إيرادات النصف الأول من 2023 ارتفعت بنسبة 164% لتبلغ 511.64 مليون درهم إماراتي

الشركة الرائدة حققت صافي ربح بلغ 88.19 مليون درهم إماراتي بزيادة بلغت 245%

رأس الخيمة العقارية تعتزم إطلاق المزيد من المشاريع في المستقبل القريب مدفوعة بالطلب الهائل على العقارات في إمارة رأس الخيمة

نسب الإشغال والنتائج المالية تتجاوز التوقعات في مشاريع الضيافة الفاخرة

كشفت رأس الخيمة العقارية، شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2023، وشهدت النتائج زيادة ملحوظة في الإيرادات بلغت 164%، نتيجة للطلب المتزايد من العملاء على المشاريع الجديدة في أبوظبي ورأس الخيمة، إلى جانب تسليم العديد من المشاريع السكنية إلى أصحابها. كما أضافت أصول الضيافة الخاصة بالشركة قيمة كبيرة لمصادر العوائد، وعززت الميزانية العمومية ورسخت مكانة ميناء العرب باعتباره وجهة مميزة لتجارب نمط الحياة في إمارة رأس الخيمة.

ملخص النتائج المالية للنصف الأول من 2023:

بلغت الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري 511.64 مليون درهم إماراتي، مقارنة بمبلغ 193.99 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري 88.19 مليون درهم إماراتي، مقارنة بمبلغ 25.55 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال النصف الأول من العام الجاري 88.19 مليون درهم إماراتي، مقارنة بمبلغ 25.74 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي.

أبرز النتائج المالية:

التفاصيل النصف الأول 2023 (مليون درهم إماراتي) النصف الأول 2022 (مليون درهم إماراتي) النسبة المئوية للتغيّر على أساس سنوي الإيرادات 511.64 193.99 164% إجمالي الأرباح 163.05 59.08 176% الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 133.47 53.08 %151 صافي الأرباح 88.19 25.55 245%

أبرز مشاريع رأس الخيمة العقارية

ازداد الطلب على مشاريع رأس الخيمة العقارية في كل من أبوظبي ورأس الخيمة خلال النصف الأول من 2023، مما يعكس الإقبال القوي الذي تشهده السوق العقارية على المشاريع التي تنفذها الشركة.

· شهدت الشركة بيع جميع الوحدات التي تم إطلاقها ضمن مشروع جلفار ريزيدنس على جزيرة الريم في أبوظبي، كما تم تسليم أكثر من 75% من الوحدات المُباعة، مع استمرار عملية التسليم للوحدات المتبقية.

· تشهد المباني السكنية المطلة على البحر إقبالاً قوياً، كما هو الأمر في مشروع باي ريزيدنس، الواقع على جزيرة الحياة في قلب منطقة ميناء العرب. وشهدت المرحلة الأولى من باي ريزيدنس بيع جميع الوحدات، كما تتواصل أعمال البناء في كلا البرجين، ويجري تنفيذ المشروع وفقاً للمخطط والجدول الزمني المحدد. وحققت المرحلة الثانية من باي ريزيدنس، التي تتضمن 324 شقة، نجاحاً كبيراً عند بدء عمليات البيع في الربع الأول من عام 2023، حيث تم بيع جميع الوحدات بالكامل بحلول النصف الأول من عام 2023. كما بدأت عمليات البناء ويجري تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد.

· أطلقت رأس الخيمة العقارية مبيعات مشروع نسيم لوفتس في باي ريزيدنس، وما زالت عمليات البيع مستمرة في المشروع الأحدث من المشاريع السكنية المطلة على البحر.

· العمل جاري في مشروع بناء 146 شقة في جيت واي ريزيدنس 2 في جزيرة الحياة بميناء العرب وما زالت عمليات البيع مستمرة خلال عام 2023.

· تتقدم أعمال البناء لإضافة 89 من الفلل الفاخرة ومنازل التاونهاوس إلى مشروع فلل ماربيا - المرحلة الثانية في ميناء العرب بشكل ملحوظ، وانطلقت عمليات البيع في الربع الأول من عام 2023 وتستمر بوتيرة عالية.

