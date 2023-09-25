بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، شركة التطوير العقاري تكشف عن إطلاق الاستراتيجية والعلامة الجديدة بعد التحول الكبير الذي شهدته.

بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، كشفت شركة رأس الخيمة العقارية، (المدرجة في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز RAKPROP)، المطور العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة، عن هويتها الجديدة في إطار خطة التحول الاستراتيجية، التي تعتمدها الشركة بهدف دعم تطور رأس الخيمة وتحويلها إلى وجهة عالمية المستوى، وواحدة من أكثر الأماكن المرغوبة للعيش والعمل في المنطقة.

وأعلنت رأس الخيمة العقارية عن إطلاق الاستراتيجية والعلامة الجديدة خلال فعالية أقيمت في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وعدد حافل من كبار الشخصيات.

وترمز الهوية الجديدة إلى رحلة النمو التي حققتها شركة التطوير العقاري ودورها الرائد في رأس الخيمة، حيث تواصل العمل عن كثب مع حكومة الإمارة لدعم تطويرها وتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً رائداً للأعمال والسياحة على مستوى المنطقة. وتعكس تطورنا من شركة تطوير عقاري إلى شركة أكثر ابتكاراً تتمحور حول العملاء وإثراء نمط الحياة والأماكن بالإضافة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى الإمارة كما تنسجم العلامة التجارية المحدثة مع "روح الإمارة".

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على أهمية تحفيز المناخ الاستثماري في إمارة رأس الخيمة لدعم جهود النمو الاقتصادي، والذي يعد إحدى الركائز الرئيسية في استراتيجية الإمارة المستقبلية لمواصلة مسيرتها التنموية المستدامة، وترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية رائدة للاستثمارات السياحية والعقارية، سعياً نحو ضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

ويأتي إطلاق الاستراتيجية والعلامة الجديدة لتكون بمثابة بداية مرحلة جديدة للشركة لمواصلة مسيرتها الاستثمارية الناجحة، وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق العقاري في دولة الإمارات، والتي تنعكس من خلال مشاريعها العقارية المجتمعية الرائدة بما فيها قطاع الضيافة، والتي تتماشي مع الرؤية الطموحة لإمارة رأس الخيمة لتكون ضمن أفضل الوجهات السياحية والاستثمارية.

ويتزامن طرح العلامة مع كشف شركة رأس الخيمة العقارية عن مجموعة مهمة من المستجدات، بما في ذلك توقيع شراكة جديدة مع علامة "نيكي بيتش جلوبال"، شركة الضيافة الفاخرة ذات العلامة التجارية والمنتجعات الفاخرة العالمية الحائزة على جوائز، لإنشاء منتجع وسبا نيكي بيتش رأس الخيمة، في ميناء العرب.

كما أعلنت الشركة عن تعاونٍ آخر مع إلينغتون العقارية، شركة التطوير العقاري الشهيرة في دبي والتي تركز على جماليات التصميم، لإطلاق مشروع بورتو بلايا السكني الفاخر والمطل على البحر في جزيرة الحياة بميناء العرب. ويتيح هذا المشروع لإلينغتون العقارية توسيع نشاطها إلى رأس الخيمة، ويعيد تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة مع إطلالة على الواجهة البحرية في الإمارة.

كما أعلنت رأس الخيمة العقارية عن إطلاق مشروع كيب حياة ، والذي يضم 668 وحدة في جزيرة الحياة. ويتألف المشروع من أربعة أبراج سكنية راقية، تضم مجموعة من غرف الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، بالإضافة إلى شقق البنتهاوس الفاخرة والمميزة بإطلالاتها البانورامية على الساحل.

من جانبه، قال سعادة عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: "يشرفنا أن نحظى بالحضور الكريم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، في هذه الفعالية اليوم، والذي يؤكد الثقة الراسخة التي تتمتع بها رأس الخيمة العقارية، ومساعيها المستمرة والمؤثرة في سبيل تطور وبناء إمارة رأس الخيمة. ونحن على أتم الثقة بأن رأس الخيمة تمتلك جميع المقومات لتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً رائداً للأعمال والسياحة على مستوى العالم، وذلك بفضل رؤية قيادتها الحكيمة. ونؤكد في رأس الخيمة العقارية التزامنا ببناء مجتمعاتٍ مميزة تواكب احتياجات المستقبل، وتوفر أنماط حياة وتجارب راسخة ومستدامة تنسجم مع الرؤية التقدمية الطموحة لإمارة رأس الخيمة".

