعود هذا الأداء إلى التقدم المستمر في جميع مشاريعنا، بالإضافة إلى تحسين الكفاءات التشغيلية وزيادة جاذبية سوق رأس الخيمة، مما يبرز قوة علامتنا التجارية وتنوع عروضنا. وكمطورين رائدين للمجتمعات في الإمارة، نلتزم بتقديم مشاريع تجسد أعلى معايير الحياة العصرية، ويتجسد ذلك بوضوح في مشروع الواجهة المائية "ميناء العرب". نؤكد التزامنا بالمضي قُدماً في تقديم قيمة مضافة لمساهمينا وتعزيز عروضنا المجتمعية."

أبرز نتائج الفترة المالية المنتهية بنهاية سبتمبر 2024:

ارتفعت الإيرادات بنسبة 30٪ لتصل إلى 891 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 686 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 27٪ لتصل إلى 133 درهما في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 105 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

ارتفع إجمالي الأصول إلى 20٪ ليصل إلى 7.74 مليار درهم كما في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.46 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023.

بلغ إجمالي حقوق الملكية 5.34 مليار درهم كما في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 4.30 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023

ملخص أهم التطورات في مشاريع الشركة:

المشاريع السكنية:

باي ريزيدنس، جزيرة حياة، ميناء العرب، رأس الخيمة – مبانٍ سكنية على الواجهة البحرية. تسير أعمال البناء في البرجين حسب الخطة المعتمدة.

تم بيع جميع الوحدات البالغ عددها 324 وحدة. باي ريزيدنس - المرحلة الثانية، جزيرة الحياة، ميناء العرب، رأس الخيمة – مبانٍ سكنية على الواجهة البحرية. تم بيع جميع الوحدات البالغ عددها 324 وحدة في البرجين المجاورين لفندق إنتركونتيننتال رأس الخيمة، ويُتوقع تسليمها في النصف الأول من العام المقبل.

عمليات البناء تتقدم وفقاً للخطة الموضوعة. جيت واي ريزيدنس 2، جزيرة الحياة، ميناء العرب، رأس الخيمة – مبنى سكني. يجري العمل على بناء البرج المكوّن من 8 طوابق عند مدخل جزيرة حياة كما هو مخطط له، مع تقدم ملحوظ في الإنجاز.

جميع الشقق الـ146 في هذا البرج تم بيعها بالكامل. فيلات ماربيا - المرحلة الثانية، ميناء العرب، رأس الخيمة – فلل ومنازل تاون هاوس فاخرة. اكتملت أعمال البناء في 89 فيلا ومنازل فئة بنتهاوس، مع استعدادات للتسليم المبكر. باي فيوز، جزيرة حياة، ميناء العرب، رأس الخيمة – مبانٍ سكنية. بدأ بناء البرجين في أواخر 2023، وقد تم بيع جميع الشقق البالغ عددها 344 وحدة في ساعات قليلة بعد الإطلاق. بورتو بلايا، جزيرة الحياة، ميناء العرب، رأس الخيمة – مبنى سكني. بدأت شركة إلينغتون العقارية، بالتعاون مع رأس الخيمة العقارية، في بناء مشروع بورتو بلايا السكني المطل على الواجهة البحرية.

يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية لإلينغتون نحو التوسع في إمارة رأس الخيمة. كيب حياة، جزيرة الحياة، ميناء العرب، رأس الخيمة – مبانٍ سكنية. تم إطلاق بيع الأبراج الأربعة التي تضم 678 شقة العام الماضي، حيث تم بيع 89% من المشروع بحلول الربع الثالث من عام 2024.

بدأ البناء في نهاية 2023 وهو يسير وفق الجدول الزمني المحدد. كواترو ديل مار، جزيرة الحياة، ميناء العرب، رأس الخيمة – مبانٍ سكنية. انطلق هذا المشروع، الذي يضم مركزًا متكاملاً لأسلوب الحياة ويوفر خدمات ترفيهية ومرافق عالمية، في بداية هذا العام. وتم بيع 70% من الوحدات المتاحة بحلول الربع الثالث من 2024.

تم البدء في أعمال الحفر والركائز لهذا المشروع، ومن المتوقع اكتمال المشروع بحلول نهاية عام 2026. غرانادا II، ميناء العرب، رأس الخيمة – منازل تاون هاوس. تم إطلاق المرحلة الثانية التي تضم 80 منزلاً في نهاية الربع الثاني من 2024.

انطلقت أعمال البناء، مع توقع اكتمال المشروع في الربع الأول من 2026. إيدج، جزيرة راحة، ميناء العرب، رأس الخيمة – برج سكني فاخر. أطلقت رأس الخيمة العقارية تجربة سكنية فاخرة جديدة في جزيرة الراحة، متمثلة في برج إيدج الذي يوفر تجربة معيشية مستوحاة من اليخوت، ويضم 237 وحدة من استوديوهات وشقق بغرفة وغرفتين.

منذ إطلاقه في نهاية الربع الثاني من 2024، تم بيع 44% من الوحدات المتاحة حتى الربع الثالث من 2024. مجموعة NB ، جزيرة الحياة، ميناء العرب، رأس الخيمة – فيلات شاطئية حصرية. طرحت رأس الخيمة العقارية مجموعة خاصة من الفيلات الشاطئية الفاخرة في السوق في نهاية الربع الثاني من 2024، وتتكون هذه المجموعة من 11 فيلا فاخرة من المقرر اكتمالها في نهاية 2026.

مشاريع الضيافة:

منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب

يواصل الفندق المميز الذي يضم 351 غرفة تحقيق أداء قوي، بفضل ارتفاع نسب الإشغال وتوليد إيرادات مالية قوية.

فندق ومنتجع أنانتارا ميناء العرب، رأس الخيمة

افتتح هذا الفندق الفاخر ذو الـ5 نجوم والذي يضم 174 غرفة في 2 يناير 2024، وحققت نتائجه حتى الآن أداءً يفوق التوقعات.

المشاريع المخططة:

شراكة مع "نيكي بيتش" لافتتاح أول منتجع ونادي شاطئي يحمل العلامة التجارية في ميناء العرب. توسيع الشراكة الاستراتيجية مع "فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال" مع إطلاق "ستيبريدج سويتس" في جزيرة حياة. ج. شراكة مع "فنادق ماينور" لإطلاق "أنانتارا ريزيدنسز" ضمن خطوة مهمة لتعزيز مكانة ميناء العرب كوجهة عالمية فاخرة للحياة العصرية.

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