· أطلقت رأس الخيمة العقارية مشروع باي فيوز مع نهاية الربع الثاني من 2023، والذي شهد بيع برجين سكنيين يضمان 344 شقة في غضون ساعات قليلة من إطلاق المشروع. وتعتزم الشركة إطلاق عملية البناء والتشييد لهذا المبنى في نهاية الربع الثالث من 2023.

المشاريع السكنية المستقبلية

مباني منطقة باي في جزيرة الحياة بميناء العرب تتكون من ستة مباني سكنية مطلة على الشاطئ. ودخلت أول وحدتي بناء مرحلة المناقصة، بينما ما زالت المباني الأربعة المتبقية في مرحلة متقدمة للتصميم، ومن المقرر أن تنطلق عمليات البيع خلال الشهر القادم.

في جزيرة الحياة بميناء العرب تتكون من ستة مباني سكنية مطلة على الشاطئ. ودخلت أول وحدتي بناء مرحلة المناقصة، بينما ما زالت المباني الأربعة المتبقية في مرحلة متقدمة للتصميم، ومن المقرر أن تنطلق عمليات البيع خلال الشهر القادم. تتعاون شركة رأس الخيمة العقارية مع شركة إلينغتون العقارية لتطوير مشروع سكني على الواجهة البحرية لجزيرة الحياة.

أبرز مشاريع الضيافة

· تواصل شركات الضيافة والترفيه الاستفادة من جدول الفعاليات الترفيهية والتجارية المزدحم، بالإضافة إلى عودة النشاط إلى قطاع السياحة على نطاق أوسع. ونجح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب من فئة الخمس نجوم بتحقيق نسبة إشغال أعلى وتسجيل أداء مالي أقوى مقارنة بمجموعة من المنافسين ليتجاوز توقعات النصف الأول من 2023.

· تسير أعمال البناء في منتجع وفندق أنانتارا ميناء العرب في رأس الخيمة، والذي يتكون من 174 غرفة، وفق الجدول الزمني المحدد لافتتاحه خلال أشهر قليلة.

· التصاميم شبه مكتملة لمشروع الشقق الفندقية المخدومة التابع لشركة رأس الخيمة العقارية، وستنطلق عملية البناء والتشييد في الربع الأخير من 2023.

وتعليقاً على النتائج، قال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "تشكل هذه النتائج الرائعة بداية مرحلة جديدة من النمو، مدفوعة بمجموعة من أعمال التطوير العقاري التي نقدمها. ونشهد خلال الفترة الحالية طلباً متزايداً من المستخدمين النهائيين المحليين والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في زيادة نسبة المبيعات لدينا. ونتطلع إلى بدء مرحلة مزدهرة في المستقبل القريب، حيث نعتزم إطلاق العديد من المشاريع خلال الأشهر المقبلة.

"ونحرص بشكلٍ كبير على قيادة المشاريع التحويلية في المواقع الحالية في مختلف أنحاء إمارة رأس الخيمة، حيث نخطط لإنجاز العديد من المشاريع بما يتماشى مع رؤية رأس الخيمة 2030. كما نسعى إلى الاستفادة من جميع فرص النمو، حيث نلتزم بالاستثمار في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتعزيز وضع السيولة لدعم استراتيجية النمو طويلة الأمد."

وأضاف المهتدي: "نتطلع قدماً إلى تحقيق مجموعتنا من مشاريع الضيافة الفاخرة لنجاح كبير في المستقبل، حيث نجح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب بتحقيق إيرادات عالية واكتساب قاعدة شعبية واسعة، كما نتوقع أن يضيف منتجع وفندق أنانتارا ميناء العرب قيمة كبيرة لمصادر إيراداتنا المالية المستدامة عند افتتاحه في الربع الرابع من العام الجاري وسيضفي جاذبية أكبر على عروض الضيافة لدينا وترسيخ مكانة ميناء العرب باعتباره وجهة مميزة لتجارب نمط الحياة في إمارة رأس الخيمة".

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- انتهى -

لمحة حول رأس الخيمة العقارية

تأسست رأس الخيمة العقارية عام 2005 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برأس مال يبلغ 2 مليار درهم إماراتي. ونجحت الشركة حتى الآن في تطوير أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية و372 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية و260 ألف قدم مربع من مشاريع تجارة التجزئة.

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