بدوره، قال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "حققت شركة رأس الخيمة العقارية نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث تمحورت جهودها حول تعزيز الإيرادات المتكررة وأعمال المبيعات الأساسية، إضافة إلى إثراء خبراتها الاستثنائية في مجال التطوير العقاري، وبناء المشاريع السكنية الكبرى والمتكاملة.

كما ونسعى في رأس الخيمة العقارية لتوفير أسلوب حياة غني يلبي احتياجات العملاء والسكان إلى جانب التطوير العقاري، لذلك كان لا بد من إنشاء هوية علامة تجارية جديدة تعكس هذا التطور. ويمثل الشعار المحدث الاتجاه الجديد الذي تتخذه الشركة، والذي يقوم على الشراكة مع العلامات التجارية العالمية الشهيرة والمساهمة في تعزيز مكانة رأس الخيمة بوصفها وجهة عالمية للسياحة والاستثمار. وتعكس هوية علامتنا التجارية الجديدة نهجنا الفريد في قطاع العقارات، حيث نبذل جهوداً دؤوبة لتوفير عروض عالية القيمة وتحسينها باستمرار".

ُ#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول رأس الخيمة العقارية

تأسست رأس الخيمة العقارية عام 2005 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة، وتعمل على استكمال هذا الطموح الفريد من خلال التركيز على المستقبل والاهتمام بأدق التفاصيل. وتتميز مشاريع رأس الخيمة العقارية بأعلى مستويات التميز والتصميم المعاصر والقرب من الطبيعة، لإنشاء مجتمعات تواكب احتياجات المستقبل وتوفر أنماط حياة راسخة.

لمحة حول إمارة رأس الخيمة

تقع إمارة رأس الخيمة في الجزء الشمالي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إحدى الإمارات السبع المكونة للدولة. وتشتهر الإمارة بطبيعتها المتنوعة التي تشمل شاطئاً يمتد على طول 46 كيلومتر وعدداً من الصحارى الواسعة والجبال العالية، بالإضافة إلى تاريخها الغني الذي يعود إلى 7000 سنة من الحضارة والتراث. وتضم الإمارة عدداً من المواقع الأثرية التي أدرج 4 منها في القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو). وتتغنى طبيعتها بجبل جيس، أعلى قمة في الدولة، وتوفر لعشاق المغامرة والتشويق مجموعةً من الأنشطة الترفيهية الاستثنائية، ومنها جيس فلايت، أطول مسار انزلاقي في العالم والذي يمتد على مسافة تصل إلى 3 كيلو متر تقريباً، ومطعم 1484 من بورو، المطعم الأعلى ارتفاعاً في دولة الإمارات. وتتميز الإمارة بموقعٍ استراتيجي يجعلها صلة الوصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يمكن الوصول إلى أكبر المدن التي يقطنها ثلث سكان العالم في رحلة جوية واحدة لا تتجاوز أربع ساعات، وهذا ما يجعلها مكاناً مثالياً لتأسيس الأعمال والشركات والتوسع على أرض دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتمتاز رأس الخيمة باقتصادها الأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة، حيث يتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بين جميع القطاعات بنسبة لا تتجاوز 30% لكل منها، مما يثبت الأهمية المميزة لإمارة رأس الخيمة واقتصادها المرن. كما حافظت الإمارة طيلة 15 عاماً على تصنيفها عند المستوى A من قبل وكالتي التصنيف العالميتين فيتش وستاندارد آند بورز، وتضم مجتمعاً متنوع الثقافات بتعداد سكاني وصل عام 2023 إلى حوالي 0.4 مليون شخص. وتشكل إمارة رأس الخيمة مكاناً مثالياً للاستثمارات الآمنة والاستقرار والاستمتاع بالسفر والمعيشة، حيث تتميز بأجوائها المشمسة على مدار العام وبيئتها المرحبة للأعمال وأسعارها التنافسية للسكن والمعيشة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

حليمة الظنحاني

شركة رأس الخيمة العقارية

haleima@rakproperties.ae

كيران مخيجة / كاميل رينودين

هانوفر للعلاقات العامة

Kmakhija@hanovercomms.com / crenaudin@hanovercomms.com