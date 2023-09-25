أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز RAKPROP، عن بيع المرحلة الأولى من وحدات كيب حياة، وهو مشروع تطوير سكني فاخر على جزيرة حياة في ميناء العرب، وذلك خلال وقت قياسي من إطلاق عمليات البيع، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به عروض الوجهات الفاخرة على الواجهة المائية في رأس الخيمة.

سيتيح المشروع بموقعه المميز في جزيرة الحياة، الوصول إلى مرافق الضيافة المشهورة عالميًا والتي تشمل منتجع إنتركونتيننتال ميناء العرب ومنتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة، ومنتجع وسبا " نيكي بيتش" الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا في قلب ميناء العرب النابض بالحياة.

وتعليقاً على الخبر، قال جيمس مارش، رئيس التطوير العقاري لشركة رأس الخيمة العقارية: " إن النجاح الذي حققناه في مشروع كيب حياة في ميناء العرب شهادة على جاذبية رأس الخيمة كوجهة مثالية للاستثمار والعيش. ويعزز هذا الطلب التزامنا الراسخ بتعزيز نمط الحياة وتوفير مشاريع تتمتّع بالفخامة ووسائل راحة راقية ضمن مجتمع حيوي ومستدام. "

ويمتد المشروع على مساحة 22,854 متر مربع، ويتألف من أربعة أبراج سكنية يبلغ ارتفاع اثنين منها 20 طابقاً، بينما يرتفع البرجان الآخران 9 طوابق. كما يتمتع المشروع بمساحات المعيشة الواسعة ونوافذ مرتفعة تضمن وفرة من الضوء الطبيعي والإطلالات البانورامية على ساحل رأس الخيمة.

يمكن للعملاء المهتمين بشراء وحدات في ميناء العرب زيارة الموقع الإلكتروني لشركة رأس الخيمة العقارية لمزيد من الاستفسار أو الاتصال بمركز المبيعات عن طريق الاتصال على الرقم المجاني 8004020 أو عبر البريد الإلكتروني على sales@rakeproperties.ae

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حول رأس الخيمة العقارية

تأسست رأس الخيمة العقارية عام 2005 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، برأس مال يبلغ 2 مليار درهم إماراتي. ونجحت بتطوير أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية و372 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية و260 ألف قدم مربع من مشاريع تجارة التجزئة.